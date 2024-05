Emotivo homenaje a Joaquín Molpeceres en el Club de Campo Villa de Madrid

El pasado 17 de mayo, la Federación de Tenis de Madrid (FTM) rindió un emotivo homenaje a Joaquín Molpeceres, expresidente de la organización y figura clave en el desarrollo del tenis madrileño. El evento se llevó a cabo en el prestigioso Club de Campo Villa de Madrid, coincidiendo con la celebración del torneo internacional femenino ITF W100 Villa de Madrid, un escenario perfecto para conmemorar la destacada trayectoria de Molpeceres en el mundo del deporte.

Un legado impresionante Joaquín Molpeceres es una figura emblemática en el ámbito del tenis madrileño y español. Su dedicación y liderazgo han dejado una huella imborrable en la Federación de Tenis de Madrid (FTM) y en la Real Federación Española de Tenis (RFET), así como en el Comité Olímpico Español (COE). Este artículo repasa su trayectoria, destacando sus logros y el impacto de su gestión en el desarrollo del tenis.

Presidencia de la Federación de Tenis de Madrid (1983-2001)

Joaquín Molpeceres presidió la Federación de Tenis de Madrid durante casi dos décadas, desde 1983 hasta 2001. Bajo su liderazgo, la FTM experimentó un período de notable crecimiento y modernización.

Construcción de la Sede Central de la Federación: Uno de los hitos más importantes de su mandato fue la construcción de la sede central de la Federación, inaugurada en 1988. Este edificio, que sigue siendo una de las obras más significativas de su gestión, no solo ha servido como el epicentro de las actividades administrativas del tenis madrileño, sino que también se ha convertido en un símbolo de la modernización y el crecimiento del deporte en la región. Las instalaciones se consideran magníficas y continúan siendo un referente para el tenis en Madrid.

Estructura deportiva y organizativa: Molpeceres implementó una estructura deportiva, organizativa y administrativa que sentó las bases para el desarrollo sostenido del tenis en Madrid. Esta estructura facilitó la coordinación de eventos, el desarrollo de talentos jóvenes y la promoción del tenis a nivel regional.

Vicepresidencia en la Real Federación Española de Tenis

Además de su papel en la FTM, Joaquín Molpeceres desempeñó funciones importantes en la Real Federación Española de Tenis.

Primera Vicepresidencia (1984-1985): Durante este período, Molpeceres aportó su experiencia y visión para ayudar a guiar la federación a nivel nacional.

Segunda Vicepresidencia (1993-2000): En esta etapa, su influencia fue aún más significativa, contribuyendo a importantes decisiones y políticas que beneficiaron al tenis español en su conjunto.

Participación en el Comité Olímpico Español

Joaquín Molpeceres también fue miembro del Comité Olímpico Español, donde formó parte de la comisión económica. Su participación en el COE destaca su compromiso con el deporte y su capacidad para gestionar aspectos económicos y organizativos en el ámbito deportivo.

Presidencia de la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas

Tras su etapa en la FTM, Molpeceres continuó su labor en el ámbito deportivo como presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas (UFEDEMA) desde 2003 hasta 2017. En este rol, trabajó incansablemente para mejorar las condiciones y el apoyo a las federaciones deportivas de Madrid, abogando por un mayor reconocimiento y recursos para los deportes menos mediáticos, pero igual de importantes para la comunidad​.

Desprosa SA: Expansión Empresarial

Joaquín Molpeceres también incursionó en el mundo empresarial como creador de Desprosa SA. Empresa gestora actualmente de los campos de golf madrileños Golf Olivar de la Hinojosa en el Campo de las Naciones y el Encín Golf Hotel en Alcalá de Henares. Esta empresa ha sido un pilar importante en su trayectoria profesional, demostrando su habilidad para diversificar y gestionar proyectos de gran envergadura en distintos sectores.

El evento del homenaje El homenaje organizado por la FTM fue un evento muy bien estructurado que repasó diferentes etapas de la vida de Molpeceres. Entre los asistentes destacaron personalidades como Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis, y Juan Luis Rascón, actual presidente de la FTM. También estuvieron presentes exjugadores de renombre como Juan Bautista Avendaño, José Edison Mandarino y Pepe López Maeso, entre otros​.

El tributo incluyó varios momentos significativos. En primer lugar, se le entregó a Molpeceres una raqueta Dunlop Maxply de madera, con su funda y prensa originales, como símbolo de su amor por el tenis durante sus años en el Club de Tenis Chamartín. Luego, se presentó un collage con recortes de prensa sobre la inauguración de la sede de la FTM en 1988. Una obra esencial durante el mandato de Joaquín Molpeceres al frente de la Federación de Tenis de Madrid, y que fue inaugurada junto al entonces alcalde de Madrid Juan Barranco. Este momento fue particularmente emotivo, ya que representaba uno de los mayores logros de su carrera​.

