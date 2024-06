​Activistas muestran los horrores que padecen millones de animales

Una vez más, activistas del colectivo antiespecista València Animal Save volvieron a salir a concienciar en la céntrica plaza de la Virgen con un claro objetivo: la liberación de todas y cada una de las especies de animales con las que compartimos el planeta.



Durante el acto, pantallas y carteles mostraban los horrores ocultos que cada segundo tienen lugar en granjas, mataderos o la industria pesquera mientras otras personas activistas que altruistamente dedican su tiempo a los más vulnerables e indefensos, conversaban con la gente acerca del veganismo, una filosofía ética de vida sencilla que rechaza el especismo cuya definición de la RAE lo señala como la discriminación por especie, discriminación que ya se encargan de inculcarnos desde la infancia de forma difusa.



Si algo está claro, es que la empatía consiste en ponernos en el lugar de los demás y lógicamente a nadie le gustaría nacer en una explotación y ser maltratado, humillado, hacinado, manipulado genéticamente, separado de nuestras familias y acudir amontonados a un terrible viaje al matadero donde los liquidarán con un sufrimiento agónico y cuyos trabajadores se han llegado a suicidar ante la sanguinaria realidad que ocurre ahí dentro.

Lo cierto es que muy poca gente se cargaría a su víctima con sus propias manos, pero sí que además la mayoría es incapaz de presenciar lo que sucede y por eso no tiene ningún sentido perpetuarlo con las alternativas vegetales, deliciosas y nutritivas que tenemos pudiendo cambiar nuestros hábitos en vida diaria.

"La gente debe ser consciente de que detrás de lo que come hay violencia, sufrimiento, explotación y muerte animal y ser informada de que no es necesario ni ético comernos a nadie para que sigamos viviendo nuestras vidas. Nuestro acto consiste en mostrar la oculta verdad a través de carteles y pantallas mientras otras activistas conversan con las personas sobre veganismo. No podemos dejar solos a los animales, ellos no pueden salir a las calles a defenderse y en consecuencia, siempre estaremos del lado de la compasión hacia todas las especies de animales luchando por su liberación", ha explicado María Jesús Puertes, coordinadora de València Animal Save concluyendo: "si eres una persona no vegana puedes seguirnos en redes y acercarte a nuestras acciones para informarte del veganismo y si ya lo eres os invitamos a empezar a hacer activismo".



Según cifras oficiales, más de 3.000 animales mueren cada segundo para consumo humano, a lo que se suman los animales acuáticos que se cuentan por toneladas y son ejecutados mediante la lenta asfixia o haciendo que sus órganos estallen, pues los barcos pesqueros son mataderos portátiles.

El 46% de plástico encontrado en el mar proviene de las redes de pesca y esto provoca la muerte de tortugas y muchos otros animales.

València Animal Save promueve el respeto hacia todas las especies de animales recordando que el veganismo va más allá de la alimentación, pues es una filosofía ética de vida que excluye a los animales en cualquiera de los fines como podría ser los diferentes entretenimientos, la industria peletera o la experimentación con animales señalando en este último caso que además la mayoría de experimentos no son extrapolables a los humanos.



ALIMENTACIÓN VEGETAL



Respecto a las alternativas, recalcan que la alimentación 100% vegetal es completamente viable en cualquier etapa de la vida como respaldan diferentes nutricionistas o fuentes oficiales como la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría señalando ambas la prevención de enfermedades.

Además, explican que productos como el seitán o la soja texturizada son muy arraigados, se pueden encontrar fácilmente, tienen un aspecto similar a la carne para quien lo necesite y destacan su gran aporte nutricional.

Así mismo añaden que cualquier receta de toda la vida se puede hacer con productos solamente vegetales y recomiendan que los mismos sean de proximidad para evitar el impacto medioambiental y garantizar una mayor calidad.



Aunque desde el colectivo se enfocan en la lucha por la liberación animal, también explican que dejar de consumir productos de origen animal tendría de igual manera un gran impacto a favor del medio ambiente, la salud y que no existiría el hambre en el mundo, pues la mayoría de soja, cereales, agua y vegetales se destinan a los animales criados en la explotación.

"Nuestra empatía y respeto debe ampliarse a todas y cada una de las especies de animales, pues sabiendo que es totalmente viable en cualquier etapa de la vida, no tiene ningún sentido que sigamos decidiendo por otras vidas que son sometidas, maltratadas y humilladas desde su primer aliento hasta el último. El especismo es la discriminación por especie que de manera difusa nos inculcan desde la infancia, pues la inocencia hace que no se conozca la realidad y por ello se normalice. Con estos actos pretendemos que la gente reflexione y cambie sus hábitos, evitando un gran sufrimiento a los animales, sufrimiento que nadie querríamos ni padecer ni siquiera presenciar", he declarado como portavoz de prensa en el colectivo.



POR LA LIBERACIÓN ANIMAL



Respecto a los santuarios de animales, València Animal Save señala que es lo inverso a una granja, pues explican que en estos lugares son respetados y pueden desarrollar todos sus comportamientos naturales, pero lamentan las subvenciones dedicadas a industrias como la ganadera y no a lugares donde se protege a diferentes especies de animales de manera altruista y desinteresada.

Una de las personas que durante la concienciación se detuvo a visibilizar las imágenes mostradas por las activistas confiesa ante los medios que "una vez visibilizas el dolor de los animales es difícil seguir poniendo excusas para no dar cambios en nuestra vida diaria".

Uno de los próximos actos del colectivo será una línea silenciosa en contra del transporte de animales vivos.



Desde las redes sociales "València Animal Save" el colectivo antiespecista seguirá informando de futuras acciones en defensa de los animales, además de orientando a las personas que tengan interés en la protección de las diferentes especies con las que compartimos el planeta.