Una solo aplicación móvil para la realización en movilidad de Permisos de Trabajo y LOTO

La era digital ha revolucionado la forma en que las empresas gestionan la seguridad y la eficiencia operativa. En el sector industrial, la integración de la gestión de permisos de trabajo y procedimientos LOTO (Lockout/Tagout) en una única aplicación móvil representa un avance significativo por el que ha apostado la consultora especializada For Easy Work. Esta innovación no solo optimiza los procesos de seguridad, sino que también mejora la movilidad y accesibilidad para los trabajadores, reduciendo riesgos y aumentando la productividad.

Permisos de Trabajo y LOTO: Conceptos Fundamentales

Permisos de Trabajo: Los permisos de trabajo son autorizaciones documentadas para realizar actividades específicas bajo condiciones controladas, garantizando la seguridad. Estos permisos detallan los riesgos asociados, las medidas de seguridad necesarias y las responsabilidades de los involucrados. Son esenciales en ambientes laborales donde se realizan tareas peligrosas, como mantenimiento de equipos, trabajos en altura o manejo de sustancias químicas.

LOTO (Lockout/Tagout):El procedimiento LOTO es un sistema de seguridad que asegura que los equipos energizados se desactivan y se etiquetan antes de realizar tareas de mantenimiento o reparación. Este proceso previene la liberación accidental de energías peligrosas, protegiendo a los trabajadores de posibles lesiones graves.

La Necesidad de una Integración Digital

La gestión tradicional de permisos de trabajo y procedimientos LOTO suele ser manual y basada en papel, lo que puede resultar en demoras, errores humanos y dificultades en el seguimiento de las tareas. La digitalización de estos procesos en una sola aplicación móvil ofrece múltiples ventajas:

Implementación de una Aplicación Digital Integrada

For Easy Work ha desarrollado AsseWorks , una aplicación móvil integrada para la gestión en movilidad de permisos de trabajo y LOTO reúne las siguientes características:

Interfaz Intuitiva: Diseño fácil de usar, con navegación sencilla y accesible para todos los niveles de usuarios.

Generación y Gestión de Permisos: Capacidad para crear, aprobar y monitorear permisos de trabajo desde la aplicación, incluyendo la documentación de riesgos y medidas de seguridad.

Procedimientos LOTO: Recibir por cada intervención instrucciones claras y detalladas para la implementación de LOTO, con la capacidad de registrar y rastrear cada paso del proceso.

Notificaciones y Alertas: Funcionalidad para enviar recordatorios y alertas a los trabajadores sobre las tareas pendientes y los procedimientos de seguridad.

Almacenamiento en la Nube: Acceso seguro y centralizado a todos los documentos y registros, asegurando la disponibilidad de la información en tiempo real.

Integración con Otros Sistemas: Capacidad para integrarse con otros sistemas de gestión de la empresa, como sistemas de gestión de mantenimiento (GMAOs) y sistemas de gestión de seguridad (EHS).

Registro en movilidad de todas las medidas de seguridad adoptadas y consignaciones realizadas, identificando los participantes, y registrando las referencias de candados, y cajas de consignación.

Beneficios Tangibles

La implementación de una aplicación móvil integrada como es Asseworks para la gestión de permisos de trabajo y LOTO en movilidad ofrece beneficios tangibles:

Mejora de la Seguridad: Asegurando que todos los procedimientos se sigan correctamente y en tiempo real, se reduce significativamente el riesgo de accidentes.

Mayor Eficiencia Operativa: La reducción del tiempo y los recursos necesarios para gestionar manualmente estos procesos permite a los trabajadores concentrarse en tareas críticas.

Cumplimiento Legal: Facilita el cumplimiento de las normativas de Prevención de Riesgos Laborales, y de los estándares más exigentes y mejorando la reputación de la empresa.

Transparencia y Auditoría: Proporciona un registro detallado y fácilmente accesible de todas las actividades relacionadas con permisos y LOTO, crucial para auditorías y revisiones de seguridad.

La digitalización de la gestión de permisos de trabajo y procedimientos LOTO en una sola aplicación móvil marca un avance crucial para la seguridad y eficiencia en el ámbito industrial. Esta integración simplifica y acelera los procesos, garantizando una mayor adherencia a los procedimientos de seguridad, protegiendo a los trabajadores y mejorando los resultados operativos. La adopción de estas tecnologías es una inversión en un futuro más seguro y eficiente para todas las organizaciones.