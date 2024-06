Actos en Benidorm por la liberación animal

Una marcha recorrió el pasado domingo las calles de Benidorm bajo la convocatoria de NARD (National Animals Rights Day), un evento que reúne a la comunidad antiespecista en diferentes ciudades de España y otras partes del mundo.





El evento tiene la intención de dar voz a todas aquellas especies diversas de animales que, a través de distintas formas de explotación, han sido calladas, por medio de la tortura y muerte de la que son víctimas cada día; es un evento para visibilizar a estas víctimas que mueren en el más desolador olvido, lejos de los ojos de aquellas personas que promueven el especismo definido por la RAE como la discriminación por especie contra los animales, discriminación que de forma difusa nos meten desde la infancia engañándonos y manipulando como explicaré más adelante.

Este evento se realizó en este 2024 por cuarta ocasión, participando ciudades de todos los continentes. Con el eslogan “Nuestro Planeta. El de ellos también.”, en el año 2011 organizaron el primer evento únicamente en la ciudad de Nueva York, y a partir de ese año NARD se volvió en una tradición, y se fueron uniendo a la conmemoración año tras año, ciudades de Estados Unidos, y posteriormente de Europa, Asia, América Latina, Oceanía y África para luchar en defensa de todas las especies de animales sin distinción.

POR LA LIBERACIÓN DE TODAS LAS ESPECIES

A lo largo de la manifestación, se realizó una ceremonia conmemorativa para rendir homenaje a los miles de millones de animales que mueren por manos humanas cada año.

Al finalizar la marcha se leyó un manifiesto para pedir el fin del especismo, además posteriormente tuvo lugar un cubo de la verdad mostrando con pantallas y carteles vídeos impactantes y una línea silenciosa en otro lugar.

A este activismo por los derechos de todos los animales en Benidorm se han adherido colectivos como Animal Save (València y Dénia), Youth climate Save Valencia, Animanaturalis, AACME y el refugio de perla, además de otras personas antiespecistas a nivel individual.

"El pasado 2 de junio se celebró el NARD (Día Nacional de los Derechos de los Animales en Benidorm (Alicante) con una participación de más de medio centenar de activistas. La manifestación y los dos actos de concienciación vegana, se desarrollaron con total normalidad y causando gran atención e interés a todos los viandantes. Promovemos el veganismo por un mundo sin explotación animal", ha declarado Gunilla, activista por los derechos de los animales y parte de la organización de NARD.

CAMBIO DE HÁBITOS DAÑINOS E INJUSTOS

Desde el movimiento antiespecista invitan a la sociedad a reflexionar cambiando sus hábitos y excluyendo a los animales de la alimentación, vestimenta, entretenimiento, experimentos o cualquier otra forma en la que sean utilizados aprovechando para agradecer la labor altruista que llevan a cabo los santuarios de animales.

Además, señalan que su lucha es únicamente por los derechos de todos los animales, pero que en cuanto a la alimentación el cambio de hábitos también evitaría una de las mayores causas de la crisis climática, problemas de salud y hambre en el mundo añadiendo que el mercado de los productos veganos ha evolucionado mucho y que además de descubrir otros sabores, explican que cualquier receta de toda la vida se puede hacer de manera idéntica con productos vegetales de proximidad disfrutando del sabor y de la textura sin contribuir al sufrimiento de los animales o comprar los productos ya elaborados en versión vegana.

Algunos de los carteles denunciaban que miles de animales son ejecutados cada segundo para consumo humano sin contar la larga lista de animales marinos que se cargan mediante la lenta y agónica asfixia suponiendo las redes de pesca casi la mitad de plásticos en el mar que provocan la muerte de otros muchos animales.

Las personas activistas también informaron del horror que tiene lugar en acuarios y zoos pidiendo el cierre de todos y que mientras tanto, no paguemos una entrada ni llevemos a las niñas y niños a perpetuar el sufrimiento a los animales que desconocen desde su mundo de fantasía.

