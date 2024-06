Edmundo González Urrutia es el nuevo candidato de la oposición venezolana a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. El proceso para encabezar la plataforma unitaria de oposición al chavismo está resultando más complicado de lo que se presuponía. María Corina Machado sigue inhabilitada y, de facto, el chavismo hizo lo propio con su sustituta, Corina Yoris. Ahora es un tercer candidato el que, con los apoyos necesarios, se postula para representar a la oposición. Urrutia no ha sido inhabilitado ni su candidatura ha sido impugnada, lo que ha permitido que su candidatura haya sido admitida por el Consejo Nacional Electoral.



Sin embargo, los partidos de la oposición no pueden adherirse a la candidatura de González Urrutia porque el sistema no les permite acceder a la plataforma electrónica. Y mientras esto sucede y se consume el tiempo, el mismo Consejo Nacional Electoral sí permite que candidatos de última hora y afines al régimen, que solo sirven para dar apariencia de pluralidad, se registren sin el más mínimo problema.