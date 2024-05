P&G España continúa apoyando al Comité Paralímpico Español para impulsar la práctica de la natación paralímpica

El proyecto recaudará fondos para fomentar la participación en natación de 120 niños con discapacidad, dándoles acceso a competiciones nacionales. Por cada 50 euros de compra en productos seleccionados de P&G, la compañía donará una parte al Comité Paralímpico Español Durante más de una década, P&G ha celebrado, servido y apoyado a los atletas y sus familias en su camino hacia el escenario más grande del mundo. Como parte de la iniciativa "Imbatibles. Capaces de todo", de P&G España, que tiene como objetivo hacer una diferencia positiva en la sociedad a través del deporte, la compañía está apoyando a los Proyectos de Relevo Paralímpicos para promover el acceso y la práctica de deportes adaptados, específicamente la natación, entre personas con discapacidad.

Como parte de este proyecto, Procter & Gamble España (P&G) donará hasta 30.000 euros al Comité Paralímpico Español (CPE) con el objetivo de promover la práctica de la natación paralímpica. De forma que, por cada 50 euros de compra de los consumidores en productos seleccionados de P&G disponibles en Amazon, se destinarán 0.40 euros al CPE*.

Esta iniciativa recaudará los fondos necesarios para facilitar la participación de 120 niños con discapacidad en torneos de natación, quienes de lo contrario no podrían participar, brindándoles acceso a competiciones nacionales, y promoviendo así la igualdad de oportunidades y el entrenamiento continuo de los deportes paralímpicos.

Apoyo para la asistencia a eventos de natación paralímpica

Además de financiar las inscripciones de los participantes, los fondos donados por P&G ayudan a apoyar acciones de concienciación, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre la natación paralímpica, además de inspirar y animar a que los niños con discapacidad puedan valorar este deporte para su práctica.

Uno de los aspectos más destacados de esta colaboración el año pasado fue la adición de una nueva localización en el circuito de competición en Mallorca. Esta expansión del circuito no solo amplía las oportunidades para los participantes, sino que también promueve la visibilidad y el desarrollo de la natación paralímpica en todo el país.

La campaña de donación de P&G disponible en Amazon continuará hasta el 30 de junio de 2024. Para participar y contribuir a esta causa, los consumidores pueden comprar productos específicos de marcas como Oral B®, Pantene®, Braun®, Dodot®, Gillette®, Ariel®, y más, disponibles en Amazon.es.

* El objetivo de la campaña es promover la práctica deportiva de niñas y niños con discapacidad, para los que el deporte representa salud física y mental, así como bienestar emocional.

P&G está decidida a apoyar al Comité Paralímpico Español con un máximo de 30.000 euros con el objetivo de que niños y niñas con discapacidad disfruten de la práctica de la natación, fomentando los valores de superación y esfuerzo.

La financiación se destinará a cubrir los gastos de inscripción, traslado y alojamiento; entre otros, para que hasta 120 niñas y niños puedan acceder a las competiciones nacionales y competir a un alto nivel.

Campaña válida del 22 de abril al 30 de junio de 2024 a las 23:59h. Por cada 50 euros gastados en una sola compra en los productos específicos de P&G incluidos en esta página, P&G contribuirá con 0.40 euros al proyecto de apoyo a la natación paralímpica, hasta un límite máximo de 30.000 euros. Para cualquier compra superior a 50 euros, la cantidad donada no aumentará y seguirá siendo de 0,4 euros. Los productos de P&G pertenecen a las siguientes marcas: Oral B, Pantene, Braun, Dodot, Gillette, Ariel, Fairy, H&S, Olay, Old Spice, Venus, Zzzquil, King C, Lenor, Swiffer, Ambipur, Don Limpio, Tampax, Evax, Aussie, Herbal Essence y Ausonia. Promoción ofrecida por P&G, no por Amazon.es.

Sobre Procter & Gamble:

P&G ofrece a los consumidores de todo el mundo un portafolio sólido que incluye marcas líderes conocidas por su calidad y confianza, como Ausonia®, Ambi Pur®, Ariel®, Evax®, Dodot®, Don Limpio®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, H&S®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pantene®, Swiffer®, Vicks® y otros. P&G opera en aproximadamente 70 países en todo el mundo. Para mantenerse actualizado con las últimas noticias e información sobre P&G y sus marcas, se puede visitar: https://es.pg.com/, su página de Procter & Gamble España en LinkedIn, su perfil de Instagram @pgespana, o nuestro perfil de Twitter @PG_Espana.