SendingBay, el marketplace de logística que ofrece un enfoque personalizado al ecommerce en España

Cuando se hace el lanzamiento de un ecommerce, el objetivo inicial es vender y, en ocasiones, la logística de envíos suele quedar relegada en un segundo plano porque se optan por soluciones que "funcionan", pero que no necesariamente cumplen con todos los requisitos y necesidades de la marca o del cliente final. Por tal motivo, es imprescindible comprender la importancia de todos los procesos logísticos para que se vislumbren de una forma rápida los resultados del trabajo y las políticas de la organización.

Frente a esta problemática, SendingBay es un marketplace de logística que ha diseñado un servicio personalizado capaz de enlazar a cada ecommerce con su proveedor logístico ideal, por medio de una integración que permite a las tiendas online gestionar de manera sencilla y ágil sus envíos. A continuación, clientes como Eterna Diagnostics comparten su experiencia de trabajo con esta plataforma e invitan a otras empresas a poner atención sobre sus logísticas de entrega.

Servicio de logística especializado SendingBay se encarga de identificar y conectar a cada tienda en línea con la agencia de envíos que mejor se adapta a sus necesidades. Para ello, el marketplace acude a una base de datos de proveedores de logística, entre los que destacan envíos refrigerados, transporte entre laboratorios, fulfillment o entregas a Islas, etcétera. El objetivo de esto es asegurar un manejo adecuado de cada tipo de mercancía para que sus productos lleguen en las condiciones deseadas al cliente final, además de mantener el rigor en los procedimientos de entrega de última milla.

Eterna Diagnostic es uno de los beneficiarios del servicio que presta el marketplace de SendingBay. Su CEO Marcos Ladreda indica que anteriormente la logística era un problema latente para su empresa, por lo que en algunas ocasiones tuvo que lidiar con incidencias que no se podían resolver a tiempo por no tener una relación directa con su proveedor logístico.

Desde que su firma trabaja con la agencia de mensajería (conectada a través de SendingBay) el cambio ha sido muy positivo, dado que su negocio depende en gran medida de la logística, por tratarse su producto de un test de sangre que permite conocer la edad biológica del usuario y de esta manera prevenir enfermedades crónicas, que se vende exclusivamente por medio de un ecommerce y debe viajar del comprador al laboratorio mediante empresas de mensajería y paquetería urgente.

Retos para los marketplace de logística Para Ana Karina D'Orazio, CEO de SendingBay, son muchos los retos para asumir y consolidar un Marketplace de logística porque se debe educar al mercado sobre los beneficios de un enfoque personalizado, mientras se asume la tarea de mantener un nivel de servicio al cliente óptimo que garantice a todos los proveedores el cumplimiento de los estándares mínimos de entrega de mercancías.

Para su máximo ejecutivo, la misión de SendingBay es humanizar la logística para los ecommerce y proporcionar una experiencia integral, personalizada y confiable. Esta compañía apoya los procesos logísticos de varios negocios en línea, por lo que espera consolidarse como una de las empresas de logística más cercanas a los negocios de comercio electrónico de toda España.