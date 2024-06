Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid 2024 con más potencia, mejor aislado y más ADAS

Toyota espera que los vehículos que no son de combustible representen alrededor del 80% del segmento B-SUV entre 2024 y 2026. Los coches híbridos son actualmente la opción preferida por los clientes debido a su gran versatilidad, fiabilidad y gran abanico de motorizaciones híbridas. Por ello, el nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid está en una posición privilegiada de la que se venderán 15.000 unidades en 2024 para seguir en el liderazgo en el segmento B-SUV.



Para este 2024, el programa de mejoras del Yaris Cross Hybrid 130 se centra en un rendimiento más potente gracias a su sistema híbrido de quinta generación, y una conducción más segura y sencilla gracias a los modernos sistemas de seguridad y asistencia al conductor Toyota Assist. La experiencia de usuario es totalmente digital con detalles que reafirman su carácter urbano.

Motorización 130, mejor aislamiento y una seguridad renovada

El nuevo Toyota Yaris Cross ofrece un rendimiento más potente gracias a la nueva motorización 130 que estará presente en todos los acabados Style, GR SPORT y Premiere Edition (salvo en Active Plus). Esto se ha conseguido al actualizar el transeje híbrido sobre la motorización actual de Yaris Cross, que tiene un mayor y más potente motor eléctrico “MG2” y, sumado a una actualización en la unidad de control de potencia, permite un incremento en la entrega de potencia de un 12% sobre la motorización actual que monta el Yaris Cross. El resultado es una aceleración más rápida, con medio segundo menos de 0 a 100 km/h, hasta los 10,7 segundos, y 0,4 segundos menos al adelantar de 80 a 120 km/h, hasta los 8,9 segundos.



Otra de las principales novedades en la gama Yaris Cross Hybrid 2024 son las mejoras en el aislamiento que reducen el ruido de motor, aerodinámico y de rodadura. En lo que se refiere al ruido del motor de combustión, las mejoras se han centrado en cuatro áreas clave: se ha añadido un amortiguador dinámico en el soporte izquierdo del motor; se ha colocado un resonador en el tubo de admisión; se ha cambiado el silenciador interno del salpicadero a una estructura de tres capas, y se ha agregado una capa adicional de fieltro al silenciador superior del capó. Para combatir el ruido del viento y del pavimento, se ha montado un vidrio más grueso en el parabrisas, así como en las ventanillas delanteras y traseras de todos los modelos del Yaris Cross.

La seguridad es otro punto clave y sigue siendo fundamental. Se han actualizado los elementos de seguridad activa en Toyota Assist. Como novedades destacan Control de Aceleración Involuntaria a baja velocidad, la Asistencia a la Conducción Proactiva (PDA), Asistencia de Salida Segura (SEA), Advertencia de Tráfico Transversal Trasero (RCTA) o el Sistema de la Conducción en Caso de Emergencia (EDSS). Por su parte, se ha mejorado el Control Dinámico Velocidad Crucero por Radar o el Sistema de Seguimiento de Carril.



Toyota Smart Connect evoluciona y se equipa de serie en toda la gama, con un nuevo sistema multimedia y un módulo de comunicaciones de datos —DCM, Data Communications Module— ofreciendo la posibilidad de descargar actualizaciones de software de forma inalámbrica sin necesidad de llevar el vehículo al taller. Las prestaciones de seguridad y asistencia a la conducción se pueden realizar mediante los mandos del volante, activando el Sistema de Mantenimiento de Trayectoria y configurar los ajustes de distancia del Control de Crucero con Radar Dinámico. También, se incorpora un nuevo cuadro de instrumentación digital de 12,3” con una versatilidad de hasta 12 tipos de configuraciones diferentes, y la llave inteligente digital de serie en Premiere Edition y GR SPORT PLUS.

Nuevos acabados, actualización de equipamiento y colores

La nueva gama Yaris Cross Hybrid 2024 presenta una actualización en su estructura de gama y está formada por cuatro acabados: Active Plus, Style, GR SPORT y Premiere Edition.



El acabado Active Plus se renueva incluyendo el sistema multimedia Toyota Smart Connect con pantalla de 10,5” con integración inalámbrica a Apple CarPlay y Android Auto, compatibilidad con servicios conectados y remotos a través de la app MyToyota, incluye cristales traseros oscurecidos y la última versión de Toyota Safety Sense.

El acabado Style es el best seller de la gama Yaris Cross Hybrid 2024. Este acabado se renueva frente a su versión anterior equipando la motorización 130, sensores de aparcamiento delanteros y traseros con frenado automático, cuadro de instrumentos digital de 12,3” y sistema multimedia Toyota Smart Connect de 10,5”.

Premiere Edition se ofrece con una nueva y exclusiva pintura Urban Khaki, en una ejecución bitono y con unas nuevas y exclusivas llantas de 18 pulgadas, que resaltan su imagen dinámica. En el interior, las costuras de la tapicería y las líneas decorativas del cuadro de instrumentos, y los paneles de las puertas van a juego con el color verde de la carrocería. También está disponible en la opción Bitono Blanco Perlado.

Y, por último, es novedad de lanzamiento del Yaris Cross Hybrid 2024 el acabado GR SPORT, que está inspirado en los éxitos deportivos de competición de TOYOTA GAZOO Racing. El Yaris Cross GR SPORT cuenta con llantas de aleación de 18 pulgadas en color gris oscuro, asientos deportivos personalizados con costuras rojas e insignias GR y GR SPORT tanto en el exterior como en el interior del vehículo, y un diseño que a los amantes de la competición les entusiasmará. Además, las suspensiones se han ajustado para una conducción más atractiva. También hay un pack GR SPORT PLUS con el que se tiene acceso a la llave inteligente digital, un Head Up Display de 10” y un Portón automático con apertura manos libres.

Ya está disponible la gama Yaris Cross Hybrid 130 en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España desde 27.450 € o 150€ con Toyota Easy Plus en el acabado Style, oferta que incluye el paquete Easy Plus, programa de financiación que incluye también 4 años de mantenimiento y 4 años de garantía.

