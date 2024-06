Nuevo Kia EV3, el SUV compacto que combina diseño atrevido, tecnología innovadora y equipamiento vanguardista

El EV3 forja su propia identidad, basándose en la avanzada tecnología de Kia y en los valores orientados al cliente del SUV EV9, el más grande de la marca y galardonado en múltiples ocasiones. Aporta una experiencia única y cautivadora dentro de su categoría, al superar con creces las expectativas de los clientes. El EV3 ampliará el atractivo y elevará la percepción de los SUV eléctricos compactos.

"Con un diseño innovador, un sistema de propulsión eléctrico líder en la industria y soluciones prácticas y vanguardistas para cada estilo de vida, el EV3 tiene como objetivo extender a un público más amplio la excepcional experiencia SUV eléctrica de Kia. Con una autonomía WLTP de hasta 600 km y capacidad de carga rápida, el EV3 responde a las preocupaciones habituales sobre los vehículos eléctricos. Tranquilizará a aquellos que puedan haber dudado en hacer el cambio a la movilidad eléctrica y liderará la adopción masiva de los vehículos eléctricos", afirmó Ho Sung Song, Presidente y CEO de Kia.

Diseño exterior: una declaración valiente y futurista



La filosofía de diseño "Opposites United" de Kia ha sido fundamental para la formación del diseño moderno, dinámico y espectacular del Kia EV3. Estos principios aprovechan la tensión creativa generada por los valores divergentes de la naturaleza y la modernidad para ofrecer un conjunto armonioso. Su influencia eleva la sensación emocional y el entorno del EV3, combinando a la perfección una estética dinámica con una funcionalidad bien estudiada.

El EV3 irradia una presencia muy firme. En la parte frontal, los faros verticales situados en los extremos de una superficie limpia contribuyen a crear una actitud abierta. Una sensación de amplio volumen interior se combina con unos elementos gráficos diferenciados y un aspecto musculoso, armonizado en toda la carrocería.

Una nueva y robusta interpretación del icónico diseño Tiger Face de Kia incorpora el moderno concepto de firma lumínica Star Map (mapa estelar) de la marca. Dispuestas verticalmente, las luces de circulación diurna (DRL) enfatizan aún más la imagen de Tiger Face para proyectar una imagen de gran confianza.

De perfil, el EV3 proyecta un aura de fuerza excepcional, combinada con una poderosa impresión de agilidad y dinamismo. La línea del techo, larga, inclinada y elegante, deviene a la perfección en un portón inclinado, que refleja aún más el técnico diseño de la carrocería. La silueta dinámica y las dimensiones del habitáculo garantizan un interior espacioso, mientras que los exclusivos volúmenes y elementos gráficos entrelazados acentúan aún más su carácter innovador.



La parte posterior complementa el tecnológico lenguaje formal y la presencia del EV3. La gruesa franja negra, que destaca la conexión entre el robusto diseño del pilar C del SUV y la dinámica línea del techo, realza aún más la sensación de fuerza que transmite el vehículo. El diseño simple y geométrico de los pilotos traseros se integra a la perfección con la luneta, enmarcando un portón futurista con un aspecto ancho, técnico y elegante, inspirado en la firma luminosa frontal Tiger Face Star Map.

Kia ofrecerá el EV3 en nueve colores de carrocería, dos de ellos creados exclusivamente para el nuevo modelo: Aventurine Green y Terracotta.

El EV3 GT-line expresa un aspecto aún más robusto y aventurero. En su parte anterior, el contraste de los embellecedores inferiores de la carrocería realza aún más el diseño dinámico, mientras que los paragolpes inferiores integrados crean un aspecto más deportivo y refinado. Los elementos gráficos verticales y horizontales expresan una imagen más llamativa, que contrasta con las amplias zonas de color negro. Este tratamiento también se refleja en la parte posterior, con una característica configuración de aletas triangulares sobre el paragolpes, que produce un efecto igualmente enérgico.

