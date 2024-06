¿Dónde encontrar estudiantes y profesionales para prácticas en empresas?

Encontrar talento fresco para una empresa lleva tiempo, especialmente si la búsqueda se realiza mediante entrevistas y evaluaciones técnicas cortas. Muchas compañías suelen perder tiempo y dinero en este proceso hasta conseguir el candidato que realmente se adapte a sus necesidades. Las prácticas profesionales no laborales ayudan a disminuir esta pérdida de recursos debido a que es posible evaluar a un empleado potencial mientras aporta valor y gana experiencia. Con Link Formación es posible encontrar estudiantes y profesionales de diversas áreas de negocio que están disponibles para hacer este tipo de prácticas empresariales.

¿Dónde encontrar personas en práctica para empresas? Los Certificados de Profesionalidad de Link Formación incluyen módulos de prácticas profesionales no laborales para diferentes áreas de estudio. Entre estas áreas se encuentran la contable, tráfico de mercancía, marketing y comunicación, seguridad informática, operación auxiliar, montaje, reparación y mantenimiento técnico, ventas, etc. El equipo de expertos a cargo de estos módulos de prácticas en empresas realiza la tramitación, gestión y seguimiento del convenio de forma totalmente gratuita. Esto lo hace tanto para el estudiante como para la compañía. De esta manera, se asegura de que ambos participantes consigan los beneficios esperados como experiencia, aportación de valor, ampliación de la plantilla, crecimiento empresarial, entre otros. De igual forma, garantiza que las compañías consigan una mejoría notoria en su competitividad y productividad al proporcionar estudiantes cualificados. Es importante destacar que el practicante recibe un seguro de accidentes por parte de Link Formación, lo cual da más seguridad y tranquilidad a las empresas.

¿Por qué optar por un practicante profesional? Muchas veces las empresas no tienen el presupuesto ni tiempo necesario para contratar nuevo personal, iniciar rondas de entrevistas y evaluar a decenas o cientos de candidatos. En este tipo de situaciones un estudiante disponible para prácticas profesionales no laborales resulta una excelente opción, especialmente si ha sido formado y está respaldado por una compañía o academia. Mientras que la compañía de formación garantiza la eficiencia y seguridad del alumno, este se dedica a ganar experiencia, aportar valor a la empresa y posicionarse como un posible empleado potencial. Los alumnos también son idóneos para proporcionar nuevas ideas y perspectivas a una marca. Ellos siempre están en busca de nuevas soluciones y pueden detectar fallos considerables debido a que entran a la industria sin ningún tipo de hábito desarrollado. Además, estos tienen una relación más fuerte y cercana con las nuevas tecnologías, lo cual resulta esencial para las empresas que buscan crecer en este ámbito.

Las prácticas profesionales no laborales de Link Formación son convenios integrales y atractivos que promueven el crecimiento empresarial de manera exponencial.