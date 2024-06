Lefebvre reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente

La misión del grupo europeo Lefebvre Sarrut al que pertenece Lefebvre es "activar el conocimiento para una sociedad más justa, eficiente y sostenible". Esta misión queda plasmada en un total de 5 compromisos, entre los que destaca la contribución a la construcción de un mundo sostenible que cuide del medio ambiente Lefebvre, compañía de software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector legal, se ha destacado desde hace años por dar prioridad a un plan de acción y gestión que tiene como principal cometido la construcción de un mundo sostenible y el cuidado del medio ambiente. En palabras de José Angel Sandín, CEO de Lefebvre, "es imprescindible generar nuevos hábitos "eco-sostenibles" que permitan minimizar el impacto de la huella de carbono".

Dejando de priorizar la posición económica de la compañía, Lefebvre ha trazado un completo y comprometido plan de acción que consiste en mejorar las prácticas ambientales; minimizar los consumos de energía, agua y materiales; reducir residuos y emisiones, así como utilizar fuentes renovables siempre que sea posible, para finalmente conseguir fomentar la economía circular.

La estrategia de Lefebvre se traslada tanto a los proveedores como a los clientes y colaboradores, incentivando la cooperación y el intercambio de buenas prácticas para crear una cadena de valor más respetuosa con el medio ambiente. Su compromiso es construir un futuro más sostenible, de forma proactiva y responsable, implementando medidas que reducen el impacto ambiental y que fomentan una cultura de sostenibilidad entre el personal de la compañía y cada uno de sus colaboradores. En suma, se trata de garantizar el acceso a las normas; dar a los clientes una ventaja a través de la innovación para identificar y comprender los cambios normativos; proporcionar a los empleados un entorno de trabajo inspirador, y contribuir a un mundo más sostenible.

Hitos para un desarrollo sostenible

En el año 2022 el grupo Lefebvre Sarrut se adhiere a los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

En 2022, el grupo establece su misión europea: "Activar el conocimiento pleno sociedad más justa, eficiente y sostenible", con 5 compromisos. El quinto es "Contribuir, en colaboración con todas las partes interesadas, a la construcción de un mundo sostenible que cuide el medio ambiente".

A partir de 2023, el grupo Lefebvre Sarrut marca dos iniciativas para todas sus empresas: el cálculo global de huella de carbono y la inclusión en ECOVADIS.

Lefebvre reduce paulatinamente el uso de plásticos.

Se decide internacionalmente que los papeles procedan de bosques certificados ambientalmente (FSC Forest Sustainable Certificate y PEFC Program for Endorsement of Forest Certification).

Desde abril, todas las instalaciones funcionan con energía verde. Producción, Logística, Flota, Edificios, Plásticos (reducción) y Energía representan los pilares de la descarbonización en Lefebvre.

Con objeto de apoyar a los desprotegidos, y, por otro lado, fomentar la economía circular, se inician acciones como la entrega y donación de los móviles de la compañía que han llegado al fin de amortización.

En noviembre 2023 llega la nueva versión de la política medioambiental del grupo centrada en 3 bloques: la mitigación del cambio climático, la contaminación y gestión de residuos, y la conservación de la biodiversidad y gestión de los recursos.

En 2024 se expone un sistema de gestión medioambiental a una reconocida certificadora nacional con el fin de mejorar y certificar la gestión ambiental. Actualmente, ya se está configurando el PAC que dará la certificación ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Responsabilidad medioambiental y publicaciones

En el caso de Lefebvre, la responsabilidad en el medio ambiente se plasma a través de la publicación y divulgación del conocimiento en este ámbito. En 2018 se editó el Memento Medio Ambiente y años después le han seguido obras tan reconocidas como Memento Responsabilidad Social Corporativa y, ahora, el Memento de Sostenibilidad ESRS-NEIS. A estas publicaciones se suma el Memento Gobierno Corporativo. Una herramienta de referencia imprescindible para abordar los aspectos clave del Gobierno Corporativo y resolver las cuestiones relacionadas. Cabe destacar la creciente importancia y el impacto del Gobierno Corporativo, especialmente al ser incorporado en los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

En paralelo, Lefebvre pone en el mercado formación especializada en sostenibilidad, huella de carbono e informes integrados y, recientemente, formación para empresas en sensibilización (ESG). En ese sentido, Antonio Hurtado de Mendoza, director de Formación y Medio Ambiente en Lefebvre, destaca "estamos comprometidos proactivamente en construir un futuro más sostenible, aportando nuestro granito de arena, respetando y preservando el medio ambiente. Tenemos suficientes señales que nos indican un cambio de ciclo, por lo que conviene no perder un minuto, dar ejemplo, impulsar y ayudar a todos nuestros colaboradores en este gran proyecto".