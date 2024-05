“Concerts in the Art Studio”, un nuevo referente musical

Realizado por BSN producciones y con el músico cordobés Paco Marín como encargado de sonido, el programa, con voz y música en directo, pretende ser una nueva herramienta de promoción, apoyo y difusión de la música, no sólo de lo ya establecido y consolidado sino también de la presentación de nuevos talentos o valores.

Imagen (de izq. a derecha): Francis Arroyo- Gladys Hidalgo-Gato (Coach Voz y Producción)-José Manuel Rosario (BSNProducciones)-Paco Marín (Sonido).

Con un singular y atractivo formato el programa de conciertos se desarrolla en el estudio del artista plástico Francis Arroyo Ceballos, aunando así música y arte.

Música de cualquier estilo ya que los organizadores quieren para el programa pluralidad, como tal hay en nuestra sociedad.

Concebido como canal de YouTube como principal motor de expansión, @ConcertsintheArtStudio, en pocos meses se ha extendido a otras redes sociales y es emitido en diversos canales culturales de TV y plataformas televisivas como la conocida Tivify.

Entre otros grupos y solistas, han pasado por el programa Little Joe and The Runners, Basalto, La Lola y El Juan a Marte y a Venus, The Zeros on Left, Paula López, Rafa Bocero, Ana Jiménez, Emisauros, Álvaro Guerrero, Laura Bautista, David Blue y Gladys Rocking.

Hace pocos días “Concerts in the Art Studio” ha sido referenciado y emitido en la Radio Frecuence Paris Prurielle ffpp.net 106.3 FM en el programa “Aquí Somos, Aquí Estamos” dirigido por Juanito Guanabacoa.