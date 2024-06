Se acerca la obligatoriedad de TicketBAI, ¿ya sabes cómo vas a facturar?

En el contexto actual de digitalización y modernización administrativa, el País Vasco ha implementado una medida revolucionaria: TicketBAI, un sistema que busca combatir el fraude fiscal y aumentar la transparencia en las transacciones comerciales. Desde su introducción, TicketBAI se ha convertido en un elemento crucial para autónomos y empresas en Euskadi, no solo por su obligatoriedad sino también por las ventajas que ofrece en el día a día de la facturación.



¿Qué es TicketBAI?

TicketBAI es un proyecto conjunto desarrollado por las Haciendas Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, junto con el Gobierno Vasco. Su objetivo es garantizar que todas las transacciones comerciales sean reportadas a las autoridades fiscales mediante un sistema de facturación electrónica. Cada factura emitida por cualquier software garante del programa incorpora un código QR y una serie de datos verificables por la administración tributaria, asegurando así la trazabilidad y legalidad de cada operación comercial.

TicketBAI obligatorio: ¿cuándo y para quién?

Desde principios de 2021, el despliegue de TicketBAI ha sido progresivo. Se ha establecido un calendario por sectores y tamaños empresariales que culminará en 2024, cuando la adopción del sistema TicketBAI obligatorio afectará a todos los profesionales y empresas que realicen actividades económicas sujetas a tributación en el País Vasco. Este despliegue gradual ha permitido a los diferentes actores económicos adaptarse sin precipitaciones a esta importante transición.



Ventajas de TicketBAI para autónomos y empresas

La adopción de TicketBAI trae consigo numerosas ventajas. La principal es la contribución a la lucha contra el fraude fiscal. Al automatizar el reporte de transacciones, se reduce significativamente el espacio para la economía sumergida. Además, este sistema facilita la gestión contable de las empresas, pues integra las operaciones de venta directamente con la contabilidad y la administración tributaria, optimizando tiempos y reduciendo errores.

Para los negocios, utilizar un software que cumple con TicketBAI no solo es cumplir con una normativa, sino también una oportunidad para revisar y mejorar los procesos internos. La automatización de la facturación y la reducción de cargas administrativas permiten a las empresas y autónomos centrarse más en su core business y menos en tareas burocráticas.

Alegra: tu aliado en la era de TicketBAI

Entre las diversas opciones de software que cumplen con la normativa TicketBAI, Alegra se destaca como uno de los más eficaces. Esta plataforma de gestión empresarial no solo se adapta perfectamente a los requisitos del sistema TicketBAI, sino que también ofrece herramientas adicionales de gestión que pueden catapultar el desempeño de los negocios.

Alegra permite a los usuarios crear, enviar y gestionar facturas de manera eficiente, todo integrado con módulos de contabilidad y gestión de inventarios. Además, su interfaz amigable y su capacidad de adaptarse a distintos dispositivos hacen que facturar sea un proceso sencillo y accesible desde cualquier lugar.

Cómo empezar a facturar con TicketBAI y Alegra

El primer paso es asegurarse de que el software de facturación elegido esté certificado como garante de TicketBAI. Alegra, por ejemplo, proporciona toda la documentación necesaria y guías paso a paso para configurar el sistema según las exigencias de las Haciendas Forales. Una vez configurado el software, el proceso de facturación se simplifica enormemente: cada factura generada lleva consigo la información y códigos requeridos que son automáticamente enviados a la administración tributaria.

Una visión de futuro clara y transparente

La implementación de TicketBAI en el País Vasco es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede ser utilizada para mejorar la eficiencia administrativa y fomentar un entorno de negocio justo y transparente. Para autónomos y empresas en Euskadi, adaptarse a este sistema no solo es una obligación, sino también una gran oportunidad para optimizar sus operaciones y alinearse con las mejores prácticas comerciales y fiscales. Con herramientas como Alegra, el proceso se convierte en una transición suave hacia una gestión más clara y eficiente, permitiendo que los negocios se enfoquen en lo que realmente importa: crecer y prosperar en un mercado cada vez más competitivo.