Coliving en Barcelona y la propuesta de Haaus para solucionar el problema habitacional

El coliving se ha convertido en un concepto sumamente atractivo para los estudiantes, autónomos, nómadas digitales y profesionales que buscan crecer y compartir nuevas experiencias en una nueva ciudad. Este concepto se ha convertido en una forma de vida para muchos de ellos, en especial para quienes aman explorar, hacer nuevas conexiones y disfrutar de soluciones inmobiliarias temporales y convenientes. Joaquín Rubio Sabín, fundador de Haaus explica que gracias a esta revolución del coliving el mercado inmobiliario ha crecido, solucionando parte del problema habitacional en Barcelona y pronto en el resto de ciudades en España y el mundo.

La influencia del coliving en el mercado inmobiliario En años anteriores, las únicas alternativas a la compra de una vivienda eran el alquiler residencial y turístico. Sin embargo, hoy en día existen opciones modernas como el coliving o flex living, que consiste en compartir un espacio con otras personas gestionado de forma profesional, para compartir gastos a la vez que se mejoran los servicios. De esta manera, es posible construir una nueva red de conexiones, dar y recibir apoyo a nivel laboral y personal, y aminorar los gastos de alojamiento. Gracias a estos elementos, la popularidad del trabajo remoto y al estilo de vida como nómada digital, cada vez más empresas y personas se suman a esta modalidad habitacional.

En Barcelona, por ejemplo, existe mucha demanda de coliving y espacios recién renovados que ofrezcan una mayor actividad social y conveniencia. Por lo tanto, los inversores y dueños de comercios están incentivados a desarrollar nuevo suelo residencial que satisfaga las demandas de este tipo de inquilinos, ampliando el número de habitaciones disponibles en la ciudad.

Desde Haaus Coliving, transforman y renuevan antiguas oficinas, pisos sobredimensionados en desuso y pisos desocupados en soluciones habitacionales sostenibles y optimizadas para la vida moderna. "Transformamos un antiguo despacho en desuso de 250 metros cuadrados en un precioso apartamento recién renovado con suelo de parquet natural y techos artesonados de 8 habitaciones dobles en el barrio de Gracia" afirma Rubio.

El directivo destaca la poca seguridad jurídica de Cataluña y las dificultades que ponen desde la administración: "Hay una clara falta de oferta en el mercado, y engañan a la ciudadanía afirmando que mediante regulaciones van a conseguir reducir los precios. Saben perfectamente que estamos a la cola de Europa en la construcción de Vivienda de Protección Oficial, y no se está desbloqueando suelo residencial a la velocidad de la demanda. Llevan años sobredimensionando el parque de oficinas en Barcelona con la zona 22@ en lugar de construir vivienda para los ciudadanos, tenemos el ITP más alto de España. Para que os hagáis una idea de la mala gestión de la Administración, llevamos más de un año tramitando un cambio de uso de una oficina a vivienda en Via Laietana, que ya había sido vivienda previamente, y que queremos volver a convertir en un alojamiento de 7 habitaciones en el centro de Barcelona. Necesitamos que colaboren para que la empresa privada pueda apoyar el desarrollo de nuevo alojamiento en Barcelona".

¿Qué tan beneficioso es el coliving para los inversores de inmuebles? La optimización del suelo residencial y la capa de servicios añadidos permite una mayor rentabilidad que estimula el sector inmobiliario y desbloquea proyectos que no tendrían salida de ninguna otra manera. "Sin estas rentabilidades, no hubiésemos entrado en proyectos tan complejos y caros como los cambios de uso o renovaciones completas de viviendas abandonadas" sentencia Rubio.

