Sumar, en blanco y azul turquesa

Gran Casino, Calle de Alcalá. Madrid. Lunes, Sumar placea a Estrella Galán, candidata antes de empezar la campaña para elecciones europeas. Secretaria de la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado, experta en Migración, Asilo y Refugio. Licenciada en Antropología. Máster en Relaciones interculturales. Trabaja en Desarrollo, Terapia Familiar y en la Dirección de Organizaciones Sociales. Presenta Yolanda Díaz. Cuatro ministros con séquito. Sindicatos. Seguridad con chapa en solapa. El aparato llena la sala. Control y prensa, atentos a lo que salte.

Estrella Galán es poco conocida. Interesa ver méritos para que Sumar opte por ella. Lo explicó Yolanda Díaz, cabeza de Sumar; vestida de blanco, gracias tribuna y asistencia. Adelantó ideas en rol candidata. Toque personal: Hoy, buen día para oír a una persona admirable. Elegimos bien. Representa valores Sumar. Trabaja para desfavorecidos. Defensa derechos humanos y Justicia Social. Tesón, sin aspavientos. Entregada a reducir tiempo de trabajo. Todo en ella es verdad. Lleva 25 años de Trabajo Social y Ayuda al refugiado. En 2013 buscó dinero en el programa ‘Atrapa un millón’ de Sobera. Lee poesía. Regaló a su pareja el ‘Romancero Gitano’. En elecciones europeas, tres ofertas: Fuerza del odio y eurofobia. Autoritarismo liberal con ajuste fiscal con recortes. Y oferta de esperanza que acabe con la precariedad europea. Libertad para todos. Nadie mejor para representar los valores de una Europa moderna, ilustrada y más social que nunca.

La candidata, vestido verde turquesa, empezó aludiendo “a lo que pasó ayer en Madrid”. Encuentro de la Internacional del odio. Foto de líderes de la ultraderecha con crueldad y odio. Sociedad más violenta y autoritaria, menos derechos. Encuentro del Sálvese quien pueda. Salvaje oeste. Acompañada por empresarios importantes. A pesar del tratamiento de Jefe de Estado que Milei no dio a nuestro presidente, los representantes de empresas españolas se lo dieron a MIlei. Fotografía de hombres. Expresión de una vergüenza, de quien tiene más apego al mercado sin normas que a las instituciones democráticas del país. Lógico que haya consecuencias. El problema está en otra parte: los que apoyan a Milei se quedan aquí, los empresarios también. La imagen de CEOE con MIlei es una de las mayores vergüenzas que podemos sentir. Lo mejor es avanzar en derechos. En España manda el pueblo que ha elegido un gobierno progresista. Tanto aquí como en Europa es nuestro objetivo. Frenar a quien quiere volver a la España de hace 40 años.

Nerviosa, confundió Jefe de Estado con Presidente de Gobierno. Llenó el cupo afectivo a coaligados con lo que llamó entradilla fundamental para compartir Sumar en clave económica. Inestabilidad. 15 años encadenando crisis. Austeridad que llevó parte de la economía. En 2020 impacto económico COVID. Para abordar la crisis, la apuesta Estado-sostén tiene ADN Sumar. Diálogo social. Subida SMI. Reforma laboral. Estrechar relación Estado con el tejido empresarial. Guerra de Ucrania. La inflación sube el precio de la energía. Cambio climático. Activos en mundo tecnológico. El desarrollo tecnológico nos gobierna o nosotros gobernamos al desarrollo tecnológico. Retos: inestabilidad, cambio climático, inflación, guerra, desafío tecnológico en las elecciones.

Tres opciones que dependen del voto: Internacional odio de la extrema derecha. Formula neoliberal de Populares y Socialistas en Europa que van juntos, no tienen proyecto de futuro y apuestan por recetas austeras del 2008. Hay dos partidos socialistas en España y Europa: el que gobierna con Sumar y avanza en derechos y el que gobierna en Europa con modelos ineficaces a veces crueles. La tercera apuesta es la de Sumar: Izquierda, Verdes y Sindicatos europeos. Fortalecer el Estado. Devolver a trabajadores el poder económico de antes de la pandemia. Reducir tiempo de trabajo con un horizonte de 32 horas semanales. Puede hacerse sin reducir productividad ni salarios. Nueva política fiscal e industrial europea. Nuevo Pacto Verde. Descarbonización. Competimos con EE.UU. y China. Alianza transición verde. Nueva arquitectura europea. Energía sostenible. España potencia energética. Impuestos a los contaminantes, 15% a petroleras. Políticas contraciclícas, heterodoxas para controlar precios. Las medidas se diseñaron excepcionales pero se necesitan permanentes, estructurales y definitivas. Con cinco ejes: reactivar la política fiscal, reformar la política monetaria, reinvertir superávits comerciales, reinventar modelo de crecimiento y avanzar hacia una economía sin paraísos fiscales. Medidas puntuales: Crear agencia de inversión. Fondo europeo permanente para hacer frente a crisis. El BCE debe variar intereses. Premiar a los que ayudan en la transición. Política industrial europea propia. Revisar tratados de libre comercio, algunos son trampas para la agricultura. Un mundo compitiendo. Creo en otro que fabrica humanidad. Todo el mundo con los mismos derechos y oportunidades en Europa. El 9 de junio, Europa. Me voy a dejar la piel por construir esa fábrica de humanidad.

En turno de preguntas: Confundió a Rajoy con Feijóo frente a Sánchez. Acentuó diferencias Sumar-PSOE. Estado Palestino. Ofreció llevar la realidad del Sahara a Europa. No a lo hecho por Sánchez en Sahara. Contra la política de Defensa. No armas españolas vendidas a Israel. Frente a Milei. Paz con diálogo en Ucrania.

Al salir, alguien, claro, resumió: Una dictadura en Europa es imposible. No hay más. Muy monos los vestidos de Sumar, en blanco y azul turquesa.