Jeep presenta el Avenger 4xe con un sistema híbrido dinámico de 48 V

Sobre la base del rotundo triunfo de Avenger desde su lanzamiento, esta nueva incorporación marca la culminación de la línea de la estimada marca. Con una dedicación inquebrantable para mejorar el rendimiento y adoptar la electrificación, Jeep se enorgullece de presentar el Avenger 4xe, personificando su inigualable legado como líder mundial en excelencia SUV, brindando más diversión, más libertad y más Avenger al mundo.



Eric Laforge, director de la marca Jeep en Europa, ha comentado: "Avenger es una de las mayores historias de éxito de Jeep en Europa, con más de 90.000 pedidos de clientes finales, de los cuales casi el 30% son totalmente eléctricos. A raíz de este éxito, el Avenger 4xe será el nuevo punto de referencia en el segmento "B-SUV", ofreciendo un diseño exclusivo, un rendimiento superior y representando la expresión completa del legado de Jeep en tracción total".

Pioneros en innovación centrada en el cliente

La introducción del Jeep Avenger 4xe significa algo más que la expansión de la gama de la marca: simboliza una respuesta estratégica a las demandas cambiantes de los clientes. Arraigada en un espíritu centrado en el cliente, Jeep prioriza escuchar y abordar las necesidades de su clientela. A través de una meticulosa atención al detalle, el Avenger 4xe integra a la perfección el atractivo atemporal del diseño y la funcionalidad de la marca Jeep con los avances tecnológicos de vanguardia, proporcionando una experiencia de conducción sin igual.



Diseñado para atender a un amplio espectro de personas, el Jeep Avenger 4xe atrae a aquellos que son entusiastas del "aire libre" y aquellos que aman y practican deportes. Pensdo para los clientes urbanos que necesitan un automóvil compacto durante la semana laboral, pero aman las escapadas al aire libre durante el fin de semana, y también personas a las que no les gusta el offroad, pero quieren destacar entre la multitud.

Más diversión

El legado inigualable de la legendaria capacidad de Jeep da un salto monumental hacia adelante con la introducción de un innovador tren motriz en el Jeep Avenger 4xe, estableciendo un nuevo estándar de diseño divertido y ligero.

Este innovador tren motriz combina a la perfección las ventajas de un sistema híbrido con la tecnología AWD de vanguardia. En su núcleo se encuentra un sistema híbrido dinámico de 48 V, con un robusto motor turbo de 1.2 litros que genera 136 hp, aumentado por motores eléctricos duales de 21 Kw colocados tanto en la parte delantera como en la trasera del vehículo. Junto con una transmisión automática de doble embrague de 6 velocidades, para conducir en modo totalmente eléctrico a bajas velocidades gracias a su motor eléctrico integrado, esta configuración no solo amplifica el rendimiento divertido que anhelan los entusiastas de Jeep, sino que también introduce un mayor nivel de emoción a través de la función E-Boost en el modo Sport.

La capacidad adicional bajo el capó permite al 4xe ofrecer un rendimiento excelente: alcanza una potencia máxima de 136 CV y llega a velocidades de hasta 194 km/h (+10 km/h en comparación con el modelo e-hybrid), con una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 9,5 segundos. El tren motriz 4xe establece un nuevo punto de referencia en la gama híbrida Avenger, ofreciendo la mayor potencia y par motor, con 36 CV y 25 Nm más que la versión e-Hybrid FWD. Esto da como resultado una aceleración más rápida y una velocidad máxima más alta, al tiempo que se mantiene un aumento mínimo de las emisiones de CO2. Este robusto rendimiento combina sin esfuerzo la potencia con la conciencia ecológica y, gracias a la combinación de la tracción total con la tecnología híbrida, permite reducir el consumo y las emisiones.

Las características y el rendimiento del tren motriz elevan las capacidades del Avenger 4xe a nuevas alturas. Incluso teniendo en cuenta que el modelo de tracción delantera ya no tenía rival en su clase, las mejoras incluyen ángulos todoterreno mejorados, un aumento de 10 mm en la distancia al suelo y la capacidad de vadear hasta 400 mm de agua. Además, la capacidad de tracción en las cuatro ruedas está disponible. En esencia, el Jeep Avenger 4xe personifica una fusión armoniosa de potencia, agilidad y eficiencia, catapultando a la marca a una nueva era de excelencia y disfrute automotriz.

Más libertad

Como resumen del valor fundamental de la libertad de Jeep, el Avenger 4xe marca la culminación del compromiso inquebrantable de la marca Jeep de proporcionar a los clientes la libertad de elección. Al ofrecer una gama diversa y garantizar que cada viaje se adapte a la perfección, Jeep permite a los aventureros abrazar la emoción de la exploración con una confianza sin igual. Porque el Avenger 4xe, como todos los Jeeps, te da la libertad de ir a lugares a los que otros no pueden llegar.



El excepcional sistema de propulsión, combinado con la reductora de 22,7:1 colocada en el eje trasero, garantiza un extraordinario par en la rueda trasera de 1.900 Nm, lo que proporciona una tracción sin igual. Esta capacidad permite conquistar pendientes cercanas al 40% en terrenos desafiantes como la grava, y hasta un 20% cuando no hay agarre en el eje delantero.

