Baroque bob, Sandy blonde y otras tendencias en peluquería para este verano

El mixie, las baby bangs, el tono copper tanto warm como cowgirl, el bob en su versión italiana y baroque, el mini bob con efecto wet, los rubios arena, el lob con ondas o sin ellas…, las tendencias en peluquería para este verano 2024 son muchas y muy variadas. Especialistas nos cuentan en qué consisten y cuáles son sus apuestas triunfadoras para los próximos tres meses.



1/ BABY BANGS

Este microflequillose caracteriza por dejar las cejas totalmente al descubierto, no siempre es irregular pero sí es muy favorecedor salvo en rostros más ovalados. Cuenta con versiones cortas o muy cortas y nos da un look más fresco y juvenil que puede combinarse con otro tipo de cortes: “Es ideal en caras redondas y ayuda a dotar de carácter al rostro. No lo aconsejo en cabello muy rizado, mejor en melenas lisas y en pelo corto tipo Jean Seberg, dando importancia a la desigualdad en las líneas y el volumen. Si lo llevamos recto queda perfecto, incluso con un flequillo ladeado. Si tu rostro es más anguloso y alargado, mejor con el cabello largo”– nos explica David Lesur, director de formación en David Künzle Ponzano.

2/ TRES BOB A DESTACAR: ITALIAN, BAROQUE Y MINI CON EFECTO WET

Casual, sofisticado y con glamour, así es el italianbob, una de las tendencias este verano 2024 ya que además rejuvenece por su aspecto natural. Llega más o menos hasta los labios y tiene una altura perfecta, base recta y capas texturizadas para crear dimensión y movimiento. Queda ideal en rostros angulosos y ovalados. El baroquebob es otro de los cortes que llevan rompiendo desde principios de año, caracterizado por su barroquismo capilar: mucho volumen y muchas ondas. Por último, el mini bob con efecto wet: “Es fresquísimo y muy cómodo, la mejor opción para noches de excesivo calor”– apunta Paul Tudor, director de David Künzle Fuencarral.

3/ LOB CON ONDAS… O SIN ELLAS

Paul Tudor destaca uno de sus cortes favoritos, el lob: “Algo más largoque el clásico bob, va a la altura de la clavícula o incluso más, muy favorecedor en rostros ovalados. También destacaría para el verano elmicrobob con flequillo, un corte sensual y muy femenino que nunca supera la mandíbula y que se puede encontrar en infinidad de texturas y formas”.

4/ MIXIE & SHAG

Con flequillos y capeados, el shag queda espectacular. Es un corte de mechones desiguales para lograr una imagen inconformista y rebelde, con varios largos, y que se puede hacer igualmente en melenas cortas o medias melenas: “Es mejor en caras ovaladas, ya que la parte de arriba tiende a disimular las facciones”– matiza Paul. En cuánto al mixie, también es un corte fresco y desenfadado al igual que el shag, evolución de un corte tan radical y atrevido como el mullet.



5/ RUBIOS ARENA Y VUELTA AL COPPER

El sandy o rubio arena simula precisamente eso, la arena del mar, un tono precioso que queda muy bien en mujeres de tez blanca o muy blanca: “Lo importante es iluminar puntas y zona de contornos.

El rubio tostado, vainilla o miel también los destacaría para el verano. O el baby blonde, un look como más adolescente con mechones aclarados en las partes del cabello que pueden aportar más luminosidad” – sostiene David Lesur, que también resalta el copper, tanto su versión cowgirl con matices caramelo como el warm, una mezcla de cobrizo y rubio oscuro que sin llegar a ser pelirrojo, va bien en casi todos los tonos de piel (aunque mejor en morenas) y no requiere decoloración: “Podemos combinarlo con babylights. Para no tocar la raíz natural, balayage de medios a puntas. También se puede mezclar con algún tono fantasía o con distintos tonos de rojo”.