España es el segundo país de Europa con más dinero ahorrado sin remunerar, según un informe

España es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania, con más dinero ahorrado sin remunerar. Así se desprende del informe ‘El futuro del ahorro en España’, un estudio elaborado por XTB, la empresa tecnológica global que proporciona una plataforma de inversión en línea y una aplicación móvil, en el que realiza un detallado análisis sobre el ahorro en nuestro país y en el que destaca importantes tendencias y oportunidades en el mercado financiero.



Con esta idea de fondo, el informe resalta la importancia del ahorro tanto a nivel individual como para la economía en su conjunto y reconoce los desafíos actuales que enfrentan los ahorradores españoles, tales como la inflación y los bajos niveles de renta, la presencia de gran cantidad de dinero en cuentas corrientes no destinadas al ahorro y prácticamente no remuneradas o un sistema garantista de pensión pública.

Mientras que países como Alemania, Francia o Bélgica cuentan con tasas de ahorro superiores al 12%, otros europeos como Italia, España o Portugal no superan el 6%. Precisamente, según la encuesta ‘Hábitos de ahorro e inversión en España’, encargada por XTB en julio de 2023, un 60% de la población encuestada comentaba ahorrar una cuantía media de 285 euros al mes. Una cifra que Euromonitor o la propia OCDE bajan hasta la horquilla de los 120 a 150 euros por persona en nuestro país. Entre los motivos esgrimidos para justificar la falta de ahorro destaca de forma muy notable el elevado coste de la vida. Así, casi un 72% de los encuestados incluyó ese motivo dentro de sus respuestas, hecho que no hace sino reflejar cómo gastos como el alquiler, las hipotecas, la educación o muy especialmente los alimentos dificultar guardar dinero al final de mes.

Como ya se adelantaba, Alemania es el único país de la Unión Europea por delante de España en lo que a una mayor cantidad de dinero ‘nini’ se refiere, es decir, con un mayor porcentaje de dinero de sus ciudadanos depositado en cuentas corrientes, un producto bancario intermediario que debiera canalizar el capital hacia el producto de ahorro escogido en el momento adecuado. Precisamente, parte del auge de los nuevos productos destinados al ahorro tiene que ver con que el dinero no recala en los productos actuales de ahorro porque o bien estos no son lo suficientemente atractivos o bien no se ajustan realmente a las necesidades de los ahorradores.

Evolución del ahorro

Con todo, y según el análisis de XTB, España se encuentra en un momento crucial en términos de evolución del ahorro, al igual que está pasando en otros países de su entorno. A pesar de los desafíos económicos y la incertidumbre, el concepto tradicional de ahorro está evolucionando hacia una comprensión más amplia y sofisticada, una tendencia global que se está acelerando. Este fenómeno se está viendo propiciado y está experimentando cambios significativos impulsados por la llegada de productos financieros innovadores, como los ETFs (fondos de inversión cotizados) y los Planes de Inversión, carteras personalizadas de ETFs.

Estos productos han ganado popularidad en Europa en los últimos meses debido a sus bajos costes y facilidad de inversión. Sin embargo, su adopción entre los inversores minoristas en Europa ha sido más lenta debido a la resistencia de las instituciones financieras tradicionales y la falta de cultura financiera. En la actualidad, fintechs, neobancos y neobrókers están aprovechando esta oportunidad para crecer gracias a las oportunidades de personalización del ahorro que algunos productos ofrecen en competencia directa con las entidades bancarias tradicionales por el ahorro de los inversores minoristas.

De hecho, uno de los aspectos destacados del informe de XTB es el crecimiento exponencial de los ETFs y los Planes de Inversión en Alemania, que ha servido como un caso de éxito en Europa. El bróker señala que este modelo está empezando a trasladarse a otros países europeos, incluido España, donde se espera un aumento significativo en el número y volumen de estos productos en los próximos años. Y es que la incertidumbre económica y la volatilidad en los mercados financieros están llevando a los inversores españoles a buscar alternativas de inversión más flexibles y transparentes. Y los ETFs se destacan como una opción atractiva, ya que ofrecen liquidez, diversificación y costos más bajos en comparación con los fondos de inversión tradicionales. Para el año 2028, y según estimaciones de extraETF, habrá 32 millones de Planes de Inversión en Europa y más de 64.000 millones de euros invertidos, y se calcula que habrá aproximadamente 2,7 millones de Planes de Inversión en España, con activos bajo gestión que rondarán los 4.160 millones de euros.

España, clave en la expansión de los ETFs

España se presenta como un mercado clave para la expansión de los ETFs y los Planes de Inversión en la región de Iberia. Según datos de la encuesta ‘Next wave of ETF Investors in Europe’, de YouGov, encargada por BlackRock, se espera que aproximadamente 1,1 millones de nuevos inversores comiencen a invertir en ETFs en la región de la península ibérica en el próximo año. Estos datos representan un crecimiento del 64% en comparación con el año anterior.

Para imaginar cómo será el futuro del sector del ahorro debemos trasladar la mirada a aquellas generaciones que tienen todavía muchos objetivos por cumplir durante las próximas décadas. Y ahí los datos son claros. En la actualidad, el 65% del total de ETFs se encuentra en manos de inversores mayores de 35 años, una tendencia que, sin embargo, todo apunta a que va a cambiar radicalmente en los próximos años. La democratización de la inversión y la expansión y conveniencia a la hora de invertir gracias a nuevos soportes digitales es crucial para la expansión de los ETFs.

Si nos centramos en el futuro del sector, el informe señala el papel crucial de las nuevas generaciones, especialmente los Millenials y la Generación Z, en el impulso del mercado de ETFs y Planes de Inversión.

“El futuro del ahorro en España presenta un panorama lleno de oportunidades. El hecho de que las nuevas generaciones crezcan familiarizándose con un producto como los ETFs o Planes de Inversión supone un factor determinante a la hora de considerar cómo ahorraremos los europeos en el futuro. En un contexto actual, donde en pocas décadas viviremos en Europa el mayor trasvase de patrimonio de una generación a otra, es evidente que el producto de ahorro que logre entrar en el día a día de las nuevas generaciones recibirá no solo la riqueza actual y futura de estas, sino probablemente también la obtenida por las anteriores", comentó Javier Urones, jefe de negocio de XTB. Y continúa: “En XTB, estamos comprometidos en ofrecer la educación financiera necesaria para que las personas se puedan aprovechar al máximo las nuevas tendencias de ahorro para lograr sus objetivos financieros".

Según datos propios, los clientes de XTB han multiplicado por siete el número de operaciones en este producto en el primer trimestre de 2024 frente al mismo periodo del año anterior. Es más, en el primer trimestre de 2023 solo un 6,6% de los inversores elegían a los ETFs o Planes de Inversión para realizar su primera inversión mientras que un año más tarde el porcentaje es superior al 50%.

Entre las conclusiones del análisis, el bróker pronostica una fuerte competencia entre los actores de mercado y el hecho de que las entidades financieras deban adaptarse y competir ofreciendo productos y servicios innovadores y atractivos. Aquellas que logren adaptarse con éxito a estas nuevas tendencias y satisfacer las demandas cambiantes de los inversores estarán mejor posicionadas para captar una parte significativa del mercado en evolución.