FGN Company inauguró su nueva sede en Madrid con un evento espectacular

FGN Company, la agencia de marketing y publicidad que ha revolucionado el mercado con su concepto "all inclusive", celebró la inauguración de su nueva sede en Moratalaz.

Una noche de conexiones y creatividad

La inauguración comenzó a las 19:00. Los invitados fueron recibidos con un photocall y cócteles del partner Mr. Quick, mientras el DJ ambientaba con música actual. La recepción de influencers y personalidades de la industria permitió interactuar y disfrutar de una experiencia única desde el primer momento.

Desde las 20:00 hasta las 22:00, los asistentes disfrutaron de una variedad de actividades diseñadas para resaltar el espíritu creativo de FGN Company. Las sesiones de tatuajes y tooth gems fueron especialmente populares, ofreciendo a los invitados la oportunidad de llevarse un recuerdo permanente de la noche. Sumándose la continua oferta de bebidas y aperitivos de mano de los partners Power8, La Arepera y Tío Papelón.

A las 20:30, se presentó un video que narró la historia y visión de FGN Company que permitió a los asistentes comprender mejor la misión de la agencia y su enfoque revolucionario en el sector publicitario. La proyección del video fue recibida con entusiasmo, destacando la trayectoria y los logros de FGN Company desde su fundación en 2015.

La noche culminó a las 22:30 con la actuación de MAMBA y Ewan, los artistas invitados, quienes mantuvieron la energía hasta el final de la noche.

Un evento respaldado por grandes colaboradores

La inauguración no solo celebró la apertura de un nuevo espacio, sino también la colaboración con marcas y patrocinadores que apoyan su visión. Entre los patrocinadores se encontraban Mr. Quick, Cerveza La Quince, Cerveza Caraqueña, Talento58, Tio Papelón, Perquez, La Arepera, Soluciones Gráficas Salamanca y Supermercados Los Miranda, contribuyendo significativamente al éxito del evento proporcionando recursos que hicieron de la noche una experiencia memorable.

Los asistentes exploraron las instalaciones de FGN Company: estudio de grabación musical, fotográfico y plató completamente equipados con la última tecnología. Estas instalaciones permiten a FGN Company manejar todos los aspectos de la producción publicitaria internamente.

El evento será recordado como el inicio de una nueva era para la empresa. La inauguración destacó no solo la capacidad de la agencia para innovar, sino también su compromiso y la creatividad en sus proyectos.

Para más información sobre el evento y colaboraciones, visitar www.fgncompany.com o contactar a través del correo electrónico: hola@fgncompany.com.