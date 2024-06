Distroller presenta los Kandireveleishon: una dulce revelación en el mundo del juego

Llegan Karamelita y Luli-pop, los pimpollos más dulces de Distroller, ya están aquí Distroller, la marca líder en estimular la creatividad y promover la diversión sin límites, se complace en presentar su última innovación: los Kandireveleishon. Estos encantadores personajes, encabezados por Luli-pop y Karamelita, llegan directamente desde lo más profundo de Distropolis para ofrecer una experiencia de juego única y emocionante para niños y niñas de todas las edades.

Los Kandireveleishon encarnan un aspecto divertido y un toque de dulzura que los hace irresistibles. Con su misteriosa energía y su personalidad cautivadora, están listos para convertirse en los compañeros perfectos de juego y aventura para los pequeños. Pero la magia de los Kandireveleishon no se detiene aquí. Cada uno de estos traviesos personajes guarda un secreto especial que solo se revela cuando los adoptas.

Esta 'suit edishion' se encuentra inspirada en la tendencia global "Wow Factor" despertando los sentidos desde su único y distintivo empaque en forma de Neo-paleta, que trae en su interior dos nuevos personajes llenos de sorpresas que encantarán tanto a niños como grandes.

La historia detrás de los Kandireveleishon es tan dulce como ellos mismos. En una emocionante aventura llena de sabores y diversión, la Enfermera Tania se embarcó en la búsqueda de los ingredientes perfectos para las nuevas neo-papillas. Sin embargo, lo que encontró fueron dos traviesas polizonas, Luli-pop y Karamelita, cautivadas por el delicioso aroma, quienes terminaron transformadas en neopaletas.

Para descubrir la verdadera naturaleza de estos pimpollos es crucial realizar la KANDI REVELEISHON. Este proceso, que implica cuidado y atención, garantiza una experiencia mágica para quienes adoptan a estos adorables personajes.

Los Kandireveleishon, representados por Karamelita y LuliPop, están diseñados para personas con mentalidad abierta e independiente que disfrutan experimentando cosas nuevas e innovadoras. Con un pensamiento abstracto y un lado creativo altamente desarrollado, estos juguetes prometen una experiencia única llena de magia y diversión.

Además de los encantadores Kandireveleishon, cada pack incluye una amplia gama de accesorios cuidadosamente seleccionados para enriquecer la experiencia de juego de los niños:

Un Ksi-merito para ser el compañero perfecto en todas las aventuras.

Dos moños de plástico para darle un toque único al estilo de Kandireveleishon.

Pañal textil con glitter para un toque de glamour, incluso en los momentos más básicos.

Un outfit que garantiza que Kandireveleishon siempre esté a la moda.

Chupón para momentos de tranquilidad y consuelo.

Cordón umbilical para brindar cuidados especiales.

Set de documentos para mantener todos los registros en orden.

Pintura peel-off en todo, excepto el pelo, para horas de diversión creativa.

4 accesorios para el pelo para personalizar el look de Kandireveleishon.

Un empaque de paleta reutilizable, porque la diversión nunca tiene que terminar. Más sobre Distroller

DISTROLLER es una marca de retailtainment y diseño orgullosamente 102% mexicana pionera en ofrecer experiencias de diversión disruptivas que generen momentos de alegría sin límites. Enfocada en estimular la imaginación y la creatividad a través de productos coloridos, divertidos e inspiradores.

No importa que tengas 0 o 102 años, Distroller es un lugar donde todas las especies son bienvenidas, celebrando en lo ordinario lo extraordinario. Los productos de Distroller están diseñados para animar a los niños a abrazar su individualidad y sentirse orgullosos de quienes son.

Ya sea a través de sus coloridas tiendas, sus personajes imaginativos o sus innovaciones, Distroller crea un mundo de diversión del que los niños nunca querrán salir.

En octubre de 2018 aterriza en España alcanzando el éxito y posicionándose, tras dos meses de su lanzamiento, como el top ventas de juguetes en la categoría de nurturing dolls y large dolls de la mano de 3 de sus productos estrella: Neonatos, Chamoy y Amiguis y Virgencita plis.

La marca generadora de ideas, diseños y contenidos apuesta por la experiencia en todas sus facetas contando así con un personaje que, bajo el nombre de enfermera Tania, es la encargada de crear un vínculo con el público.

Toda la información relativa a Distroller se encuentra disponible en su página web https://espana.distroller.com