Perú Libre expulsa a su vocera

El 6 de junio, Perú Libre celebrará 3 años desde que ganó el balotaje del 2021 con más de 8,8 millones de votos, una cifra récord. Nunca antes ni después, a nivel mundial, un partido que se reclama "marxista leninista" ha ganado las primeras elecciones legislativas y las 2 vueltas presidenciales en las que se haya presentado.

Empero, PL llega a esa fecha expulsando a Margot Palacios, su vocera parlamentaria, tanto de su partido como de su bancada. De los 37 congresistas electos en su lista, ya han perdido a 28 de ellos. Jamás antes un partido que haya vencido en las parlamentarias se ha quedado sin un 75% de su bancada original. Esta, a su vez, se ha desintegrado en numerosas direcciones, creando otros 4 grupos parlamentarios (Perú Democrático, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Nueva Constitución Socialista) y haciendo que otros de los suyos acaben como independientes o en otras formaciones (como Podemos o Cambio Democrático).

PL se ha reducido a 10 congresistas, aunque pudo haber sido uno menos, pues lograron reemplazar con un cerronista a la expremier Betssy Chávez, a la cual PL desaforó y ayudó a llevar a prisión. La que fue la primera bancada ha quedado como el sexto grupo parlamentario tras los 22 de FP, los 19 no afiliados y los 11 de APP, Podemos y CD, respectivamente.

Pese a que Margot se despidió amablemente de su partido, agradeciendo a este ya su jefe Cerrón, como intentando quedar bien con ellos, se le ha expulsado por "traición". El comunicado fue firmado por gente no conocida, aunque tras ello está el amo del partido. Así como pasó con los congresistas Quito, Flores, Robles y Pariona, el cerronismo expulsa a quienes voluntariamente ya se habían salido de su casa.

A Palacios se le acusa de no tener nivel político y votar diferente al del resto de PL. Empero, nadie en PL tiene una sólida formación teórica. Ninguno de sus directivos ha escrito un libro o conoce algo de marxismo. Waldemar Cerrón, secretario de ideología, en vez de manejar conceptos socialistas, es bueno para transar con ultaderechistas.

Margot es la única congresista que quedaba en PL que votó en contra de destituir al presidente Castillo, mientras que W. Cerrón voto a favor de ello, justificó como constitucional el gobierno de Dina, a cuyo primer gabinete llamó a darle confianza y luego se auto-propuso como Premier de ella. Mientras Margot se solidarizaba con el pueblo de Pichanaqui (Junín) que echaba a Dina, los hermanos Cerrón, que son de ese departamento, no decían nada. Si ella defiende a los campesinos que acaban de ser baleados con perdigones en Huancuire, el Defensor de Pueblo (que es de PL) elude el tema.

Es muy posible que PL se siga desangrando. Si ahora ya no tienen ni 11 miembros, el número de jugadores de un equipo de fútbol, no sería raro que terminen con tantos o menos de las personas que requiere un elenco de vóley o fulbito.

PL está condenado a su autodestrucción. Tiene demasiadas contradicciones internas. Por un lado, trata de presentarse como revolucionario y socialista, mientras que, para evitar que su jefe vaya preso, son capaces de cualquier pacto con la DBA y la corrupción, por lo cual votaron a favor del actual Tribunal Constitucional que excarceló a Fujimori, quisieron purgar a la Junta Nacional de Nacional y a cuánto juez y fiscal independiente pudiesen, han aprobado evitar que los partidos puedan ser condenados como organizaciones criminales, quieren que un fiscal antes de allanar comunique a quienes busca sorprender para permitirles que se escapen, etc.

En las elecciones locales y regionales del 2/10/2022, PL perdió al 98% de sus votantes, así como al gobierno regional y alcaldía capitalina que comandaban y a todos los regidores que tenían en ambas instancias. Sin ninguna presencia en las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y populares, PL se ha reducido a un culto a la personalidad. Su semi-dios es, además, alguien repudiado por el pueblo y que no saca ni una sola décima en cualquier encuesta.

A 3 años de su histórico triunfo, PL se ha autodestruido por no haber movilizado a las masas para llegar al gobierno, para anular a la fuji-constitución y para evitar el fuji-golpe. Hoy, el prófugo Dr. Cerrón es protegida por su antigua tesorera Dina. PL codirige el Kongreso más repudiado del hemisferio y también de nuestra historia.

PL juega contra el tiempo antes de extinguirse. Mientras las masas demandan cerrar el congreso, el cerronismo necesita de este para tener algo de presencia política y poder conseguir sueldos para sus miembros y fondos para su aparato. El cerronismo debe estar desesperado para lograr quedarse en la nueva mesa directiva gracias a ir tras el fujimorismo. Empero, ahora ya no son la segunda bancada que eran en julio 2023, sino una que está a punto de empatar con la de los 9 del BM, el cual ha demostrado más servilismo al ultraderechismo que el cerronismo.