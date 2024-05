Las Arcadias El Encinar celebra su primer año como "senior living" de lujo en Madrid

Las Arcadias El Encinar es la combinación entre hotel y vivienda que se ha convertido en la alternativa perfecta para los mayores Ya son 9 millones de españoles los que superan los 65 años de edad. Un dato que va en aumento y que genera la necesidad de plantear soluciones para que, llegada y superada esa edad, puedan vivir disfrutando pero con tranquilidad. Para ellos y también para sus familiares. Hasta ahora, las residencias de mayores y los centros de día eran la única alternativa en España para aportar un servicio para este sector de la población. Eso, o la compañía continuada de algún familiar o cuidador a su servicio. Pero esta situación, con el paso de los años, la aparición de enfermedades y la soledad, requiere en la mayoría de los casos de una solución a medida. Ahora, cuentan con una alternativa: el senior living, la oportunidad de los mayores para independizarse sin renunciar a nada.

Cómo aterrizó el senior living en España

El Grupo Layetana, experto en el sector inmobiliario, tanto en su vía residencial como hotelera, y con Santiago Mercader a su cabeza, planteó, a mediados de los 80, el negocio de las viviendas con servicios para gente mayor. "Vimos que en Francia tenía un gran desarrollo. Era una buena combinación de los dos negocios en los que estaba la compañía, inmobiliario y con prestación de servicios como en los hoteles", afirma Mercader. Así se convirtieron en los pioneros al promover en España Las Arcadias: los primeros edificios de viviendas con servicios y espacios comunes pensados especialmente para los mayores.

Barcelona fue el lugar elegido para su implantación. Y en su origen y en todos los proyectos realizados hasta implantar Las Arcadias El Encinar en Madrid, se trataba de proyectos de venta de apartamentos. "El principal motivo del cambio es la positiva evolución socioeconómica de España en los últimos 30 años y la consideración de que a una edad avanzada plantearse una compra inmobiliaria (siendo necesario afrontar el 100% del coste, sin ninguna posibilidad de deuda o hipoteca) es una decisión difícil de tomar. En el resto del planteamiento, si hablamos de diseño, servicios, espacios… el producto es el mismo aunque naturalmente actualizado", recalca Santiago Mercader.

No es una residencia para gente mayor

Recién aterrizado en Madrid, Las Arcadias El Encinar, es un espacio donde un mayor no renuncia a su modo de vida, con el añadido de contar con todos los servicios que pueda necesitar a su alcance. "No es una residencia para gente mayor", es algo en lo que insisten desde el comienzo en Las Arcadias. "Aquí no hay horarios ni obligaciones de asistir a nada, nosotros no juntamos a los residentes por sus capacidades, en todo caso proponemos algún acto para que se conozcan y si entre ellos, surgen algunas sinergias, perfecto. Hay tantas mesas en el restaurante como apartamentos. Si quieren compartir mesa es un tema personal de cada residente. Son apartamentos en régimen de alquiler, nosotros no regimos la vida de los residentes. De hecho, puede darse el caso de que algunos residentes estén todavía en activo".

Cuenta con 154 apartamentos que incluyen servicio de fisioterapeuta, lavandería, atención médica... y si se desea, restaurante a disposición y con un servicio a medida, modernizado y personalizado. Se puede elegir entre preparar la comida en el apartamento o reservar mediante un servicio de aplicación móvil el día que se prefiera desayunar, comer o cenar en el servicio de restauración.

Los apartamentos constan de uno o dos dormitorios, equipados con cocina, salón, baño y si se desea, terraza o jardín. Además de 2.500 metros cuadrados de zonas comunes con jardín, biblioteca, comedores privados, piscina climatizada, peluquería, etc. En cuanto a los precios, se puede alquilar un apartamento a partir de 2.900 euros al mes.

Premiado como la mejor práctica de construcción sostenible en España

El Grupo Saint-Gobain, en colaboración con el Club de la Excelencia en Sostenibilidad, ha otorgado a Las Arcadias El Encinar, el premio como mejor práctica de construcción sostenible de España. Todo un hito en edificios de uso residencial en el país.

¿Los motivos? Se trata de un ejemplo de modelo residencial, "Senior Living", que sigue los más altos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad. Una construcción sostenible, comprometida con el medio ambiente, con los recursos materiales, el entorno y los usuarios. En definitiva, "arquitectura saludable, propia de la gente que la habita. Hemos conseguido, además, la integración en el paisaje, haciendo ciudad de una manera consciente y respetuosa", afirma Regina González Taberna, responsable del proyecto Las Arcadias El Encinar.

Por todo el conjunto de atributos de eficacia medioambiental, el edificio ha obtenido la Certificación Leed Gold, un sistema de certificación de edificios que evalúa una larga lista de aspectos del conjunto y que otorga puntos por cada uno de ellos. Se evalúan infinidad de aspectos como limpieza de las obras durante el proceso, la conectividad con transporte público o uso de bicicleta desde el edificio con la ciudad, ahorro energético de la edificación por encima de las exigencias obligatorias de la normativa en vigor, tipología de ajardinamiento con especies autóctonas de bajo consumo y generación de biodiversidad animal, empleo de materiales con certificaciones de salubridad y eficiencia energética controlando la no emisión de partículas contaminantes, cercanía de fabricación y reducción del transporte, empleo de materiales en suelos y cubiertas con alta reflectancia solar para reducir el calentamiento y reducir el efecto isla de calor; maximización del aporte de energía fotovoltaica y solar térmica; empleo de aerotermia de alta eficiencia energética; Iluminación con alta eficiencia energética.