Todos y cada uno de los animales utilizados por los seres humanos son condenados a una vida impuesta de miseria de principio a fin, pues sufren desde su primer aliento hasta el último sin tener la posibilidad de escapar y de hecho, muchísima gente nos confiesa que no sería capaz de matar al animal o siquiera de presenciar el horror y el sufrimiento antes de convertirse en un "producto".

Desde el colectivo recalcan la necesidad de inculcar desde la infancia valores antiespecistas que eviten la discriminación, enseñando el respeto a todas las especies de animales (más adelante hablo de este tema).

TESTIMONIOS DE LOS COLECTIVOS PARTICIPANTES

Álvaro Tarancón, coordinador de Dénia Animal Save: "Dénia Animal Save nos adherimos y ayudamos en la organización del NARD 14, ha sido una experiencia única (que esperamos repetir el año que viene), pero lo más emocionante fue ver la respuesta de la gente, más de medio centenar de personas antiespecistas luchando unidas por los derechos de los animales".

María Jesús Puertes, coordinadora de València Animal Save: "Animal Save Movement era una de las organizaciones adheridas este año al NARD y no podíamos faltar a la cita. Estaremos ahí donde se reivindiquen los derechos de los demás animales. Fue un día cargado de emociones, sentimientos y tomar conciencia de que los animales necesitan que cada día sea un día para hablar de antiespecismo y veganismo y defender sus derechos: a la libertad, a la vida, a no ser vistos como objetos, a ser tratados con respeto y dignidad. No podemos dejar de hacer activismo por las incontables víctimas de la explotación, muerte o cautiverio como consecuencia de la caza, pesca, industria textil, testeo en los laboratorios, alimentación, zoológicos, tauromaquia, acuarios, circos, tirar de carruajes, mascotismo u otros fines".

Emi Navarro de Youth climate Save Valencia: "El tema de la explotación animal debe ser analizado desde múltiples ángulos. Mientras los veganos debaten si dejar de explotar animales es una cuestión ética y medioambiental, el agronegocio ganadero sigue causando daño. Es esencial defender también los derechos de los animales salvajes, afectados por la ganadería y la caza. Además, hay que abordar esta problemática desde una perspectiva decolonial, pues la explotación animal y el colonialismo han estado vinculados históricamente. El NARD de la Comunidad Valenciana destacó por defender a todos los animales sin distinción de especie, abogando por una protección integral de la fauna acuática y terrestre, además de defender a los animales considerados de granja, y los acuáticos".

Eliana Guerreño de Animanaturalis: "Un año más asistimos a la marcha de NARD en España, este 2024 nos alegra que haya llegado también por primera vez a la Comunidad Valenciana, Benidorm acogió muy bien las diferentes acciones realizadas para mostrar la explotación animal en todas sus formas, la gente fue muy receptiva."

Pablo González, de AACME (asociación antiespecista CONTRA EL MALTRATO ANIMAL de Elche): "Desde AACME, nos sumamos a esta iniciativa NARD porque creemos que dar visibilidad en las calles a este injusto holocausto animal impuesto es una oportunidad para ofrecer a la gente un escaparate donde poder ver que se puede salir de esa burbuja cruel que representa la explotación animal en todas sus macabras vertientes y poder así dejar de ser parte esencial de esa injusticia aceptada y normalizada".

Por último, otro de los colectivos participantes fue el refugio de Perla, un refugio vegano y antiespecista, dedicado al rescate y cuidado de animales mal considerados de granja, y también perros y gatos. Como ocurre en casi todos los refugios, santuarios y asociaciones animalistas, cada día se ven luchando contra todo tipo de problemas sin más ayuda que la que ofrece su personal voluntario y las donaciones que reciben.

Dar el paso para dedicar tu vida a los animales, de forma que todo lo que tienes vaya destinado a su ayuda y rescate es algo difícil, sacrificado y, por encima de todo, admirable, muy admirable.