Reconocimientos y galardones Durante la ceremonia, Carlos Rodríguez, vicepresidente de la FTM, entregó a Molpeceres una réplica a escala de un cartel con su imagen, que pasará a formar parte del salón de la fama del tenis de Madrid. Además, Antonio Zapatero, también vicepresidente de la FTM, le presentó un diseño del cartel del próximo Campeonato de Madrid de Tenis Absoluto, que llevará el nombre de Copa Joaquín Molpeceres.

Otro de los momentos destacados fue la entrega de una réplica de la placa de identificación que nombrará a partir de ahora la pista central de Fuencarral como Joaquín Molpeceres, un honor que refuerza aún más su legado en el tenis madrileño. Alejandro Blanco, en representación del Comité Olímpico Español, también entregó un galardón especial a Molpeceres, reconociendo su contribución no solo al tenis, sino al deporte en general​.

Palabras de reconocimiento El evento no solo fue una celebración de los logros de Molpeceres, sino también una oportunidad para que sus colegas y amigos destacaran su influencia en el deporte. El exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y Vicente Martínez Orga, presidente de Ufedema, recordaron con cariño su dedicación y compromiso. Martínez enfatizó que Molpeceres es presidente de honor de Ufedema, una distinción que refleja su continuo impacto en el ámbito deportivo​.

Joaquín Molpeceres figura clave del deporte madrileño. Un homenaje merecido al empresario madrileño donde se volcaron Alejandro Blanco (presidente del Comité Olímpico Español), Álvarez del Manzano, Vicente Martínez Orga, Miguel Díaz y Juan Luis "Tati" Rascón (presidentes del tenis español y madrileño) entre otros. “Es un merecido reconocimiento de todo el tenis de Madrid a una de las personas más influyentes y más relevantes en nuestro deporte” - así lo decía Juan Luis "Tati" Rascón (presidente de la FMT).

El homenaje a Joaquín Molpeceres fue una ocasión para recordar y celebrar los significativos aportes de un hombre que dedicó su vida al crecimiento del tenis en Madrid. Su legado perdura no solo en las instalaciones y eventos que ayudó a crear, sino también en el corazón de todos aquellos que han sido tocados por su pasión y compromiso con el deporte. El acto en el Club de Campo Villa de Madrid no solo honró su pasado, sino que también aseguró que su influencia se sentirá en las generaciones futuras de tenistas.

Sobre Joaquín Molpeceres Joaquín Molpeceres es una figura emblemática en el mundo del deporte madrileño, conocido por su destacada labor como presidente de la Federación de Tenis de Madrid (FTM) y su posterior liderazgo en la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas (UFEDEMA). Su dedicación y pasión por el tenis han dejado una marca indeleble en el desarrollo y promoción de este deporte en la región de Madrid y más allá.

Desde muy joven, Joaquín Molpeceres mostró un interés profundo por el tenis. Su amor por el deporte no solo se manifestó en su habilidad en la cancha, sino también en su deseo de contribuir al desarrollo del tenis desde una perspectiva organizativa y administrativa.

En 1983, Molpeceres asumió la presidencia de la Federación de Tenis de Madrid, un cargo que ocuparía durante casi dos décadas. Durante su mandato, se llevó a cabo una de las obras más significativas: la construcción de la sede central de la FTM, inaugurada en 1988. Este edificio no solo centralizó las operaciones administrativas de la federación, sino que también se convirtió en un símbolo de la modernización y crecimiento del tenis en Madrid.

Joaquín Molpeceres es una figura fundamental en el deporte madrileño. Su liderazgo en la FTM y UFEDEMA ha dejado un legado duradero que sigue beneficiando a la comunidad deportiva de Madrid. Su pasión por el tenis y su dedicación a mejorar las infraestructuras y condiciones para los deportistas hacen de él un referente y un ejemplo a seguir.

Visión de futuro de Joaquín Molpeceres Al igual que en sus palabras durante el homenaje, Joaquín Molpeceres comparte una visión optimista sobre el futuro de la Federación de Tenis de Madrid y su papel en el panorama deportivo. "El tenis madrileño tiene un futuro brillante por delante. Con el compromiso y la pasión que siempre hemos tenido, estoy seguro de que continuaremos formando grandes deportistas y promoviendo valores de esfuerzo y disciplina. La Federación debe seguir adaptándose a los nuevos tiempos, utilizando la tecnología y fomentando la inclusión para que cada vez más personas puedan disfrutar de este maravilloso deporte,".

Imagen: De Izquierda a derecha: Juan Bautista Abendaño, José Edison Mandarino, Álvarez del Manzano, Antonio Zapatero, Alejandro Blanco Bravo, Daniel Molpeceres, Joaquín Molpeceres, Juan Luis “Tati” Rascón, Miguel Díaz, Vicente Martínez Orga.