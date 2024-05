Entrevista a Grecia Castta, actriz emergente que acaba de estrenar 'Matusalén'

Grecia, acabas de estrenar Matusalén, una de las comedias más interesantes de este arranque de año del cine español ¿Cuéntanos cómo ha sido la experiencia de participar en una película con tanta proyección?

Estoy muy contenta de poder formar parte de un proyecto tan interesante y de un equipo increíble. Especialmente con David Galán Galindo que, como directo, me parece que tiene una visión muy genuina para hacer comedia.

Además, Matusalén se presentó en el festival de Málaga, con toda la pompa que conlleva estar en el festival de cine español más importante del planeta ¿Cómo viviste esos días, esa experiencia? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de tu paso por Málaga?

Me encanta Málaga, es una de mis ciudades favoritas y suponía mi segunda vez en el Festival. Siempre es especial volver y sentir cómo toda una ciudad se vuelca y te llenan de ese cariño, siempre lo llevas en el corazón. Además de la increíble acogida y ovación que tuvo Matusalén en la proyección.

Lo cierto es que Matusalén no era tu primer contacto con el cine. Has participado en largometrajes como Torrente 5: Operación Eurovegas o El secreto de Ibosim, y también en series como Cuéntame como pasó, Servir y proteger, El Príncipe...

Eso es, voy poco a poco sumando trabajos y construyendo trayectoria, y creo que este año con el estreno de Matusalén va a ser muy bonito para mí. También he estado siempre en muy buenas manos y confío mucho en el trabajo de mi actual agencia de representación: Mc Artistas .

La actuación es una carrera de fondo y un continuo aprendizaje ¿De qué aptitudes como actriz estás más orgullosa y qué sientes que tienes que trabajar para mejorar?

Todo el mundo dice que es una carrera de fondo y es verdad. Creo que como actriz es muy importante tener una buena disciplina y como artista creo que es muy interesante nutrirse de todo lo que me rodea, sobre todo de las pequeñas cosas. Al final es una vocación que se convierte en una filosofía de vida.

¿Ser modelo o tener tanta popularidad en canales sociales te ha ayudado de alguna manera, o te pone las cosas más complicadas?

He hecho campañas para Estados Unidos y en Europa. Todo es compatible si es consecuente con tu estilo de vida. También puede ayudar a la visibilidad de un proyecto y yo voy con todo. Moda y cine siempre se han aportado mucho, son dos artes y fuentes de inspiración mutuas y si mi faceta como modelo o mis redes sociales son útiles para apoyar, que sean entonces una ventana más de difusión.

¿Algún proyecto que nos puedas adelantar?

Tengo dos proyectos muy top para cine y serie que ¡estoy deseando contar!

¿Dónde te ves dentro de... por ejemplo 5 años? ¡Está permitido soñar!

5 años es mucho tiempo… Me centro en este año que estoy muy contenta para seguir construyendo el siguiente.

¿Te atreves a un pequeño cuestionario?

Actriz favorita: Marilyn Monroe

Actriz con la que sería un sueño trabajar: muchas, pero creo que también hay muchas actrices sin descubrir que tienen mucho que aportar.

Una película que puedes ver infinitas veces sin cansarte: Un tranvía llamado deseo.

El personaje que te hubiese encantado interpretar: Marilyn Monroe

La película que recomendarías que esté ahora mismo en cartelera: Matusalén