Protestas en Loro Parque contra la cruel realidad de los acuarios

Activistas se han concentrado en Tenerife este sábado a las puertas de Loro Parque, en Puerto de La Cruz, al grito de “basta ya de explotación animal”. Los acuarios son empresas que se benefician económicamente del cautiverio y la esclavitud de los animales, seres secuestrados de su hábitat al antojo de los egoístas humanos.



“Quienes nacieron para nadar en océanos, no deberían hacerlo en lágrimas”. “No le mientas a tu hijo, no hay felicidad en la esclavitud” o “no al maltrato animal” son algunos de los mensajes que aparecían en los carteles.

La concentración, promovida por 'Empy the tanks', se ha llevado a cabo en numerosas ciudades para pedir la liberación de delfines y orcas que deberían estar en su hábitat y no sirviendo los intereses egoístas de una parte de los humanos que de forma antropocentrista deciden por otras vidas.

El partido Animalista PACMA fue uno de los colectivos que acudió a protestar a loro parque y lleva muchos años reclamando el fin de los acuarios.

El mayor delfinario de Europa lo tenemos, sin embargo, en Valencia, en el cruel oceanográfico.

LORO PARQUE Y SUS DIFAMACIONES INFUNDADAS

La protesta en loro parque se produce después de que a finales de abril el dueño difundiera un polémico vídeo en el que cargaba contra los ecologistas con incoherencias e inexactitudes. “Quieren que vivamos como veganos, que no tengamos mascotas, que no usemos bolsos ni zapatos de cuero y también quieren influir en nuestros días de vacaciones para que no visitemos zoológicos”, decía Wolfgang Kiessling.

“Ha nacido una nueva industria. Se llaman ecologistas, pero no lo son. Son solo gente en busca de riqueza. Quieren cambiar nuestro mundo, vivir veganos, no usar lana, no beber leche, no montar a caballo, no tener mascotas, no visitar zoológicos”, decía en el vídeo obviando en sus palabras que el ecologismo no tiene nada que ver con el veganismo que es una filosofía ética de vida únicamente por respeto a los animales y de igual manera aunque sería algo coherente, muchos ecologistas no son veganos pese a que una de las mayores causas de la crisis climática está en la ganadería, peletería o industria pesquera pese a las alternativas deliciosas, económicas y nutritivas para disfrutar de manera compasiva escogiendo alternativas vegetales.

¿Qué tal si les enseñamos a las niñas y niños que adoctrinan ellos como se produce el cuero, la leche, los huevos o les contamos la realidad e intereses de todos los animales?

Kiessling es la cara visible de un proyecto que ha recibido cuantiosas subvenciones de las administraciones públicas canarias y que se ha beneficiado de incentivos fiscales como la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), una herramienta que le permite tributar solo el 10% de los beneficios obtenidos bajo la condición de reinvertir esos beneficios en un plazo de cinco años. En estos últimos años también ha habido algún caso de puerta giratoria, como el de Ricardo Melchior (Coalición Canaria), que fue sancionado e inhabilitado por vulnerar la ley de incompatibilidades al fichar por Loro Parque.

Diferentes colectivos ecologistas y animalistas llevan años denunciando el estado de las orcas y delfines de Loro Parque, pero donde hay que poner el foco principalmente es en el uso de los animales, pues en sus intereses lógicamente no está querer ser utilizados como entretenimiento y recluidos en ridículas instalaciones.

Skyla murió en marzo de 2021 en loro parque con 17 años de edad a causa de una "torsión intestinal" y posible "septicemia aguda" (infección grave derivada del problema intestinal).

En agosto de 2021 murió Ula, con tres años de edad. Este cetáceo había nacido en el recinto Orca Ocean del Loro Parque el 22 de septiembre de 2018. Era hija de "Morgan", que fue hallada sola, deshidratada y desnutrida en las costas del Mar del Norte, próxima a Holanda, el 24 de junio de 2010. De un día para otro, sus "cuidadores" la encontraron decaída y enferma, llegando a estar en una situación muy crítica y semanas después falleció, siendo esta una muerte muy prematura para su especie.

Durante todos estos años ha habido animales muertos en extrañas circunstancias y como en todos los acuarios, esclavizados y en cautiverio, pues cada vez que visitas un acuario perpetúas el sufrimiento de los animales (lo mismo pasa en los zoológicos).

MANIPULACIÓN EN LA INFANCIA

La infancia es la principal clientela de estos lugares a los que precisamente quieren ir para ver a los animales desconociendo su situación real, pero los zoos y acuarios no explican nada sobre los seres que tienen encerrados, sobre cómo es su vida realmente, cómo los han capturado o criado, o cuáles son las consecuencias del cautiverio para ellos. No existe ningún rigor científico en explicar a través del encierro cómo es la vida en libertad.

