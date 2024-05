​El auge de las proteínas vegetales: una elección saludable y sostenible

En un mundo cada vez más consciente de los problemas medioambientales, de salud y bienestar animal, la adopción de una dieta basada en plantas está ganando terreno. Las proteínas vegetales se han convertido en una alternativa viable y atractiva a las proteínas animales, ofreciendo beneficios significativos. Este artículo explora tres de las principales fuentes de proteínas vegetales: el tofu, el seitán y el tempeh, sus características, cómo comprarlos y cocinarlos, y el impacto de nuestras decisiones alimenticias en el entorno y en nuestra salud.



Ventajas de una dieta basada en plantas

Adoptar una dieta vegetal no solo beneficia a nuestra salud, sino que también contribuye a la sostenibilidad del planeta y al bienestar animal. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción de carne es responsable de aproximadamente el 14.5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Además, las dietas altas en carne roja y procesada están asociadas con un mayor riesgo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Por otro lado, las dietas basadas en plantas pueden reducir significativamente estos riesgos y promover una vida más larga y saludable.

Tofu: el versátil favorito de las proteínas vegetales

El tofu, también conocido como "queso de soja", es una proteína completa, lo que significa que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Originario de China, se ha convertido en un alimento básico en muchas dietas vegetarianas y veganas en todo el mundo.



¿Qué es el tofu?

El tofu se elabora coagulando la leche de soja y luego prensando los cuajos resultantes en bloques blancos. Tiene una textura suave y un sabor neutro, lo que lo hace extremadamente versátil para usar en una variedad de platos.

¿Dónde comprar tofu?

El tofu se puede encontrar en la mayoría de los supermercados, tiendas de alimentos saludables y mercados asiáticos. Suele estar disponible en diferentes texturas: suave, firme y extra firme. La elección de la textura depende del uso culinario que se le vaya a dar.

¿Cómo cocinar tofu?

El tofu se puede cocinar de diversas maneras: salteado, horneado, frito o incluso crudo en ensaladas. Para saltearlo, se recomienda marinarlo previamente para que absorba más sabor. Un marinado simple puede incluir salsa de soja, ajo y jengibre. Luego, se cocina en una sartén con un poco de aceite hasta que esté dorado y crujiente por fuera.

Seitán: la carne de trigo

El seitán, a menudo llamado "carne de trigo", es otra fuente popular de proteínas vegetales, especialmente entre aquellos que buscan una textura más parecida a la carne.



¿Qué es el seitán?

El seitán se elabora a partir del gluten de trigo, la proteína principal del trigo. Tiene una textura masticable y sustanciosa que se asemeja mucho a la carne, lo que lo convierte en un excelente sustituto en platos tradicionales que normalmente requieren carne.

¿Dónde comprar seitán?

El seitán se puede encontrar en tiendas de alimentos saludables y supermercados que tienen una sección de productos veganos. También es posible prepararlo en casa a partir de gluten de trigo vital, que se puede comprar en tiendas especializadas.

¿Cómo cocinar el seitán?

El seitán se puede usar en guisos, salteados, parrillas y sopas. Una forma sencilla de prepararlo es cortarlo en tiras y saltearlo con tus vegetales favoritos y una salsa de soja o teriyaki. También se puede marinar y asar a la parrilla para una alternativa vegana a las carnes asadas.

Tempeh: la joya fermentada de Indonesia

El tempeh es una proteína vegetal fermentada que ofrece no solo una buena fuente de proteínas, sino también beneficios probióticos.



¿Qué es el tempeh?

Originario de Indonesia, el tempeh se elabora fermentando granos de soja enteros. Este proceso de fermentación no solo lo hace más digestible, sino que también le confiere un perfil de sabor único y una textura firme y masticable.

¿Dónde comprar tempeh?

El tempeh se encuentra en tiendas de alimentos saludables, supermercados con secciones veganas y mercados asiáticos. También está disponible en diferentes variedades, algunas mezcladas con granos adicionales como el arroz o la cebada.

¿Cómo cocinar tempeh?

El tempeh se puede cocinar al vapor, saltear, hornear o asar. Antes de cocinar, es recomendable cocinar al vapor el tempeh durante unos 10 minutos para reducir su sabor amargo. Luego, se puede marinar y cocinar como se desee. Un método popular es cortarlo en rodajas, marinarlo en salsa de soja y jengibre, y luego saltearlo hasta que esté dorado.

Nuestras decisiones alimenticias importan

Nuestras decisiones alimenticias tienen un impacto profundo no solo en nuestra salud, sino también en el medio ambiente y en la vida de los animales. La creciente popularidad de las opciones veganas y vegetarianas refleja una mayor conciencia y responsabilidad hacia estos aspectos. Según un informe de GlobalData, el número de estadounidenses que se identifican como veganos aumentó en un 600% entre 2014 y 2017, y esta tendencia se observa también en muchos otros países.

Las proteínas vegetales como el tofu, el seitán y el tempeh no solo son alternativas nutritivas a la carne, sino que también son versátiles y deliciosas. Incorporarlas en nuestra dieta puede ser un paso significativo hacia un estilo de vida más saludable y sostenible.

Así pues, optar por proteínas vegetales es una decisión que beneficia a nuestra salud, al planeta y a los animales. Con la creciente oferta de productos veganos y vegetarianos, es más fácil que nunca hacer esta transición. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestro bienestar personal, sino que también contribuimos a un mundo más sostenible y compasivo.