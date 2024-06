​Las carreras con mayor futuro para desarrollarse profesionalmente en el sector de la sostenibilidad

Que la sostenibilidad es tendencia es un hecho indiscutible, como también lo es la falta de talento a la que enfrentan las empresas del futuro. Es por ello por lo que, a las puertas de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), no es raro plantearse si las opciones elegidas para cursar un grado son una buena alternativa para desarrollarse profesionalmente en el mundo de la sostenibilidad.





Sergi Simón, director del Área de Riesgos y Sostenibilidad de EALDE Business School, explica que “no hay grados mejores o peores para acceder a un futuro profesional relacionado con la sostenibilidad, lo que hay es diferentes maneras de trabajar en sostenibilidad según el tipo de estudios superiores que vayamos a realizar”.

Además, este experto señala que “si uno consulta los perfiles que actualmente están buscando las empresas, en primer lugar, veremos que demandan un grado o licenciatura; y, en segundo lugar, un máster o postgrado”.

En cuanto a la formación de grado, las empresas mezclan en sus ofertas laborales carreras científico-técnicas con estudios sociales, demandando indistintamente en la misma oferta: Biología, ADE, Economía, Derecho o Publicidad y Relaciones Públicas. Por otro lado, el hecho de que se demanden títulos de máster o posgrado revela que, “indistintamente de haber realizado una u otra carrera, es necesario tener conocimientos específicos pero transversales en materia de regulación y gestión de la sostenibilidad”, matiza Sergi Simón.

El director del Área de Riesgos y sostenibilidad de EALDE Business School, apunta que “las empresas, sea cual sea su sector, necesitarán profesionales que entiendan cómo el concepto de escasez y el cambio en el modelo global de demanda y consumo va a condicionar la continuidad de su negocio”.

ESTUDIOS MÁS DEMANDADOS

En este escenario, van a ser necesarios perfiles ‘puros’ en materia de sostenibilidad. Sergi Simón destaca tres profesiones con estudios preferentes:

Responsables y directores de Reporte de Información No Financiera: En general, una formación que podría dar una excelente base para desarrollarse en este ámbito lo ofrecen estudios en Marketing y Comunicación, Relaciones Públicas, Psicología, ADE, Economía, Derecho… Aparte, es indispensable contar con un máster o postgrado en sostenibilidad, pero no cualquier estudio de postgrado sino enfocado en esta materia.

Responsables de Negocio y Estrategia sostenible: Según el sector, lo importante es que conozcan el negocio y, por tanto, estén formados en las carreras propias para ocupar puestos de dirección en cada sector. Además, sería muy interesante contar con un máster o postgrado específico de su ámbito. Este grupo incluye desde médicos a ingenieros, pasando por farmacéuticos, economistas, ingenieros agrónomos o abogados.

Consultores expertos en Sostenibilidad Corporativa: Aunque cualquier carrera puede desarrollar habilidades y acumular la experiencia suficiente para ser un consultor experto; según Sergi Simón, los estudios que mejor base proporcionan son todas aquellos del ramo científico técnico relacionadas con el medio físico (Biología, Ciencias Ambientales, Física, Geología, Ingeniería Forestal, agrónomos…). Este experto mantiene que también lo son aquellos relacionadas con los procesos (ingenierías de cualquier tipo); los relacionados con los aspectos sociales (Psicología, Sociología…); con el mundo de las finanzas sostenibles (Economía, ADE, Derecho…) o aquellas que tengan que ver con el análisis de datos e inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad (Ingeniería informática, Ingeniería de datos…). Como en los casos anteriores, será indispensable contar con un máster o postgrado en sostenibilidad dirigido al ámbito concreto de experiencia que desee adquirirse.

Desde EALDE Business School explican que, sin duda, alguna de éstas serán las carreras más demandadas para desarrollarse profesionalmente especializándose en sostenibilidad en un entorno con falta de profesionales formados con conocimientos específicos en esta materia.

Sergi Simón apunta que “donde se marcará la diferencia, más allá de los idiomas, la ofimática, la predisposición o la actitud, será el hecho de haber cursado una maestría o postgrado que incluya los contenidos que el reclutador de la empresa tenga en mente como expectativa”.