Por otro lado, los "valores" en los que sí educa el acuario son, en todo caso, valores de opresión y sometimiento. Bajo el pretexto de enseñar clínicamente a la infancia a respetar a la naturaleza, realmente se les enseña a dominarla, y a ver a otros individuos como meros objetos de estudio o entretenimiento, a poner el foco en lo que nos diferencia en lugar de en lo que nos iguala, sin valorar ni respetar sus intereses.

Todo esto fue confirmado por la bióloga Valenciana Rosa Más en declaraciones a los medios de comunicación tras uno de los actos que hicimos en el oceanográfico de Valencia: «Feumve colabora en este acto porque muchos centros escolares organizan visitas a este tipo de lugares, donde los animales viven en cautividad para servir de entretenimiento. Esta no es la forma de conocer su modo de vida ni su comportamiento. Es imposible replicar la complejidad del medio oceánico en una caja de cristal, de modo que los organismos acuáticos sufren condiciones que en nada se parecen a las originales, sobre todo de ruido y de alteraciones de los parámetros marinos. Además, muchos de ellos son capturados con el consiguiente daño al ecosistema. Debemos educar a las niñas y niños en la empatía hacia los demás; mostrarles que delfines o sardinas son juguetes o comida envía el mensaje de que hay excepciones a la consideración que debemos a los demás, que es todo lo contrario a lo que debería ser el proceso de aprendizaje en los centros escolares».

Los cuentos y los libros de texto son también un apoyo en esta idea de que las demás especies animales están ahí para proveernos a los humanos, pues engañar a la infancia en edades tempranas es fácil.



“Las gallinas dan huevos”, “las vacas dan leche’’, "las abejas nos dan miel", nos explican manipulando desde bien pequeños. Mientras tanto, nos sirven en el plato un filete de ternera que difícilmente una mente infantil puede vincular con una cría de una vaca a la que jamás se querrían cargar ni hacerle sufrir un infierno de principio a fin.

La disociación y la educación especista nos desconectan de la empatía y nos empujan al especismo (discriminación por especie a los animales) por mucho que una niña o un niño no nazca siendo especista y normalmente nunca quieran hacer conscientemente daño a los animales y cuando es así, es normalmente porque es lo que le inculcan en casa y de ahí la importancia de educar en la verdad.

CONTRIBUYAMOS A LA LIBERACIÓN ANIMAL



Los delfines, orcas y resto de animales suelen presentar lesiones al golpearse contra elementos de las instalaciones y también por peleas entre ellos que derivan del mismo estrés que tienen que soportar.

Este estrés se expresa con constantes vueltas perimetrales a los recintos en que se encuentran enclaustrados, mantenerse inmóviles durante largos períodos de tiempo en la superficie de las peceras, o incluso emitir vocalizaciones.

Por esto mismo los animales son drogados incluso con valium, así lo dijo públicamente un ex trabajador del oceanográfico que aguantó muy poco gracias a su empatía.

Los acuarios también tienen en cautiverio más víctimas como pingüinos, aves, belugas, focas y un largo etcétera.

Los animales tienen sus propios intereses y nada de lo que sucede en un acuario o en cualquier explotación animal es ético y como seres supuestamente inteligentes podemos no contribuir al sufrimiento animal y presionar a las interesadas administraciones.

Los acuarios simplemente son lugares que hacen negocio de la esclavitud y la cautividad, manipulando a la clientela y especialmente a la infancia, como ya comentaba anteriormente.

Tampoco tiene el mayor rigor científico que la ley de "protección" animal tenga más aspectos negativos que positivos y excluya a la mayoría, entre ellos las víctimas de acuarios y zoológicos.

Por ello, debes saber que si decides acudir a cualquier entretenimiento que se lleva a cabo con animales, estás imponiendo su sufrimiento y después de unos minutos tú vuelves a casa, pero los animales se quedan prisioneros de por vida.

De igual manera, el veganismo es una sencilla filosofía ética de vida que excluye todo lo que viene de los animales, en lo que entra la alimentación, todo el entretenimiento, los inútiles y sádicos experimentos, las pieles y un largo etcétera.

Se puede disfrutar de todo de una manera compasiva porque desde luego basta hacer una mínima búsqueda para ver que el veganismo para nada es privativo ni difícil a pesar de los prejuicios e ignorancia existentes en nuestra sociedad.

Loro parque y todos los acuarios deben cerrarse y respecto a los animales acuáticos, desde València Animal Save el próximo sábado se realizará a las 17:30 una línea silenciosa en la céntrica plaza de la Virgen de Valencia y para participar si eres una persona concienciada deberás escribir un privado en las redes sociales "València Animal Save" y aunque no seas una persona concienciada pásate a conversar con las personas activistas que estarán dando información.

"La conmiseración con los animales está íntimamente ligada con la bondad de carácter, de tal suerte que se puede afirmar seguro que quien es cruel con los animales, no puede ser buena persona. Una compasión por todos los seres vivos es la prueba más firme y segura de la conducta moral" (Arthur Schopenhauer).