La mentira debería ser castigada por una ley justa

Las guerras y sus extremismos ya no se pueden borrar de la historia, pero el esfuerzo en común de un país puede reconvertir la memoria y hacer de la misma una herramienta correctora de los deshechos heredados.



Al igual que lo cauces de los ríos no desparecen, la historia siempre intentará recorrer los mismos caminos que la llevaron a la prosperidad en convivencia.

El mundo no ha cambiado, han sido los hombres los que han permitido el fanatismo, el absolutismo, el populismos, los genocidios ideológicos y raciales....

SÍ, ha sido la COBARDÍA DEL VOTO, la INDIFERENCIA personal, el ACOMODO A LAS AYUDAS Y SUVBVENCIONES, las que han preferido renunciar a la propia personalidad para vivir a costa del dinero público, salga de donde salga.

Los que pudieron hacer MUCHO, se lavaron las manos... los que pudieron elegir bien el voto honrado, VENDIERON SU CONCIENCIA... el resto entre tascas, móviles, televisiones y redes sociales convirtieron su vida en un lugar sin pensamiento, sin reflexión y sin conciencia activa.

Tenemos el resultado de conceder LICENCIAS DE ACTUACIÓN a precio de SUBVENCIONES y AYUDAS ENGAÑOSAS.

Un país pobre, REGALA a coste de CRÉDITOS; sabiendo que con el paso de los años, habrán desaparecido los SÁPATRAS y recorrerán el mundo nuestros hijos, nietos y biznietos como SUJETOS PASIVOS DE TODAS LAS DEUDAS.

Los leguleyos no tienen conciencia, saben mal escribir, mal transmitir, mal calcular... pero dominan LA COTIDIANIDAD de la vida del pobre, que como el cerdo corre al run, run de la cazuela de habichuelas y luego el SOPOR, sin ILUSIÓN, cierra sus ojos.

Nadie nos sacará de esta situación colmada de MENTIRAS... NADIE... SÓLO EL VOTO LIBRE, JUICIOSO Y RESPONSABLE.