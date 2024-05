SEAL U DM-i, el primer híbrido enchufable de BYD que llega a España

El SEAL U DM-i ofrece una solución eficiente, práctica, asequible y respetuosa con el medio ambiente para cumplir con las necesidades de movilidad diarias y los viajes de larga distancia sin preocupaciones. Este SUV del segmento D es la respuesta a la demanda de los clientes europeos que buscan un vehículo respetuoso con el medio ambiente, sin tener que renunciar a una elevada autonomía y un carácter indudablemente práctico.



El BYD SEAL U DM-i combina todas las ventajas de la conducción 100% eléctrica: es rápido, potente y eficiente gracias a la tecnología DM de BYD. La tecnología DM (Dual Mode) de BYD representa una gran revolución en cuanto a la tecnología inteligente de los híbridos enchufables.

Desde su estreno en 2008 en el Salón de Ginebra, con el F3DM -su primer modelo híbrido enchufable-, BYD ya lleva más de 4 millones de unidades vendidas de su tecnología Dual Mode. Esta tecnología exclusiva de BYD ofrece multitud de ventajas, como una gran eficiencia energética, bajos consumos, alto nivel de prestaciones y gran confort.



El sistema híbrido enchufable DM-i de BYD prioriza su funcionamiento eléctrico para conseguir un consumo de combustible muy reducido, siendo más respetuoso con el medio ambiente y más eficiente energéticamente. Cuando la batería está completamente cargada y se selecciona el modo de conducción EV, el SEAL U DM-i funciona como un modelo 100% eléctrico, y cuando el nivel de carga (SOC) es bajo, se transforma en un híbrido de consumo de combustible ultra bajo con una elevada autonomía. Este innovador sistema híbrido redefine la experiencia de conducción: silenciosa, confortable, potente, con un elevado nivel de prestaciones y una estimulante respuesta. En el SEAL U DM-i, su "i" simboliza la inteligencia, materializando los principios de conducción inteligente y energéticamente eficiente.

El BYD SEAL U DM-i se ofrece en tres versiones: Design, Comfort y Boost

Como versión tope de gama, el SEAL U DM-i Design dispone de dos motores eléctricos, uno de 150 kW (204 CV) en el tren delantero y otro de 120 kW (163 CV) en el trasero, que se complementan con un motor de gasolina turboalimentado de cuatro cilindros y 1.5 litros con 96 kW (131 CV) desarrollado por la propia marca. La potencia máxima total del sistema es de 238 kW (324 CV) y el par máximo total de 550 Nm. El BYD SEAL U DM-i Design tiene tracción total y una eficiente Blade Battery de 18,3 kWh. Su consumo de combustible en ciclo combinado es de 1,2 l/100 km3, mientras en modo eléctrico homologa 23,5 kWh/km. En cuanto a la autonomía, en modo exclusivamente eléctrico alcanza 70 km y en conjunto 870 km (WLTP). La versión Design, que ya está a la venta desde 36.990 euros, tiene prevista sus primeras entregas para agosto.



La versión Boost, que representa el escalón de acceso a la gama SEAL U DM-i, dispone de un sistema híbrido con tracción delantera que combina un motor de gasolina de 1.5 litros atmosférico, que desarrolla 72 kW (98 CV), y un motor eléctrico de 145 kW (197 CV). Al igual que el Design, incorpora una Blade Battery de 18,3 kWh. Su potencia total conjunta es de 160 kW (218 CV), con un par motor máximo de 300 Nm. Su consumo de combustible en ciclo combinado es de sólo 0,9 l/100 km y el eléctrico en ciclo combinado de 21 kWh/km, que le permite recorrer en modo 100% eléctrico 80 km, con una autonomía total de 1.080 km (WLTP). Al igual que el Design ya está a la venta, en su caso desde 29.990 euros, con sus primeras entregas previstas también para agosto.

La versión Comfort dispone de la misma combinación de motores que el Boost, con una potencia máxima conjunta de 160 kW (218 CV), pero con una Blade Battery de mayor capacidad, que con 26,6 kWh alcanza una autonomía 100% eléctrica de 125 km y una autonomía total que supera los 1.100 km (WLTP). Esta versión se incorporará a la gama a finales de este año.

El BYD SEAL U DM-i en todas sus versiones cuenta con 2 modos de conducción: EV y HEV. En el primer modo, el conductor puede seleccionar el modo “EV” para los desplazamientos cotidianos o el tránsito urbano. En el segundo modo, el vehículo utilizará principalmente la energía suministrada por la batería. Solo en fase de aceleración el motor de gasolina proporcionará potencia adicional a las ruedas para apoyar a la batería. El SEAL U DM-i cambia suavemente entre los diferentes modos, con la sensación para el conductor de estar al volante de un vehículo 100% eléctrico gracias a su avanzada tecnología. Además, el conductor no tiene que preocuparse por la autonomía ni por dónde cargar, dado que el motor va cargando la batería (ajustable entre el 25% y el 70%), por lo que la conducción eléctrica siempre está disponible. La batería también se carga mediante la tecnología de regeneración.

Práctico, con una gran calidad y un elevado equipamiento de serie

El BYD SEAL U lo tiene todo para despuntar como un coche familiar confortable y con un elevado nivel de practicidad. Mide 4.775 mm de largo, 1.890 mm de ancho y 1.670 mm de alto. Con una distancia entre ejes de 2.765 mm y un diseño del suelo totalmente plano, ofrece mucho espacio para las piernas de los pasajeros traseros, mientras garantiza un funcionamiento especialmente silencioso gracias a sus excelentes niveles de NVH (ruidos, vibraciones y asperezas). El BYD SEAL U DM-i marca el ritmo con una aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 5,9 s, que permiten a la versión Design ser mucho más rápida que los modelos de su segmento propulsados por gasolina. Todas las versiones del BYD SEAL U DM-i permiten la carga en corriente alterna trifásica a 11 kW en corriente alterna y 18 kW en corriente continua. Gracias a ello, el tiempo de carga en corriente continua del 30 al 80 por ciento del nivel es de sólo 35 minutos.



La practicidad ha sido uno de los puntos clave en su desarrollo. Su interior irradia una atmósfera de primera calidad con los asientos, diferentes zonas del salpicadero, paneles de las puertas y consola central tapizados en cuero vegano con doble costura en contraste. Las dos grandes pantallas digitales son una prueba directa del ADN tecnológico de la marca, y aumentan la ergonomía y el confort de marcha. Por su parte, el techo solar panorámico eléctrico aporta una gran luminosidad y ventilación. De serie ofrece conectividad e infoentretenimiento inteligentes, incluso de forma remota a través de un smartphone desde la BYD App. El sistema Intelligent Cockpit de BYD se maneja a través de la pantalla táctil con rotación eléctrica de 15,6”-que se puede visualizar en posición horizontal o vertical-, mientras que la instrumentación digital con pantalla LCD de 12,3” muestra una gran variedad de información para el conductor. El Sistema Intelligent Cockpit también ofrece conexión 4G, Spotify integrado y navegación HERE, integración del smartphone a través de Android Auto o Apple CarPlay y el asistente de voz "Hi BYD".

Para vigilar el tráfico, advertir al conductor o incluso intervenir en caso de existir riesgo de sufrir un accidente, el BYD SEAL U DM-i está equipado de serie con una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) que utilizan cinco radares y una cámara centralizada. El BYD SEAL U DM-i ofrecerá de serie una garantía completa del fabricante de 6 años o 150.000 km, una garantía de 8 años o 200.000 km para una capacidad de la batería de al menos el 70%, así como una garantía de 8 años o 150.000 km para el motor eléctrico.

