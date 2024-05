La mentoría invertida como sistema de integración de Seniors y jóvenes en la empresa

Marta Artieda, directora de Recursos Humanos de Allianz Partners, participó en el Talent Day 24 para hablar sobre las claves de la integración de los jóvenes en el sector de los Seguros y de la Asistencia Los últimos datos de desempleo del mes de abril situaron la tasa de paro juvenil en España en el 27,7%. Es la más baja desde 2008, pero sigue siendo la más alta de la Eurozona. Sin embargo, los jóvenes de la Generación Z representan el 50% de las contrataciones. Según el último informe de Randstad sobre el mercado laboral, las nuevas generaciones han revolucionado el reclutamiento tradicional de las grandes empresas. Los jóvenes son ahora más exigentes y sus prioridades pasan por la flexibilidad, la oferta en formación, el buen ambiente de trabajo y los valores de la compañía.

"La Generación Z se caracteriza por su implicación en el trabajo, su mentalidad sostenible y la importancia que dan a los valores de las empresas y las personas. Es una generación con la que me gusta trabajar, tenemos muchas cosas que aprender de ellos", ha destacado Marta Artieda, directora de Recursos Humanos de Allianz Partners España, en el evento Talent Day 24, en la mesa de debate ‘Employee engagement & Z Generation: El reto de conectar con el talento joven’.

Massimo Begelle, regional Manager de Italia y España de Top Employers Institute, ha moderado la conversación en la que también ha participado Carolina Ledesma, Head of Talent de Deloitte: "En la compañía damos mucha importancia al onboarding. Cada año entran en Deloitte unos 2.500 nuevos talentos y por eso intentamos fomentar desde el principio un ambiente de trabajo atractivo para que se sientan a gusto desde su incorporación". Además, el debate ha contado con las intervenciones de los jóvenes talentos Alexis Las Heras, cofundador de la start-up Lumio, y Alba Rubio, Regulatory Affairs de Grifols. Ambos han coincidido en la importancia que la Generación Z da al desarrollo profesional y a los valores corporativos de las compañías para desarrollar proyectos desde la conciencia social.

La conversación se ha centrado en el cambio que las empresas han experimentado para adaptarse a las necesidades de las generaciones más jóvenes. "Para nosotros lo más importante es el empleado y sabemos que todos ellos, de forma individual, aportan al éxito de la compañía", ha apuntado Marta Artieda. "En Allianz Partners nos centramos en el desarrollo profesional y personal de cada empleado y, sobre todo, nos preocupamos porque sean ellos mismos los que decidan qué quieren hacer, en qué se quieren formar y de qué forma les podemos ayudar. Los empleados tienen que sentirse capaces de decidir sobre su propia trayectoria", ha destacado.

La directora también ha recordado la importancia de las prácticas work well, como el cuidado del empleado a nivel físico y mental a través de programas específicos que se adaptan cada año a las nuevas necesidades de los colaboradores. Marta Artieda ha añadido que "también contamos con un amplio programa de beneficios que vamos actualizando en función de las demandas. Tenemos medidas de conciliación, de flexibilidad, de teletrabajo… que intentamos personalizar para cada empleado. Ellos son el centro de la compañía".

Otro de los temas tratados ha sido cómo se integran los jóvenes de la Generación Z con los empleados de mayor edad. Especialmente, en un sector tradicional como es el de los Seguros y el de la Asistencia, donde en los últimos años se ha observado una gran transformación, centrada en la digitalización y la innovación. "Nosotros trabajamos con una metodología agile que facilita la integración en nuestro entorno. Tenemos un programa de mentores, en el que los seniors se convierten en tutores de los jóvenes talentos. Pero también lo hacemos al revés: los talentos aportan a los seniors todo el conocimiento en digitalización y herramientas innovadoras que no tienen. A este concepto lo llamamos ‘mentoría invertida’ y aporta cercanía a los colaboradores a la vez que fomenta el trabajo en equipo y el buen ambiente laboral", ha concluido la directora.