Descubre cómo AI Overviews de Google puede cambiar tu vida

Google sigue al tanto de las últimas tecnologías, de todo lo que puede suponer un paso adelante en nuestra comunicación. All Overviews es, de lo nuevo que hemos visto en estos años, ese elemento del que se está hablando, una de las mejores iniciativas que ha podido presentar el buscador para sus usuarios.



Utilizando la inteligencia artificial para crear resúmenes concisos y que se comprendan de una forma mucho más explayada, nos encontramos ante una herramienta que podría cambiarlo todo, esa que nos ofrece una visión más clara sobre lo que demandan ciertos clientes, sobre el comportamiento de la persona que navega en la red.

¿Qué es exactamente AI Overviews de Google?

Antes de hablar de las ventajas que supone AI Overviews para las personas que navegan en Internet, tendremos que saber con qué estamos tratando, cuál es el fin que tiene este recurso en nuestros días. Lanzado ya en Estados Unidos, se espera que dentro de Europa cuente con un éxito igual o algo mayor. Hoy, gracias a toda la información que hay al respecto, se puede decir que tenemos algo más clara su propia finalidad.

Como una especie de ChatGPT sobre los resultados azules que todos conocemos, el buscador de Google hará uso de la IA para responder a consultas mucho más extensas, para que podamos saber cuáles son los datos a los que debemos atender. Ideal para que tengamos una imagen más profunda del contenido con el que estamos trabajando, seguro que podemos sacar un rendimiento mucho mayor. ¿Apostamos?

¿Cuáles son las funcionalidades más destacadas de AI Overviews de Google?

Teniendo en cuenta que la tecnología con IA del buscador de Google permitirá cantidad de opciones para el usuario en sus consultas, puesto que estamos haciendo uso de una inteligencia virtual mucho mayor, las respuestas parece que serán mucho más acertadas. Sin embargo, a razón de las investigaciones que todavía se están haciendo, conviene que andemos atentos a qué es lo que está por venir.

Rafa Villaplana, SEO Growth con más de quince años de experiencia en el sector, viene explicando qué es lo que está haciendo el gigante con sus SERPs a razón de la nueva implementación. Gracias a que son muchas las vivencias que ha tenido trabajando con el buscador, nos encontramos ante alguien que sí sabe con lo que está tratando, que nos habla de manera directa de sus objetivos.

Desde noviembre de 2023, BrightEdge ha estado monitoreando diariamente los Resúmenes de IA (anteriormente SGE) y su desarrollo. Dos semanas después del anuncio general de Google de su lanzamiento en EE.UU., han publicado algunas ideas nuevas y críticas sobre lo que ha sucedido desde el lanzamiento de los Resúmenes de IA.

Google ha estado reduciendo gradualmente la IA en los resultados de búsqueda del 84% a menos del 15%

Históricamente, la IA estaba presente el 84% del tiempo en estados de opción activa o colapsada. Desde mediados de abril, Google ha estado eliminando lentamente los resultados de opción activa hasta el punto en que ahora apenas aparecen. Hoy en día, los resúmenes de IA aparecen principalmente como colapsados en menos del 15% de los resultados de búsqueda. La razón probable es reducir los riesgos de respuestas incorrectas de la IA mientras se realizan refinamientos en un entorno público.

Los Fragmentos Destacados y las preguntas son los más propensos a activar la IA, mientras que las consultas locales y los enlaces de sitio son menos propensos

Hay varios factores que influyen en la IA en todas las industrias. Los resúmenes de IA tienen un 195% más de probabilidades de aparecer cuando hay fragmentos destacados. Las preguntas tienen más probabilidades de activar un Resumen de IA. Las consultas locales son las menos propensas a tener resúmenes de IA. Los enlaces de sitio también son menos propensos a activar un resumen de IA. Estos resultados suelen estar asociados con términos de marca, lo que indica que Google está reduciendo el riesgo de proporcionar información errónea para las marcas.

La presencia de Resúmenes de IA varía significativamente por industria

El 63% de las palabras clave en el sector salud muestran un resumen de IA. En tecnología B2B, el 32% de las palabras clave muestran un resumen de IA; en comercio electrónico, el 23%. Restaurantes y viajes muestran muy pocos resúmenes de IA.

Google AI está mejorando en proporcionar respuestas precisas

El espacio vertical ocupado por los resúmenes de IA es ahora un 20% más pequeño que lo que ocupaba SGE a principios de abril. Esto indica que la IA está mejorando al generar experiencias útiles. Esto probablemente se debe a que la IA ahora atiende mejor a las necesidades de las personas, como buscar resúmenes, recomendaciones o experiencias conversacionales. En última instancia, Google está mejorando en la selección de respuestas.

La IA ya está prediciendo y respondiendo preguntas de seguimiento antes de que los consumidores las hagan

Desde Google I/O, la superposición entre las citas en la IA y los resultados tradicionales ha disminuido. Google está asegurándose de que los usuarios no obtengan los mismos resultados en los dos tipos de resultados diferentes. También está cumpliendo su promesa de hacer la segunda, tercera y cuarta búsqueda por ti. La IA está comenzando a anticipar la siguiente pregunta y a dar opciones antes de que el usuario siquiera pregunte. Esto a menudo ocurre con consultas basadas en intención como 'qué', 'dónde' y 'cómo'.

¿Cómo será el impacto de las webs de acuerdo a los resultados de Google AI Overview?

Por el momento, medir el impacto de las webs de acuerdo a los resultados que deriva Google AI Overview no será tan sencillo como se piensa. El propio buscador ha asegurado que va a comenzar a incluir impresiones y clics en el Search Console pero que igual no puede diferenciar aquellos que están hechos con inteligencia o las que ya genera el motor en sí.

Por otro lado, también ha asegurado que el CTR en los enlaces de los resultados con esta nueva herramienta es más alto que los que son normales. Con todo esto, nos damos cuenta de que estamos ante una evolución real de lo que hemos visto hasta la fecha, algo que ahora es imparable y que, nos guste o no, consecuencias va a desarrollar en todas las direcciones.