ANTIESPECISMO EN LA INFANCIA

"Para nuestra familia es muy importante el respeto por todas las formas de vida y por nuestro planeta. Esperamos que transmitiendo los valores de bondad, empatía, respeto y concienciación, nuestra hija pueda crecer conscientemente haciendo cada día pequeños grandes gestos para hacer del mundo un lugar mejor", comenta Francesca que acudió a la marcha por la liberación animal con su pareja y su hija pequeña Gaia de 4 años.



Realmente, a la infancia se le manipula y se le distorsiona la realidad, pues lejos de dibujos como buscando a Nemo o Peppa pig con lo que empatizan, hay animales reales abusados cada segundo de sus violentadas e impuestas vidas de miseria.

Yo que actualmente trabajo limpiando 6 colegios y una guardería, observo como muchas veces las niñas y niños muestran más empatía que los adultos intentando salvar a una paloma, evitando pisar a una hormiga e incluso haciendo inocentes dibujos de cerditos felices, vacas o peces (esto último es lo que nos normalizan en las canciones, libros y vida cotidiana cuando somos pequeños).

¿Cómo puede ser que se acuse cínicamente de adoctrinamiento infantil a los veganos y no a los que les esconden lo que está pasando para evitar que desde su empatía con los animales rechacen el maltrato, la humillación y la violencia contra un montón de vidas inocentes, vulnerables e indefensas? Entre muchísimas otras fuentes de nutrición, la asociación española de pediatría avala una alimentación vegetal en la niñez e incluso reconoce la prevención de enfermedades de la misma, al igual que la academia Americana de nutrición y dietética, entre muchas otras.

Hay productos deliciosos, muy nutritivos y similares a la textura de la carne como el seitán, soja texturizada o tofu, con el que a pesar de la ignorancia de la gente, se pueden hacer maravillas.

Las personas veganas podemos disfrutar de nuevos sabores y también de los de siempre, pues nos hacemos veganos para evitar el anacrónico maltrato a los animales, pero a mucha gente no nos provoca ningún rechazo seguir disfrutando de algún sabor y apoyando a las empresas que sacan estos productos aunque lo mejor es hacer todo lo posible en casa con productos vegetales de proximidad.

¿Has probado a hacer la sencilla y deliciosa tortilla de patatas vegana con la larga lista de recetas diferentes que hay en Internet?

Desde el Instagram "Gunilla Antiespecista" se difundían varios vídeos de la marcha, entre ellos un vídeo dando voz exclusivamente a la infancia con el siguiente texto:

Una gran inspiración y una gran alegría para el movimiento vegano ver a niñas y niños en nuestras manifestaciones y concienciaciones. Pequeñas como Gaia, una niña de tan solo 4 años que junto a su mamá y su papá, participó en todo momento en los diferentes actos del NARD y sin perder la sonrisa ni la energía ni un solo instante.

O ya chiquillas como Noelia, que con sus 11 años repartió flyers a todo el mundo con una seguridad en sí misma impactante. Se nota que sabe lo que hace y le gusta; ¡bravo, Noelia!

Pequeños seres llenos de gran amor y respeto por los animales que el día de mañana seguramente sean grandes luchadores por los derechos de estos.

Gracias a sus mamás y papás por educarles en el veganismo, son el futuro, el futuro para un mundo mejor.

CONCLUSIONES: ES NECESARIO POSICIONARSE EN LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES SIN DISTINCIÓN DE ESPECIES

No hay ningún rigor científico ni ético en explotar animales simplemente porque se haya hecho así y de hecho ni siquiera eso es cierto, pues hay estudios que señalan que una de las primeras alimentaciones era a base de vegetales y que por necesidad el ser humano empezó a cazar (hoy en día las administraciones siguen sin prohibir que violentos vayan por el monte liándose a balazos con todo lo que se mueva).

