Explorar el Verde desde Casa; Viveros Murcia Revoluciona la Jardinería Online

En la era digital, Viveros Murcia, con más de tres décadas de experiencia en el sector de la jardinería, se establece como pionero en la transformación de la jardinería tradicional hacia una vibrante experiencia de compra online. A través de su plataforma GardenCenterShop by VM (gardencentershop.com), la empresa ofrece un amplio catálogo de más de 5000 productos, desde plantas vivas hasta artículos de decoración para el hogar y el jardín. Este enfoque no solo satisface las necesidades de los aficionados a la jardinería, decoradores y profesionales, sino que también se adapta a las nuevas tendencias de consumo.

Viveros Murcia ha cultivado una reputación excepcional por la calidad y variedad en su oferta de productos y su dilatada experiencia. Con más de un millar de tipos de plantas siempre disponibles, la tienda online se posiciona como un referente en el mercado español. La atención meticulosa en la preparación de pedidos va desde el empaquetado hasta el envío.

El empaquetado ha ido evolucionando y mejorando desde sus inicios, logrando en la actualidad preparar cada envío para que las plantas estén protegidas y lleguen a cada cliente en las mejores condiciones. Además, en los últimos tiempos se ha hecho una apuesta por ofrecer una solución ecológica al reutilizar materiales reciclados en los empaquetados.

El objetivo es garantizar que cada planta, flor preservada o artículo de decoración llegue en óptimas condiciones, reflejando el compromiso de la empresa con la excelencia en el servicio al cliente.

La incorporación de tendencias globales en botánica y decoración permite a los clientes acceder a las últimas innovaciones, plantas exclusivas y tendencias desde la comodidad de sus hogares.

Además de su robusto inventario, GardenCenterShop by VM se distingue por su interfaz dinámica y accesible, facilitando la experiencia de compra online tanto para millennials tecnológicamente adeptos como para nuevos usuarios de internet. El soporte personalizado y el asesoramiento experto replican la experiencia de atención al cliente de su centro de jardinería físico, asegurando que cada interacción sea única y satisfactoria. Este enfoque integral ha sido crucial para adaptarse a un mercado cada vez más orientado hacia lo digital, manteniendo un lazo estrecho con la comunidad de clientes y fortaleciendo su presencia en línea.

