Consecuencias de la crisis

Durante la desaceleración económica, las empresas suelen reducir la contratación o recortar los empleos ya existentes, todo esto afecta directamente a las familias y las comunidades, generando cada vez más preocupación por su seguridad laboral, creando mayor desempleo, lo que conlleva estrés financiero, ansiedad y muchas dificultades para cubrir las necesidades básicas de las familias.



Toda esta incertidumbre económica, puede afectar incluso a la salud mental de las personas, el miedo a poder perder el empleo o enfrentar serias dificultades financieras, con todo ello las tasas de suicidio suelen aumentar, del mismo modo que las enfermedades mentales, durante estos periodos de crisis.

La desaceleración económica suele ampliar las brechas de desigualdades, pues las personas con menos recursos, son las más vulnerables a los efectos negativos, sumamos también los recortes en programas sociales y servicios públicos, algo que afecta desproporcionadamente a los grupos más desfavorecidos.

La inversión en educación y en sanidad también disminuye durante estos periodos de crisis, lo cual afecta a la calidad de la enseñanza y el acceso a oportunidades educativas, de igual forma, la sobresaturación en la sanidad por no contratar más médicos y especialistas, algo que las clases más humildes ante estos hechos, no se pueden permitir matriculas universitarias o pagar la consulta de un médico privado, por no dejar de mencionar que las escasas ayudas que dan, siempre tienen cortapisas o farragosa burocracia, por la que más de la mitad de ellas no llega a las personas que de verdad las necesitan.

También tengo que mencionar, con perdón para los que tengan la piel muy fina, que últimamente los políticos dan verdadera pena, ni el PSOE representa al verdadero PSOE, ni el PP al autentico PP, por lo menos quienes lo representan, parece que estamos en una sesión de circo, y las ansias de poder por ambos lados dan lugar a escenas y comentarios realmente vergonzosos, y escuchando reiteradamente en la TVE que el paro ha bajado, cifras y noticias que no son ninguna novedad, porque en esta época es lo mismo de siempre, todos los años se contrata personal por el turismo que llega, algo temporal pero nunca es suficiente, más que comprobado.

Por otra parte, las pensiones de un trabajador que lleva más de 40 años a sus espaldas, se lo ha ganado con creces y si no es sostenible el modelo que ahora tenemos, que utilicen el cerebro y se cree un modelo mediante el cual durante los años que se trabaje, se cotice más o la fórmula que prefieran, para obtener una jubilación digna, pero que no sigan subiendo la edad de jubilación, que comiencen por suprimir pensiones vitalicias, que se cree un banco nacional, que exista total transparencia, las cuentas claras en todo y que todas las personas puedan comprobar por donde se van los ingresos que vienen de la “Unión Europea”, que la repartición sea más equitativa, más impuestos a los bancos, “sin repercusión de nuevo en los clientes”, a las grandes empresas y las grandes fortunas, porque de verdad a mi juicio, nos estamos convirtiendo en unas marionetas, y en estos momentos, bajo mi humilde opinión, la persona que mejor representa al PSOE es el Sr. García- Paje y al PP el Sr. Juanma Moreno, personas legales, íntegras y que, independientemente de colores y partidos, van con la Ley y la Constitución Española en la mano, son hechos más que comprobados, que en las elecciones autonómicas los avalaron totalmente y con mayoría absoluta, como es el caso del Sr. García-Paje, el cual lleva tantos años repitiendo en su Comunidad Autónoma como presidente.