Si Europa no duda, hemos perdido el norte

Siempre he pensado que la DUDA REFLEXIVA nos irá ayudando a encontrar el camino que guiará paso a paso nuestra vida.



La inmensidad del universo que contemplamos, sin comprender la mayoría de sus elementos, de sus evoluciones y de los seres que le habitan, nos hace caer con frecuencia en estados de ansiedad, y de desesperanza.

Sólo la DUDA REFLEXIVA suavizará los DOGMAS que, sin comprensión, nos ahogan...

Sólo la DUDA REFLEXIVA podrá ayudarnos a cuadrar el TRIÁNGULO DE LA FE... Sólo la DUDA REFLEXIVA podrá ofrecernos manos de DIOSES COMPRENSIVOS, Sólo la DUDA REFLEXIVA podrá, quizás, dejarnos caer en el VACIO sin sentido... O, con suerte, APRENDAMOS A ACEPTAR LA VIDA y sus MEANDROS.

En política la palabra DUDA no existe, más bien la hemos acoplado a la palabra SOSPECHA. La Política es abrazada por muchos gracias a que el “in crescendo” del JEFE asegura el futuro de los “portadores” silenciosos que le soportan. La Política AUTÓCRATA no DUDA, su ruta, como APISONADORA, va eliminando los DERECHOS CONSTITUCIONALES que le impidan llegar a SU META.

El PUEBLO para el AUTÓCRATA es una herramienta, simplemente, una HERRAMIENTA UTILIZABLE.

¿DUDA el pueblo?, NO. El PUEBLO sólo busca el PASTO QUE LE INTERESA. Por eso la EDUCACIÓN es ESENCIAL para que la mente ASUMA la DUDA como HERRAMIENTA.