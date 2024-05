Las expertas en belleza de Boutijour, Medik8 y Perricone MD explican qué es la astaxantina, el nuevo antioxidante del que todos hablan

Si se conocen los ingredientes como la vitamina C, la niacinamida o la vitamina E, la astaxantina no puede faltar en una rutina de cuidado "Creíamos que estaba todo visto, pero ha salido a la palestra un ingrediente cosmético que se está poniendo de moda. Su nombre no es precisamente fácil de pronunciar: astaxantina. Ya le habíamos oído hablar de ella a eminencias beauty como el Dr. Nicholas Perricone, un reputado dermatólogo, pero es que resulta que cada vez más y más marcas se apuntan a ella". Cuando se ha puesto a investigar qué hace, las expertas en belleza han comentado que "es un poderoso antioxidante que protege de la acción de la radiación sobre la piel. Está presente en alimentos como el salmón, así como en muchas algas marinas", analiza Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Las expertas explican las bondades de este ingrediente estrella.

Un escudo contra el sol

¿Por qué los salmones, las truchas o los flamencos son rosados? La respuesta es esta: la astaxantina. Está presente en ellos y, por eso, es tan recomendable incluir pescados como el salmón salvaje en la dieta. "Cada vez, más estudios demuestran que la astaxantina puede mejorar la salud de la piel en todas sus capas: el estrato córneo, la epidermis, la capa basal y la dermis, especialmente cuando se combina con tratamientos tópicos", explica Lorraine Perreta, directora de Nutrición de Advanced Nutrition Programme. Pero es que no todo queda ahí, porque "de hecho, se considera uno de los antioxidantes más potentes, pudiendo competir con una vitamina C, ya que puede neutralizar hasta diecinueve radicales libres simultáneamente", comenta Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode. Por último, "también tiene capacidad antiinflamatoria, por lo que es perfecto para pieles alteradas o con tendencia a los brotes o la sensibilidad", argumenta Marta Agustí, directora técnica de Boutijour.

Cómo introducirla en la rutina

La ventaja, si se quiere probar la astaxantina es que se puede hacer como se quiera, porque se encontrará en numerosos formatos. "Se pueden tomar productos ricos en astaxantina, incluir en la dieta nutricosméticos que la incluyan o encontrarlas en la crema hidratante o incluso con mascarillas faciales", sostiene Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. "Puedes encontrarla como tal en el listado de ingredientes, o en cosméticos que incluyan ingredientes como la espirulina u otras algas que, de por sí, son fuente de antaxantina", comenta Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza.

Skin Ultimate de Advanced Nutrition Programme. Esta poderosa colección contiene un suministro de 28 días de Skin Ultimate, que ayuda a proteger la piel desde el interior para ayudar a reducir los signos del envejecimiento prematuro. Entre sus ingredientes clave están la astaxantina, la biotina, los Omegas, o la vitamina A. 91€ en Purenichelab.com

Photo Brightening Moisturizer de Perricone MD. Esta hidratante de absorción rápida, libre de aceite y con SPF ofrece poderosos beneficios antioxidantes que ayudan a minimizar la aparición de arrugas e imperfecciones. Cuenta con vitamina C, astaxantina y ácido alfalipoico. 92€ en Perriconemd.es

¿Se puede combinar con otros ingredientes?

"Si genera dudas el hecho de si puedes utilizarla con el retinol o, por ejemplo, estás embarazada, y te intrigan sus efectos, puedes estar completamente tranquila. Las algas no generan ningún efecto secundario y protege la piel, pero no es altamente activa, por lo que no promueve la irritación ni entra en conflicto con ningún otro ingrediente que pueda estar presente en la rutina facial", aclara Isabel Reverte, directora técnica de la firma Ambari. Puede sumar mucho al aportar acción antioxidante que, hay que recordar, impide que se desencadenen procesos de radicales libres, principales agentes del envejecimiento de la piel.

Lotus & Spirulina Romance de Byoode. Crema hidratante de textura ligera y vaporosa, formulada con Loto, Espirulina y Brócoli. Con tacto acuoso, es rica en Omega 3 y antioxidantes para aportar hidratación y emoliencia durante todo el día, garantizando una completa retención de la humedad en el interior de la piel. Una fórmula sublime que resulta idónea y eficaz para todo tipo de piel. Aunque no lleva astaxantina en el listado de ingredientes como tal, se puede encontrar gracias a su alto contenido en espirulina. 49€ en Byoode.com.

HEO Mask de Medik8. Una mascarilla nocturna en dos pasos que adopta un enfoque fundamentalmente científico para una hidratación duradera. Los tres pilares clave de la hidratación: humectantes, emolientes y oclusivos, se combinan en una proporción optimizada para reponer la piel seca y deshidratada. Lleva kale azul, un alga rica en antioxidantes como la astaxantina. 69€ en Medik8.es