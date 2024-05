Repara tu Deuda Abogados cancela 60.000€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

El divorcio de la deudora y el cierre de su negocio provocó que cayera en un estado de sobreendeudamiento El Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona (Cataluña) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho en el caso de una mujer que ha quedado exonerada de una deuda de 60.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó a raíz del divorcio de la deudora, que además tuvo que hacerse cargo ella de gran parte de los gastos familiares. Dicha situación ocasionó que se viera obligada a entregar la vivienda al banco, quedando un remanente hipotecario al que hacer frente. Posteriormente, inició un negocio que cerró al poco tiempo puesto que no generaba los ingresos necesarios. Por estos motivos, cayó en un estado de sobreendeudamiento".

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Conforme pasan los años, cada vez son más las personas que acuden a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Una de las claves fundamentales para triunfar en el proceso es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado.

