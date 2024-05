A día de hoy, con las redes sociales al alcance de todos, la posibilidad de crear una web o blog donde difundir conocimientos, casi todo el mundo tiene al alcance de sus manos crear una marca personal. Ahora bien, hay que ser constante y tener una estrategia digital en la que apoyarse y llevarla a cabo.Una marca personal nos ayuda a identificar y comunicar ciertas características que como expertos en una materia nos hace sobresalir, ser relevantes y diferentes en ese campo.



Una marca personal debe ser tratada con mimo, para conseguir transmitir conocimientos a una audiencia interesada en aprender sobre ello. Se puede ser expertos en algo, pero no trabajar la marca personal, y no ser conocido para la audiencia. Al final una marca personal se trabaja como una marca. Cuando hablamos sobre que es la marca personal se podría resumir en la huella que dejamos en los demás.

En ‘De invisible a invencible, transforma tus talentos en una marca personal auténtica, influyente y rentable', Vilma Núñez, célebre instagrammer, comparte sus conocimientos y experiencias, y nos sumerge en el fascinante y competitivo mundo de las marcas personales. Vilma Núñez nos recuerda que todos somos una marca personal, con los mismos derechos y posibilidades de desarrollarla.

Tras más de una década como empresaria y dueña de una marca personal exitosa, este libro es un material de referencia de incuestionable valor que va más allá del plano técnico y práctico e incursiona en el campo de las emociones, el crecimiento personal y la motivación. Porque ninguna buena acción en la vida, si tiene definido su propósito, escapa de los sentimientos humanos.

Con lo primero con lo que se lidias cuando inicias un nuevo proyecto es con el miedo. Y es así porque éste es una emoción que vive en nosotros, que nos acompaña siempre. Ahora bien, el miedo tiene un par de antídotos muy eficaces: el entusiasmo y la motivación. Una marca personal te brinda esa “influencia” tan deseada por las empresas a la hora de pactar con nuevos talentos, porque hoy en día es sinónimo de profesionalidad y credibilidad, sin embargo, en muchos subsiste aún la idea de que echar a andar una marca personal essólo para famosos: futbolistas, artistas, influencers u otro tipo de personas mediáticas; pero nada de eso, no necesitas tener una estrella en el paseo de Hollywood para ponerla a funcionar, por una razón muy simple: todos tenemos una marca personal, aunque no la utilicemos ni aprovechemos su inmenso poder. ¡Lo único en lo que coincidimos los seres humanos es en que somos diferentes! Por tanto, no hay dos marcas personales iguales, y en esa disparidad radica la grandeza y el poder de la tuya, de la mía y de la de todos. ¡Desde la autenticidad que provoca el ser diferentes, fluye tu fuerza y poder de influencia!

La influencia y el éxito de una marca digital se multiplican por dos, por tres, por cinco y hasta por diez en la medida en que somos más fieles a nosotros mismos; es decir, más auténticos y reales. Un error muy común es creer que, para diferenciarnos del resto, es bueno ocultarnos detrás de una máscara de perfección. Yo misma, durante años, estuve atrapada por un falso concepto: creía que, para conseguir determinada imagen, debía actuar de la manera en laque otros esperaban que lo hiciera. Una de las principales ventajas de la influencia digital es su capacidad para llegar a audiencias específicas. A diferencia de la publicidad tradicional, cuyo propósito es influenciar a un público amplio y más abierto, la influencia digital se ejerce en grupos de personas altamente enfocadas y comprometidas.

Vilma Núñez, es CEO del Grupo Convierte Más y Business Marketing Advisor, y ocupa el cargo de rectora en la Universidad American Business. Es comunicadora de marketing, creadora de metodologías digitales, autora de libros y speaker internacional, y a través de sus consultorías, mentorías y formaciones ayuda a vender más a marcas y profesionales.Como speaker internacional, ha participado en eventos en Europa, Estados Unidos, Centroamérica y Latinoamérica consiguiendo sold-out con aforos entre 500 y 800 personas en eventos educativos de marketing y ventas. Además, ha compartido escenarios presenciales y virtuales con líderes como Deepak Chopra, John Maxwell.