Diseño interior: estética inspirada en la naturaleza para mejorar el entorno

La configuración interior del EV3 es espaciosa y tiene capacidad para alojar cómodamente a cinco personas. Kia ha configurado un habitáculo muy funcional y eficaz.



Una elegante consola central incluye una superficie deslizante y una zona de almacenamiento. En la parte inferior pueden guardarse bebidas, aperitivos e incluso pequeñas mochilas. Los objetos electrónicos personales, como portátiles o tablets, pueden colocarse sobre esa superficie cuando el vehículo está detenido.

Junto con la iluminación ambiental multiajustable y los cómodos asientos, con un modo relax reclinable, la mesa deslizante permite a los ocupantes disfrutar del máximo descanso cuando el vehículo está parado. Con un maletero delantero de 25 l y uno trasero de 460 l, el EV3 ofrece una de las mayores capacidades de carga de su clase. Ajustable en dos niveles, proporciona más de 140 mm de variación en la altura de carga, lo que resulta práctico para actividades como las acampadas familiares.

La pantalla panorámica de casi 30” (76 cm) consta de un grupo de 12,3” (31 cm), un panel de 5” (13 cm) para la climatización y otra pantalla AVN de 12,3”. Este conjunto permite un control táctil perfecto de las funciones de climatización, además de mostrar al conductor gráficos claros e información intuitiva. Se extiende hasta el centro del salpicadero, dando al pasajero delantero acceso a las funciones de entretenimiento y navegación.

Se puede acceder a muchas de las funciones del EV3, como el modo de avance, el control de crucero, el entretenimiento y la navegación, y controlarlas con un simple toque de los botones en el volante. Una fila de pulsadores bajo la pantalla central acciona intuitivamente varias funciones como la cartografía, los contenidos multimedia y la configuración del sistema del vehículo.

Propulsión eléctrica: autonomía excepcional y carga ultrarrápida

El EV3 mide 4.300 mm de largo, 1.850 mm de ancho, 1.560 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.680 mm. Está equipado con un sistema de propulsión eléctrica de última generación con tracción delantera, basado en la Plataforma Modular Eléctrica Global (EGMP), con tecnología de baterías de cuarta generación de Kia. El EV3 en versión estándar se ofrece exclusivamente con una batería de 58,3 kWh, mientras que la variante EV3 Long Range está equipada con una batería de 81,4 kWh.

En ambas versiones el motor eléctrico genera 150 kW y 283 Nm, lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. La velocidad máxima del EV3 es de 170 km/h.

Al igual que en el SUV EV9 de mayor tamaño, en el EV3 los ingenieros de Kia no han escatimado esfuerzos en la búsqueda de una eficiencia óptima. Presenta una aerodinámica optimizada, con una cubierta inferior 3D integral para lograr un coeficiente de resistencia increíblemente bajo: CX 0,263. La avanzada tecnología de la Unidad de Gestión de Baterías (BMU) y la Unidad de Monitorización de Celdas (CMU) garantiza que estas unidades de alta tensión, con 58,3 kWh u 81,4 kWh, utilizan la energía de la forma más eficiente posible.

El EV3 Long Range alcanza una autonomía estimada de hasta 600 km (WLTP). Esta impresionante flexibilidad aporta plena confianza para afrontar viajes largos a quienes hacen su primera incursión en la movilidad eléctrica. Cuando la batería del EV3 necesite cargarse, los ocupantes podrán relajarse confortablemente en su habitáculo, ya que el avanzado Sistema de Gestión de Carga del Vehículo de Kia permite pasar del 10 al 80% en aproximadamente 31 minutos.

Tecnología y seguridad de los grandes SUV eléctricos en el sector de los compactos

La tecnología de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) del vehículo incluye el Control eléctrico de vectorización dinámica de par (eDTVC) para garantizar que el EV3 transfiera su potencia a la carretera de forma suave y estable. La Asistencia para evitar colisiones frontales, la Asistencia de seguimiento del carril, la Asistencia para conducción en carretera y el Asistente para evitar colisiones traseras al aparcar proporcionan ayuda adicional y tranquilidad a los conductores en cada trayecto.

