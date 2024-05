Inmersión en Marruecos con los viajes apartados de las aglomeraciones

La idea de crear Atar Experience surgió de la pasión por explorar y compartir la rica cultura bereber en el Anti Atlas. A través de la exploración de la belleza y singularidad de esta región, Atar Experience quiso ofrecer la oportunidad de experimentarla de primera mano.El objetivo de la agencia es preservar y promover la cultura bereber al mismo tiempo que brindaba experiencias memorables con sus viajes en grupo. Su propósito de crear un puente entre los viajeros y las comunidades bereberes, permitiendo un intercambio cultural auténtico y sostenible.

Los encargados de la organización de viajes llevan muchos años dedicando parte de su tiempo a viajar por estas zonas y descubrir nuevos graneros aunque, la gran mayoría están en desuso y se van derruyendo. Por ello, hablan con los locales para conseguir historias que posteriormente transcriben para darlas a conocer a los viajeros.

¿Cuándo y cómo surge la idea de crear la agencia Atar Experience?

La idea de crear Atar Experience surgió de mi pasión por explorar y compartir la rica cultura bereber en el Anti Atlas. Reconocí la belleza y singularidad de esta región y quise ofrecer a otros la oportunidad de experimentarla de primera mano. Sentí la necesidad de preservar y promover la cultura bereber al mismo tiempo que brindaba experiencias memorables a los viajeros. Concebí la agencia con el propósito de crear un puente entre los viajeros y las comunidades bereberes, permitiendo un intercambio cultural auténtico y sostenible.

¿Con qué propósito fue creada Atar Experience?

Atar Experience fue creada con el objetivo, entre otros, de preservar y compartir la cultura bereber del Anti Atlas, ofreciendo a los viajeros experiencias auténticas y memorables mientras contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades locales.

¿Quiénes conforman el equipo de Atar Experience?

El equipo lo formamos principalmente Salem y yo, pero hay otras personas como nuestros coordinadores en otros países africanos, nuestros conductores a los que he formado personalmente, el equipo que se encarga de que nuestra información y misión llegue a todos los viajeros. Es una gran labor de equipo, que dirijo yo, y el éxito de un viaje es gracias al equipo al completo

¿Cuáles son los clientes potenciales de la agencia?

Pues son viajeros con un nivel cultural medio alto que buscan el conocer más a fondo el país que visitan y que no les gustan las turistadas. No desean perder tiempo. Tenemos parejas que vienen con los hijos para que interactúen con locales y experimenten más de cerca la realidad social, pero también vienen grupos de amigos o parejas de amigos de todas las edades

¿Tienen alguna clasificación de la clientela a propósito de organizar los viajes?

Algunos viajeros dicen que de aventura, pero en realidad son viajes culturales con un toque aventurero y exótico

¿Cómo es el proceso de organizar un viaje con Atar Experience?

En los viajes privados, la gente nos contacta y habla conmigo directamente y yo les sugiero un viaje de acuerdo a sus gustos a la hora de viajar y se lo preparo totalmente como a ellos les gusta. Cuando hacen todas las modificaciones sobre la ruta y queda terminado, se paga la señal y reciben un libro de viaje de más de 60 hojas. Antes del viaje el conductor que les lleva se pone en contacto con ellos y el día señalado se les recoge en el aeropuerto y se realiza el viaje previsto

Dentro de la cultura Marroquí ¿cuál es la importancia de los graneros colectivos?

Los graneros colectivos, conocidos como "agadir" en Marruecos, desempeñan un papel crucial en la cultura marroquí, especialmente en las regiones montañosas habitadas por comunidades bereberes. Estos graneros históricamente sirven como depósitos comunitarios para almacenar alimentos básicos, como cereales, legumbres y aceite de oliva, pero también pertenencias importantes como podían ser los contratos de ventas, de matrimonio, etc., garantizando así la seguridad alimentaria de la comunidad durante épocas de escasez, sequía, pero sobre todo cuando eran atacados por tribus enemigas. Ahí tenían realmente su valor e importancia.

La importancia de los graneros colectivos va más allá de la función práctica de almacenamiento de alimentos. También son símbolos de cohesión social y solidaridad dentro de la comunidad. Su construcción y mantenimiento requieren la colaboración de todos los miembros, lo que fortalece los lazos comunitarios y fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida.

Además, los graneros colectivos son testimonios históricos de la ingeniería y arquitectura tradicionales de la región, a menudo construidos con técnicas ancestrales y materiales locales. Su presencia en el paisaje rural del Marruecos bereber también contribuye a su valor cultural y turístico, atrayendo a algunos visitantes interesados en aprender sobre la vida rural y las tradiciones locales.

¿Hay algún itinerario, dentro de las rutas de Atar Experience, que incluya la visita a graneros?

Sí, está disponible en nuestra web. Es un viaje grupal tan solo para cuatro o cinco viajeros que realmente estén interesados en el conocimiento de estos lugares maravillosos y desconocidos, además, yo iré personalmente para explicarles todo.

Pero hay viajeros que quieren hacer viajes privados y los llevamos también por aquí, ya que eso es lo que quieren.

¿Cuál es el atractivo turístico de los graneros marroquíes?

Por un lado, el patrimonio cultural y arquitectónico. Los graneros marroquíes son testimonios de la rica historia y tradiciones arquitectónicas del país. Construidos con técnicas tradicionales y materiales locales, como piedra, barro y madera, estos graneros reflejan la habilidad y el ingenio de algunas comunidades bereberes locales a lo largo de los siglos.

Además, se incluye la auténtica experiencia de visitar un granero bereber marroquí permite a los turistas sumergirse en la vida rural y experimentar la autenticidad de las comunidades locales. Pueden aprender sobre las prácticas agrícolas tradicionales, participar en la recolección o procesamiento de alimentos y conectarse con los lugareños para entender mejor su estilo de vida y cultura.

Otro de los aspectos que fascinan son los graneros marroquíes, ubicados en entornos naturales impresionantes, como las cumbres de montañas del Anti Atlas o las regiones desérticas del sur. Esto ofrece a los turistas la oportunidad de disfrutar de paisajes espectaculares mientras exploran la zona y visitan los graneros. Al visitar los graneros marroquíes, los turistas pueden contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales. El turismo responsable puede ayudar a preservar las tradiciones culturales, apoyar la economía local y promover la conservación del medio ambiente.

En resumen, los graneros marroquíes son un atractivo turístico único que ofrece una combinación de patrimonio cultural, autenticidad, belleza natural y oportunidades para el turismo sostenible.

¿En qué se diferencia Atar Experience de otras agencias de viaje?

Atar Experience se destaca por su enfoque en la exploración y promoción de la cultura bereber y árabe. A diferencia de otras agencias de viaje más convencionales, nuestro principal objetivo es ofrecer experiencias distintas y significativas que permitan a los viajeros sumergirse en la vida y tradiciones de las comunidades locales. Además, nos comprometemos a fomentar un turismo responsable y sostenible, asegurando que nuestras actividades beneficien tanto a los viajeros como a las personas locales de los lugares que visitamos. Nuestra atención personalizada y nuestro profundo conocimiento de la región nos distinguen, brindando a nuestros clientes una experiencia única y enriquecedora que perdurará mucho después de que regresen a casa.