El Jeep Avenger 4xe está equipado con un sistema inteligente de tracción total, lo que garantiza que la capacidad 4x4 esté siempre disponible cuando sea necesario. A bajas velocidades (entre -30 y +30 km/h), la tracción en las cuatro ruedas es permanente, con una división de 50:50. Durante velocidades medias (de 30 a 90 km/h), la tracción del eje trasero se activa solo cuando se solicita.

Cabe destacar que, incluso con cero Nm de par, el motor eléctrico trasero permanece conectado a las ruedas traseras para necesidades repentinas. Cuando se activa la tracción total, la distribución del par se basa en la demanda real, con una división potencial de hasta 50:50. A altas velocidades (por encima de 90 km/h), la tracción hacia adelante se vuelve permanente y el motor eléctrico trasero se desacopla del eje para minimizar el consumo de combustible.

La función Selec-Terrain del Avenger 4xe permite al conductor seleccionar el modo adecuado para cada situación: Auto, que ofrece tracción total solo bajo demanda, ideal para la conducción diaria con mínimas emisiones de CO2; Snow, que proporciona un control de estabilidad mejorado y tracción total inteligente para viajar seguro por carretera en invierno; Sand&Mud, diseñado para terrenos irregulares con relaciones de cambio de marchas y control de tracción específicos; y Sport, que maximiza la potente entrega de potencia y par del sistema 4xe, mejorado aún más por e-boost en las ruedas traseras.

Una característica exclusiva del Avenger 4xe es su innovador esquema de suspensión trasera Multilink, desarrollado por Jeep. Esta característica, que normalmente se encuentra en vehículos más grandes, mejora la articulación en el eje trasero, lo que da lugar a una mayor comodidad en carreteras en mal estado.

Más Avenger

El Jeep Avenger 4xe emerge como una verdadera encarnación del icónico espíritu "Avenger" de la marca, combinando la tradición atemporal con un talento para la innovación que impregna todos los aspectos del vehículo. Desde su distintivo diseño exterior hasta sus interiores meticulosamente elaborados, el Avenger 4xe se erige como un testimonio de la incansable búsqueda de la excelencia de Jeep, ofreciendo una conducción única como ninguna otra. De hecho, lleva el diseño funcional al siguiente nivel con exteriores diseñados no solo para destacar, sino también para satisfacer mejor los requisitos todoterreno. Esto incluye características como el gancho de remolque trasero, barras de techo estándar para mejorar la capacidad de carga para transportar equipos como kayaks y equipo de rafting, y asientos hechos de un material dos veces más duradero que es completamente impermeable. Además, estos asientos están protegidos por una solución fácil de limpiar que protege contra las manchas y el barro.

En el diseño del Avenger 4xe, Jeep priorizó la protección del vehículo. A primera vista, los elementos exteriores renovados llaman la atención de inmediato. Esto incluye luces antiniebla rediseñadas colocadas ligeramente más altas y hacia afuera, mejorando así la visibilidad nocturna del vehículo. Los rieles del techo y el gancho de remolque trasero también están meticulosamente diseñados para complementar la personalidad robusta del vehículo.

Los parachoques delantero y trasero están fabricados en material moldeado en color con acabado antirayaduras, y en la parte delantera, el nuevo paragolpes deja al descubierto la rueda, ofreciendo seguridad y solidez en terrenos rocosos, y cuenta con un revestimiento más alto y prominente que protege la matrícula de los impactos. Además, los componentes vitales, como la parrilla inferior delantera y el radar, están protegidos por un robusto parachoques, lo que garantiza durabilidad y longevidad en entornos difíciles. El Jeep Avenger 4xe también cuenta con la nueva pegatina opcional en el capó, diseñada para ser tan funcional como siempre lo han sido las características de la marca Jeep. De hecho, la pegatina está hecha de material mate, para evitar reflejos desagradables del sol mientras se conduce.



En el interior, el Avenger 4xe sigue impresionando con una serie de características innovadoras diseñadas para elevar confort y comodidad. El habitáculo da la bienvenida a los ocupantes con nuevos asientos fabricados con materiales poco convencionales, completamente lavables y duraderos, dos veces más resistentes que los convencionales, por lo que son perfectos para los aventureros que disfrutan del aire libre. Mientras tanto, los neumáticos estándar M+S proporcionan una tracción fiable en diversas condiciones climáticas, con neumáticos All Terrain 3PMSF opcionales disponibles para mejorar el agarre en terrenos difíciles. Las llantas también serán negras, para garantizar la calidad estética a lo largo del tiempo, independientemente del terreno y el modo de conducción que se utilice.

Estas innovadoras mejoras no solo elevan el atractivo estético del Avenger 4xe, sino que también refuerzan su ya impresionante capacidad. Con ángulos todoterreno mejorados de 22º de aproximación, 21º de giro y 35º de salida, junto con una mayor distancia al suelo de 210mm, el Avenger 4xe redefine los límites de la aventura. Además, con una capacidad de vadeo de agua aumentada a 400 mm, el Avenger 4xe permite a los conductores conquistar incluso los terrenos más desafiantes con confianza.

Los pedidos del Jeep Avenger 4xe están programados para el cuarto trimestre de 2024.

La frase del escritor “Todo en la vida está en otro lugar, y llegas allí en coche”.- E. B. White