The Crafters ofrece oficinas con un esquema colaborativo y relamente flexible

Los espacios para trabajar, estudiar o planificar nuevos proyectos de vida se han modernizado drásticamente, dejando de ser habitaciones simples y sin sentido de la estética. Un claro ejemplo de modernización e innovación se refleja en las oficinas flexibles que ofrece la firma The Crafters. Estas destacan por proporcionar un espacio con esquema colaborativo y flexible, que proporciona grandes beneficios para empresas, emprendedores y estudiantes universitarios. Las oficinas flexibles de The Crafters no solo son espaciosas e ideales para construir nuevas comunidades, sino que son cada vez más demandadas por su ubicación estratégica, excelente iluminación y amenities que no pueden faltar en ningún negocio de la actualidad.

Cómo son las oficinas flexibles que ofrece The Crafters Las oficinas flexibles de la compañía The Crafters se han convertido en una verdadera sensación dentro del mundo empresarial, tanto para pymes, como para emprendedores y empresas consolidadas de alcance mundial que desean cambiar tradición por innovación. Estas oficinas cuentan con tonalidades llamativas y coloridas propias de esta época, además de extrema seguridad en el interior y exterior, y contratos muy accesibles.

Los conceptos de trabajo en equipo, esquema solidario entre emprendedores y empresas, y la capacidad para abarcar distintas actividades en un mismo lugar, son solo algunas de las cualidades más importantes de estas oficinas flexibles. En ellas se pueden hacer reuniones entre distintas áreas de trabajo, realizar networking, y tomarse un descanso en salas de estar espaciosas. Estas últimas poseen una estética atractiva que invita al pensamiento reflexivo, promoviendo el desarrollo de ideas únicas y disruptivas.

De acuerdo a algunos casos de éxito de esta empresa, la popularidad, versatilidad y efectividad de las oficinas flexibles de The Crafters, ha sido el resultado de saber interpretar las necesidades de sus clientes, creando un vínculo mucho más firme y sólido con ellos.

Las opciones de oficinas flexibles de The Crafters Insurgentes, Londres y San Luis de Potosí son tres Hubs con opciones diferentes de oficinas flexibles que la firma The Crafters tiene disponibles. El Hub Insurgentes incluye espacios desde 17 m² hasta 210 m² con salas de juntas, mantenimiento y posibilidad de hacer un evento corporativo mensual en cualquier de sus terrazas o patios. Por su parte, Londres cuenta con oficinas de 25 m² y 750 m² y dispone de rooftop y mantenimiento en todas sus áreas. Incluso, ofrece la ventaja de permitir a la comunidad organizar al menos un evento corporativo por mes en cualquier de los patios disponibles.

San Luis Potosí es otra de las oficinas flexibles a destacar de The Crafters. Estas son oficinas que van desde 17 m² hasta 630 m², con salas de juntas y en una ubicación privilegiada con acceso a distintos servicios de transporte a corta distancia.

En resumen, alquilar las oficinas flexibles que ofrece The Crafters es sinónimo de seguridad, crecimiento, elegancia y calidad.