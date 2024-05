Recuento y agradecimiento

EI VI Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin contó con varias dimensiones que rebasaron con mucho el programa oficial que circulamos a través de los diferentes medios de comunicación. En la programación general pública solo incluimos los eventos organizados en coordinación con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), pero quienes integramos Sabersinfin aprovechamos la presencia de nuestros visitantes para propiciar más espacios de intercambio que a continuación les comparto.

El primer día del Encuentro, el miércoles veintidós, realizamos un desayuno cuyo propósito central fue el abanderamiento con la enseña patria chilena.

De manos de la brillante escritora chilena Eugenia Toledo Renner, el movimiento científico y cultural Sabersinfin recibió la bandera de su país, la cual nos acompañará en todos nuestros eventos oficiales, junto a las banderas del resto de los países en los cuales contamos con representación.

Al igual de lo que vivimos en noviembre del año pasado en el abanderamiento con el lábaro argentino, la ocasión sirvió para refrendar nuestro compromiso de unión con nuestros hermanos latinoamericanos, en este caso con la nación andina.

El maestro Saile Villalobos compartió con la concurrencia un trabajo de investigación en torno a la historia de la bandera chilena e hizo hincapié en los puntos en común que comparte la historia de Chile con la de México.

Comprender el simbolismo de la bandera chilena fue motivo para recapacitar cómo es que desde esa parte del continente se ve muy diferente el resto del mundo; de esto puede apropiarse muy bien quien tiene la oportunidad de viajar por aquellas latitudes.

El mensaje de la doctora Toledo Renner fue contundente: “las fronteras políticas y jurídicas dividen lo que la poesía hermana una y otra vez, tantas veces como sea necesario, hasta darnos cuenta que somos hermanos y conformamos una sola humanidad”.

Ese mismo día, pero más tarde, realizamos un recorrido por la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la BUAP, el cual concluyó con un diálogo en torno a poemarios editados en Latinoamérica de los siglos XIX y XX, colección de dicha institución.

La espléndida exposición de parte de la maestra Lourdes González Balderas, coordinadora administrativa, nos orilló a considerar muy seriamente incluir una conferencia del acervo poético de dicha biblioteca en el VII Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin e incluir algún evento en dicha sede con motivo del centenario de la Academia Nacional de Historia y Geografía, bajo los auspicios de la UNAM.

Al día siguiente, el jueves veintitrés, gracias a los buenos oficios de gestión de Luz Gabriela Balcázar Murueta, integrante del Círculo de Escritores Sabersinfin, presenciamos un ritual prehispánico a la Madre Tierra y realizamos una lectura poética con diálogo en el Claustro del Convento Franciscano Gabriel Arcángel en San Pedro Cholula, Puebla.

La experiencia fue magnífica, porque los poemas dieron pie para establecer un diálogo amplio y respetuoso en torno a diferentes temáticas que pasaron de lo individual a lo colectivo.

El viernes veinticuatro, el día inició con una magistral charla y taller con la doctora Eugenia Toledo Renner en torno a cómo escribir un libro, el mensaje del libro Vidas Robadas, escrito por la propia Toledo y el maestro Carlos Gray. La sede del encuentro fue la Escuela de Posgrados en Educación Integral (EPEI), en el Centro Histórico de Puebla.

La sesión fue simplemente magnífica, se trató de un ejercicio literario que derivó en un espacio íntimo en el que quienes acudieron terminaron exteriorizando cuestiones muy íntimas que, por supuesto, al ser socializadas cobraron una dimensión didáctica y terapéutica.

A las catorce horas, de ese día, nuestros visitantes foráneos participaron en el programa vía streaming, Pan, sal y mezcal con Salvador Calva Morales.

Imperdible el diálogo poético descontracturado, dicha dinámica está disponible para su consulta en Facebook.

Muy interesantes y reconfortantes todas y cada una de las actividades que les he compartido. Después de lo anterior solo me resta decir¡gracias!, ¡gracias a quienes hicieron posible el evento que reunió a escritores e intelectuales de Argentina, Chile, Estados Unidos y México.

Gracias a quienes no figuraron frente a las cámaras y micrófonos, pero sin cuya participación el evento no hubiera alcanzado el nivel que vimos en todas las actividades.

Mi agradecimiento sincero a la BUAP, a sus autoridades, en especial a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura que encabeza el maestro José Carlos Bernal Suárez.

Agradecido con todos los integrantes del Círculo de Escritores Sabersinfin, con mis compañeros de Sabersinfin, con los jóvenes estudiantes asistentes, con las instituciones educativas de las cuales forman parte, con las profesoras Olivia Sesma Rascón y Saray Hernández Bautista.

En fin, gracias a todas y todos, nos vemos en la tercera semana de mayo del 2025 con motivo de lo que será el VII Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin. Simplemente, gracias.