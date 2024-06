Implantes dentales en 7 minutos; la evolución de los procesos odontológicos

Colombia se ha convertido en un epicentro de la industria odontológica, y uno de los procesos más comunes es el de implantes dentales.

Las cirugías de implantes dentales guiados son procedimientos en los cuales se utiliza tecnología avanzada, como la tomografía computarizada y software de planificación quirúrgica, para colocar implantes dentales de manera precisa y predecible. Estos eran procesos complejos y largos; sin embargo, gracias a la evolución tecnológica y a la preparación de la industria odontológica en Colombia, este tipo de proceso se puede llegar a ejecutar hasta en 7 minutos.

La endodoncista e implantóloga Amdie Chirinos explica la importancia de la salud dental y la relevancia de tener los dientes completos: “Un paciente que no tenga su dentadura completa puede tener problemas al masticar que le van a generar gastritis, dolores musculares, pérdida de equilibrio y hasta lesiones en la cabeza y columna”.

Para corregir esto, los implantes dentales son una solución. Antes, un implante era un proceso doloroso y que requería mucho tiempo de trabajo por parte de los especialistas; sin embargo, gracias al avance tecnológico, este tiempo se ha reducido notablemente.

Proceso de implantes guiados Primero se hace una evaluación del paciente, en donde se identifican los espacios en los que debe hacerse el implante. Aquí se toma una radiografía y una tomografía computarizada de la región en la que se hará el implante.

Luego viene la planificación virtual, lo cual consiste en hacer la cirugía de manera digital. Es decir, se crea una reconstrucción 3D de la boca y dentadura. “Con la ayuda de software especializado, el cirujano dental planifica la ubicación exacta y la angulación óptima para la colocación del implante”.

Luego viene la fabricación de las guías, las cuales se hacen basándose en el plan virtual. Con ayuda de una impresora 3D se hacen las guías, lo que va a servir para que haya un proceso preciso.

Finalmente, la cirugía. “No hay que abrir la encía, por lo que no hay mucho dolor. La cirugía dura unos siete minutos, el post operatorio es sencillo, no hay inflamación, no se colocan puntos de sutura y la dieta posterior es mucho menos restrictiva”, afirma Chirinos.

El paciente se somete a un período de cicatrización, durante el cual el implante se integra con el hueso circundante en un proceso llamado osteointegración. Después de la recuperación, se realiza un seguimiento para asegurarse de que el implante esté funcionando correctamente y para planificar la colocación de la prótesis dental sobre el implante.

Las cirugías de implantes guiados ofrecen numerosos beneficios, como una mayor precisión, tiempos de recuperación más cortos y resultados predecibles para los pacientes.