Nueva colección de libretas con mensaje disponibles en la tienda de Marronynegro

En el entorno actual, las personas frecuentemente están expuestas a situaciones estresantes o desagradables en la escuela, en la universidad o en el trabajo. En estas situaciones un mensaje reconfortante o divertido puede ayudar a aliviar la tensión y reconectar con la energía positiva. Ese es el concepto en el que se basa la marca Marronynegro, una tienda online que se define como 100% optimista y que se dedica al diseño y comercialización de distintos artículos. Productos que además son ideales para obsequiar a los seres queridos y a sí mismo, ya que la empresa considera que el amor propio es lo más importante para una vida plena. Para expandir su catálogo, recientemente ha lanzado una variada línea de libretas con mensaje, con diseños, colores e ideas aptas para todos los gustos y que buscan llevar el optimismo a cada persona.

Libretas con un mensaje positivo Las libretas con mensaje de Marronynegro se caracterizan por su aspecto llamativo y su gran calidad, durabilidad y precio asequible. Además de tener impresos diferentes mensajes positivos en la tapa del cuaderno, también se incluyen pegatinas con textos motivadores. Al respecto, la empresa explica que su intención con estos cuadernos es que las personas puedan llevar consigo elementos que demuestren una filosofía de vida optimista y alegre. Incluso durante circunstancias adversas, agobiantes o aburridas. Por ello, las libretas y las pegatinas están cargadas con mensajes de buen humor, ideas románticas, textos sobre la amistad, etc. No obstante, los cuadernos de Marronynegro no solo se distinguen por sus textos motivadores, sino que también ofrecen ilustraciones y colores estimulantes, divertidos y joviales, por lo que estos productos son ideales para reflejar la personalidad.

Múltiples opciones para regalar Es importante mencionar que Marronynegro no solo se dedica al diseño de libretas, sino que su catálogo está compuesto por una amplia gama de productos. Entre ellos se incluyen bolígrafos, láminas, postales, calcetines, pulseras, pendientes, llaveros, chapas, camisetas, cojines, tazas, velas, jabones, chuches, chocolates y mucho más. Todos estos artículos responden a la misma filosofía: obsequiar elementos divertidos y optimistas. Por lo tanto, son productos perfectos para obsequiar en festividades especiales y complacer a familiares, amigos, a la pareja, etc.

Condiciones de envío Sobre la política de entregas, la empresa explica que el envío estándar implica un plazo de entre 72 y 96 horas hábiles. Por su parte, en la modalidad urgente, el cliente puede recibir su paquete entre 24 y 48 horas hábiles. También es importante precisar que dependiendo del coste total de la compra, el envío puede ser gratis. Por tal motivo, es recomendable revisar las condiciones detalladas en la página web de la tienda.

Finalmente, los clientes que lo prefieran, pueden visitar directamente el local de la tienta, ubicado en la avenida República Argentina, en León. El horario de atención es de lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas. Los días viernes el establecimiento abre sus puertas a las 8:00 y cierra a las 15:30 horas.