Las nuevas profesiones de la industria musical se pueden estudiar en EUMES

La industria musical es un sector vibrante y en constante evolución que ha sabido adaptarse al surgimiento de las tecnologías emergentes, ofreciendo infinidad de posibilidades para aquellos que buscan desarrollar una carrera laboral musical. En este ámbito, han surgido nuevas profesiones en el sector, abarcando áreas como la creación de contenido en producción musical o podcasters, entre otras.

Existen muchas maneras de introducirse en el mundo de la música y hacer una carrera apasionante y rentable, siempre y cuando se tengan los conocimientos adecuados.

En este contexto, formarse en centros especializados como EUMES es clave. La escuela de música avanzada y sonido ofrece una oferta académica actualizada con profesores profesionales en el área y toda la infraestructura necesaria que requiere la educación de calidad.

Formaciones en música con amplias salidas laborales Con la aparición de nuevos exponentes musicales y la necesidad de ofrecer a los consumidores productos de buena calidad, la industria musical se ha convertido en una excelente opción de carrera, tanto para los jóvenes como para quienes desean especializarse en el ámbito artístico.

EUMES, una escuela con sede en Girona, ofrece un programa académico actualizado en nuevas carreras musicales con amplias salidas laborales. Entre ellos, destaca el Diploma en Música Avanzada y Sonido, que tiene una duración de tres meses y 600 horas anuales, que forma profesionales con un perfil polivalente, con capacidad para ejercer su actividad en diversas áreas.

La formación permite a los estudiantes grabar y componer temas musicales, producir y posproducir composiciones audiovisuales y desarrollar trabajos para la industria del entretenimiento. También están capacitados para promocionar el trabajo de otros artistas y bandas musicales, producir o promover eventos musicales. Además, la formación permite a los alumnos abrirse camino en las redes sociales, al convertirse en influencers o creadores de contenido del sector musical.

Al finalizar con éxito los módulos exigidos por la formación, el alumno recibe un diploma de especialización que lo acredita para acceder a plazas del ámbito musical.

Nuevas profesiones musicales En la era digital y la explosión de las plataformas de streaming, el sector musical ha experimentado una transformación radical, dando paso a un abanico de nuevas profesiones que van más allá de la interpretación y la producción tradicional.

Uno de los roles más visibles es el de "productor de contenidos musicales". Estos profesionales no solo tienen habilidades técnicas en producción musical, sino que también son expertos en el uso de plataformas digitales y redes sociales para crear y distribuir contenido atractivo. Desde tutoriales de producción hasta reseñas de equipos, estos productores son clave para mantener al público ávido de conocimiento musical y entretenimiento.

Los podcasts de música son otra incorporación interesante al panorama laboral. Estos narradores son expertos que llevan a los oyentes en viajes de audio que exploran temas que van desde la historia de la música hasta los secretos de las canciones más populares. Su capacidad para tejer música, entrevistas y narrativas los convierte en una parte esencial para conectar a los fanáticos con sus artistas y géneros favoritos de una manera única y emocionante. Además, no se puede pasar por alto el papel del “curador de contenidos musicales”. Estos profesionales tienen un buen oído para descubrir música nueva y una habilidad innata para crear listas de reproducción irresistibles. Ya sea en plataformas de streaming o redes sociales, los curadores de contenido musical son responsables de mantener a los oyentes interesados ​​y descubrir nuevas joyas musicales en el aparentemente interminable mar de posibilidades.

Por último, pero no menos importante, está el "experto en marketing musical". Estos profesionales entienden exactamente cómo utilizar herramientas digitales para promocionar artistas, lanzamientos y eventos musicales. Desde campañas en redes sociales hasta estrategias de marketing de influencers, su objetivo es maximizar la visibilidad y el impacto de su música en un mundo cada vez más saturado de contenido.