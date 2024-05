​El lado elegante de la seguridad: cómo integrar los dispositivos inteligentes en el hogar, sin perder de vista la estética

Aunque la pandemia ya parece muy lejana, lo cierto es que ha traído consigo nuevas formas de vivir: el teletrabajo, las reuniones telemáticas e incluso, una reconciliación con aquellos espacios en los que antes no se vivía tanto tiempo. Según datos de la empresa Velux, la llamada Indoor Generation pasa más del 90% de su tiempo en espacios interiores y en el caso de los españoles, el 91% cree que pasa sólo un aproximado de 3 horas al día en espacios abiertos.





Y es así, que surge la necesidad de crear ambientes armoniosos que convivan con un hogar digital y seguro incorporado de manera elegante con el entorno. Por ello ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, ofrece 5 consejos para integrar los sistemas de seguridad al hogar, complementando los espacios y sin perder la elegancia:

1. Apuntar al diseño minimalista y a la ubicación estratégica de las cámaras de seguridad y sensores de movimiento, de manera que no irrumpan en la armonía del hogar. Si bien estos no deben ser interferidos por objetos como plantas u otros artilugios decorativos para que su funcionamiento no se vea alterado, siempre pueden instalarse de manera discreta en esquinas, techos o pasillos; decorando el ambiente de manera tal que se integre perfectamente en el interiorismo.

2. Elegir dispositivos de fácil y cómoda instalación que puedan integrarse perfectamente en la estética del hogar. Diseños plug-and-play que solo necesitan colocar los sensores y dispositivos en lugares estratégicos y conectarlos. Implementar también un sistema de hogar inteligente que centralice el control de la seguridad. Estos sistemas permiten gestionar alarmas, cámaras y sensores desde un único dispositivo, como un smartphone o un panel central discreto.

3. Utilizar la iluminación para disuadir a la vez que crear entornos agradables. Optar por la utilización de luces inteligentes que iluminen zonas exteriores o incluso interiores que se enciendan a determinadas horas. Además de crear un entorno agradable, las luces ayudarán a disuadir a posibles intrusos o a visualizar y alertar de cualquier movimiento extraño. Incluso, se puede proteger el exterior con cámaras que cuando detectan movimiento de personas, encienden las luces que llevan integradas para disuadir al ladrón.

4. Integrar los dispositivos en el espacio y al día a día para crear armonía en el hogar. Por ejemplo, el panel inteligente de ADT Smart Security sirve también como marco digital de fotos. Con esa funcionalidad adicional, la familia puede almacenar sus recuerdos más preciados y tenerlos presentes en todo momento al estar perfectamente integrado en la estética del hogar. Otros dispositivos fácilmente integrables son, por ejemplo, los timbres o mirillas inteligentes que, además de ser de fácil instalación e integración con el entorno, permite ver en tiempo real quién llama a la puerta.

5. Añadir objetos de “doble uso” dentro de la decoración como, por ejemplo, espejos estratégicamente ubicados, los cuales no sólo desempeñarán su función más tradicional sino que también servirán de pantallas de visualización para vigilar puntos estratégicos del hogar sin alterar la estética. Éstos, pueden permitir ver alrededor de las esquinas de la casa o en aquellas áreas de difícil visibilidad, apuntando al lado contrario de ventanas y puertas para ayudar a detectar cualquier actividad sospechosa.

“La seguridad del hogar no tiene por qué ser aburrida… con un poco de creatividad, podemos crear espacios armónicos y elegantes sin perder de vista la protección que nuestros clientes buscan. ¡Existen muchas formas de crear un hogar seguro y atractivo! Nosotros nos encargaremos de la tecnología y de ofrecer la tranquilidad que están buscando, cuidando de los suyos las 24 hs del día”, comentó José González Osma, director general de ADT.