Samurai Xtreme Race, una carrera de obstáculos llena de diversión, superación y compañerismo

Las OCR o carreras de obstáculos son un tipo de actividad deportiva que ha ganado mucho auge en los últimos años. En estas competiciones pueden participar todo tipo de personas, al tener una parte competitiva y otra más popular, en la cual, hasta hay premio para el disfraz más original.

Para superar todos y cada uno de los obstáculos sin penalizar, se requiere de preparación física y de unas habilidades específicas, principalmente para los obstáculos de suspensión; pero la persona que no tenga esas habilidades específicas puede igualmente superar el obstáculo realizando un circuito de penalización. En este contexto, próximamente se desarrollará la Samurai Xtreme Race, una atractiva carrera de obstáculos de España que promueve el deporte y que este año será nuevamente clasificatoria para el Campeonato del Mundo de este tipo de disciplinas deportivas (OCRWC)

Mucho más que una carrera de obstáculos La Samurai Xtreme Race se desarrollará el domingo 7 de julio en la Playa de Lago de As Pontes de García Rodríguez, La Coruña (Galicia). La actividad tendrá unos 9 km de distancia y más de 60 obstáculos. En esta carrera, los obstáculos estarán repartidos por todo el recorrido, llegando a tener una separación máxima de 500 metros. Esta OCR será una actividad llena de emoción y adrenalina, en la que los participantes podrán atravesar el barro, saltar diferentes barreras y pasar por múltiples pruebas. El propósito de esta competición es pasar una jornada divertida y entretenida al lado de amigos y familia, fomentando el compañerismo y la superación personal.

¿Dónde inscribirse en la VII Edición de Samurai Xtreme Race? Para inscribirse a la carrera, los interesados pueden visitar la web de Samurai Xtreme Race, donde podrán ver toda la información del evento, los equipos disponibles, el reglamento y mucho más. En esta VII Edición, el vehículo oficial de la carrera será Porsche, a través del Centro Porsche Coruña de Grupo Breogán, y la prueba contará también con el patrocinio de la Diputación de A Coruña y del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez.