Las futbolistas opinan sobre el Día Internacional del Futbol Femenino

Cada 23 de mayo se conmemora el Día Internacional del Fútbol Femenino, una iniciativa que busca fomentar la participación de las mujeres en este deporte. En el marco de esta celebración, es importante reflexionar sobre el crecimiento que ha tenido la disciplina en los últimos años, ya que el camino de las mujeres en el fútbol no es ni ha sido fácil. En este contexto, el surgimiento de proyectos como la agencia de representación y marketing BePlayer enfocada 100 % en fútbol femenino, ayudan día a día a potenciar el rol de las futbolistas a nivel local e internacional.

Cómo se explica el crecimiento exponencial del fútbol femenino Si bien la mirada machista y el prejuicio hacia la mujer que juega al fútbol sigue presente, la profesionalización del deporte en muchos países ha permitido que las jugadoras puedan desarrollar su carrera con más y mejores oportunidades. Además, esto ha generado que muchas marcas internacionales de renombre comiencen a apostar por esta disciplina, convirtiéndose en una fuente de ingresos tanto para los clubes como para las atletas.

Por otro lado, es necesario destacar las propuestas que sirven para enaltecer la figura de la mujer en el fútbol, como el Día Internacional del Fútbol Femenino. Esta conmemoración se realiza desde 2015 y tiene como objetivo promover la igualdad de género y la equidad en el deporte.

Nerea Eizagirre, centrocampista de la Real Sociedad, sobre el Día Internacional del Fútbol Femenino, y esta fue su respuesta: "me gustaría que no tuviéramos que tener ningún día para reivindicar porque eso significaría que las cosas ya estarían bien y tendríamos los derechos y las facilidades que necesitamos para ser futbolistas profesionales".

A lo largo de los años la popularidad de este día ha ido extendiéndose por todo el mundo conforme ha avanzado la popularidad de este deporte, incluida, -como no podía ser de otra manera-, España, la cual se ha convertido en una absoluta potencia en el universo del fútbol femenino, alcanzando metas que nos parecían impensables hace un par de años.

Se le pregunta a las futbolistas si se imaginaban que el futbol femenino iba a conseguir llegar a donde está y en qué creen ellas que debe seguir avanzando.

Iris Arnaiz, defensa de la Real Sociedad, responde "Si, no sé si tan pronto, pero sé que puede llegar mucho más allá, ya hemos empezado el camino, ahora hay que seguir invirtiendo e innovando."

Amanda Sampedro, centrocampista del Sevilla FC nos comparte su opinión: "La verdad es que ha crecido muy rápido en poco tiempo. Todavía quedan muchas cosas que mejorar e insistir para ser cada vez mejores en todos los ámbitos. Si todos y todas nos unimos, sin pisarnos, para hacer crecer el fútbol femenino, sin comparaciones, creo que seguiremos creciendo a un ritmo vertiginoso"

Por su parte, Nerea Pérez, central del Villarreal CF, opina que "se debe dar más visibilidad al fútbol femenino en medios de comunicación y redes sociales. Más sponsors y sobre todo mejores instalaciones y medios para la práctica. Es decir, profesionalización de todos clubes, desde lo más básico, como es entrenar y jugar en campos de césped natural."

El rol de BePlayer en la evolución del fútbol femenino La agencia de representación y marketing BePlayer fue creada en 2018 por Moisés Trillo con el objetivo de proporcionar a las futbolistas un apoyo fuera del campo a través de un servicio integral.

De esta manera, Moisés junto a su socia Marta Díaz, han ido formando un equipo de profesionales comprometidos y enamorados de este deporte, muy enfocados en la evolución de esta disciplina, que no solo se ocupa de acompañar y formar parte de las actividades del Día Internacional del Fútbol Femenino, sino también del manejo de la carrera profesional de las futbolistas, del asesoramiento en sus estrategias de comunicación, contenidos de redes sociales y acompañamiento, y de fomentar la visibilidad y la práctica de este deporte inspirando a nuevas generaciones.

Marta Díaz, Directora de Marketing de BePlayer, afirma que "Para nosotros es esencial que el fútbol femenino siga creciendo y madurando, queremos que se conozcan los logros de nuestras futbolistas así como inspirar a nuevas generaciones de mujeres que sueñen con dedicarse al fútbol profesionalmente. Cuantas más mujeres practiquen este deporte, mejor será el nivel de las competiciones y también más atractiva para la audiencia. Una audiencia que crece día a día gracias al talento de nuestras futbolistas que se están convirtiendo en referentes".

Se le pregunta a las futbolistas qué mensaje le darían a una niña que todavía tiene miedo de jugar al fútbol por si le juzgan

María Valle, futbolista del Real Madrid CF, le diría que en "el deporte, al igual que en la vida, debe hacer lo que sienta y lo que le hace feliz, no importa la opinión de los demás. Siempre va a haber alguien que te juzgue, no solo en el fútbol, en cualquier ámbito de tu vida. Así que sé feliz sin que te importe la opinión de los demás"

"Miedo ninguno, hay que luchar por los sueños, por lo que queremos ser y por donde queremos ir hasta llegar a lo que queremos." afirma Amanda Sampedro

Nerea Eizagirre por su parte le diría "Es un deporte que ayuda mucho a conocerte a aprender valores de la vida y en el crecimiento personal.

Conoces a personas y haces lo que más te gusta y el camino a ellos es precioso"