Con el Sistema de estacionamiento remoto con llave de Kia, los propietarios pueden maniobrar el EV3 con confianza y seguridad para entrar y salir de espacios reducidos, sin necesidad de estar en el vehículo. Aportando más valor al sector de los SUV compactos eléctricos, el Head-up Display (HUD) de 12 pulgadas proyecta información en el parabrisas para minimizar las distracciones del conductor.

El EV3 es el primer modelo equipado con la nueva tecnología de frenado regenerativo i-Pedal 3.0 de Kia, que permite al conductor ajustar el nivel de retención según sus preferencias. Esto hace posible la conducción con un solo pedal. Al maximizar la eficiencia energética y reducir notablemente la fatiga en los trayectos largos, puede recorrer más distancia con una carga, haciendo el viaje más atractivo, agradable y confortable.

Con el EV3, Kia es el primer fabricante que introduce la carga desde el vehículo (V2L) en el segmento de los SUV compactos. Ofrece a los ocupantes la libertad y flexibilidad para alimentar dispositivos externos como ordenadores portátiles, pequeños frigoríficos, cafeteras o secadores de pelo. Con la Digital Key 2.0 de Kia, pueden evitar la molestia de llevar encima llaves físicas. Es posible desbloquear y arrancar el EV3 solo con su smartphone o smartwatch, así como compartir cómodamente el vehículo con otras personas.

Nuevos niveles de tecnología innovadora y conectividad digital

Kia ofrece la reproducción de diversos contenidos a través de su servicio Premium Streaming, suministrado mediante LG’s Automotive Content Platform (ACP) powered by webOS. Kia también proporciona juegos electrónicos que disfrutar en el coche. La experiencia de inmersión se ve reforzada por la calidad de sonido del sistema de audio Harman Kardon del EV3, una experiencia similar a la de un cine en casa.

El EV3 permite a los ocupantes personalizar la pantalla en el salpicadero y el sistema de infoentretenimiento de su vehículo con diseños inspirados en los equipos de la NBA. Muestran los colores, los elementos gráficos y las animaciones de los equipos y son fácilmente accesibles a través de Kia Connect Store. En el futuro, Kia tiene previsto ampliar la selección de temas de pantalla, proporcionando aún más opciones de personalización.

El EV3 es el primer modelo EV que incorpora la tecnología AI Assistant de Kia, que debutó recientemente en la berlina compacta Kia K4. Este nuevo asistente facilita a los clientes modernas e innovadoras formas de interactuar y controlar las funciones del vehículo de forma directa e intuitiva. Esto mejora la comodidad y optimizan la productividad durante el tiempo que pasan en él. Este asistente de características humanas siempre apoyará e inspirará a los usuarios mientras exploran el mundo. Kia empezará pronto a desplegar estas funciones en otros modelos EV, empezando por el EV3.

Con la integración de la inteligencia artificial generativa, el asistente de voz de Kia es ahora aún más eficiente. Capta contextos complejos a través de la comprensión del lenguaje natural, lo que le permite conversar de forma fluida con los usuarios. El asistente de IA puede ayudar a planificar viajes y guiar a los clientes para que disfruten al máximo de las funciones del vehículo, como el entretenimiento y la búsqueda de información.

Inicialmente implantado en Corea del Sur, Kia tiene previsto ampliar el ámbito y los servicios de AI Assistant a Europa. Esta tecnología está en constante evolución y, en el futuro, aportará nuevas ventajas a los clientes.

Campaña mundial de Kia para el EV3: "A moving power"

Kia está a punto de embarcarse en una serie de actividades globales de campaña, condensadas en la afirmación "a moving power” . Esta afirmación refleja el compromiso de la empresa con la innovación a través de un diseño y una tecnología de vanguardia, así como su determinación de ampliar su gama. La introducción del EV3 ofrecerá una movilidad más sostenible, eficiente y cómoda para mejorar la accesibilidad de todos a los vehículos eléctricos.

El EV3 se introducirá primero en Corea, en julio de 2024, seguido de su lanzamiento en Europa en la segunda mitad del año.