Todas las incoherencias absurdas y burlas solamente buscan excusarse bajo el paraguas de que es necesario, pero lo cierto es que ni a nivel de nutrición ni de ética ni de sostenibilidad nadie puede dar un solo argumento coherente en favor de aprovechar nuestro poder para abusar de los más indefensos, los animales.

Si algo está claro, es que la empatía consiste en ponernos en el lugar de los demás y lógicamente a nadie le gustaría nacer en una explotación y ser maltratado, humillado, hacinado, manipulado genéticamente, separado de nuestras familias y acudir amontonados a un terrible viaje al matadero donde los liquidarán con un sufrimiento agónico y cuyos trabajadores se han llegado a suicidar ante la sanguinaria realidad que ocurre ahí dentro.

Encima, como ya he comentado no solamente estamos condenando a horrores a los animales que son los protagonistas de luchas como la marcha que hicimos en Benidorm, también estamos acabando con el único planeta que tenemos, fomentando el hambre en el mundo por la cantidad de recursos destinados a la manutención de millones de animales más que humanos que se traen para explotar y encima, problemas de salud como ha tenido que reconocer hasta la OMS.

Incluso ya la ONU afirma que una alimentación completamente vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, escasez de combustible y crisis climática.

El especismo (discriminación por especie) consiste en una "superioridad" que perpetua el abuso de los más indefensos y además de los animales, también como ya he comentado es habitual aprovecharse de la inocencia de la infancia para engañarle y ponerle algo en el plato que no relaciona con los animales que tanto adoran.

Sigue a los colectivos que han participado en este artículo de opinión que espero sirva de reflexión para que cambies tus hábitos a alternativas vegetales, así como evitar cualquier entretenimiento anacrónico con los animales, vestimenta o entretenimientos que en laboratorios torturan incluso perros sumándose además los datos oficiales demostrando que la mayoría de experimentos con animales no son extrapolables a los humanos.

¿Alguien te ha hablado de que en la industria del huevo y láctea se trituran vivos a pollitos machos y se cargan a los terneros al principio para explotar, manipular genéticamente y maltratar a vacas y gallinas hasta que ya no puedan más y las manden al matadero?

Ponte simplemente en el lugar de los millones de animales que traemos al mundo para conocer desde su primer aliento hasta el último lo peor de los humanos y nada de lo que ocurre en una granja, peletería, laboratorio, pesca, matadero y cualquier otro lugar donde se usa a los animales, se puede edulcorar con perversos sellos de bienestar animal o sostenibilidad como están haciendo las industrias para lavar su imagen.

No hay forma humanitaria de matar a alguien que no quiere morir y por eso los mataderos están ocultos en el polígono industrial más lejano, nadie puede acceder a ellos y si esas paredes recubiertas de sangre chorreando en todo momento, el suplicio de las víctimas y el dolor en cualquier explotación animal se viera a menudo, el mundo agacharía la cabeza y solamente quedaría la más absoluta vergüenza.

Matadero (2017) no te va a dejar indiferente. El proyecto Tras los muros se adentra en más de 50 mataderos y nos muestra la realidad que hay tras esas paredes.

El documentalista y activista por los derechos animales Aitor Garmendia nos ofrece imágenes de gran calidad y crudeza, la realidad sin ningún filtro ni intento por suavizarla.

Nunca subestimes el poder de tus acciones. Con un pequeño gesto puedes desencadenar un cambio positivo en el mundo.

Mi admiración por las personas que se plantean las cosas y valoran la vida de los animales, excluyendolos de la explotación y luchando voluntariamente por ellos en las calles.



Actos como el realizado en Benidorm, que también se hace a nivel internacional, son más que necesarios para sacar a relucir la realidad y abrir conciencias en el respeto, la empatía y la capacidad de cuestionar, pensar y decidir optar por la liberación animal.

Ahora depende de ti seguir como si nada o dar sencillos cambios para crear un mundo más justo, también para los animales, seres que deben ser apartados de la infernal realidad impuesta por los humanos cada segundo de sus angustiosas "vidas".