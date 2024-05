Conversamos con Sara Viñas acerca de Barbieri

Inasequible al desaliento, la musicóloga e intérprete belcantista Sara Viñas vuelve a la carga con una nueva aventura zarzuelera, poniendo otra vez en liza al inefable Barbieri, tan agostado hasta que la susodicha tuvo a bien inquirir en el legado que tan profuso como prolijo compositor nos dejó en herencia.



Siempre amable, cercana y solícita, la investigadora, docente y cantante me enteró, como en otras ocasiones, muy cumplidamente acerca de un proyecto que inició tiempo atrás… “cuando descubrí la zarzuela ‘La Confitera’ y me puse manos a la obra para poner de nuevo en pie esta divertida composición; a partir de este momento comencé a investigar otras zarzuelas, también caídas en el olvido, de los mismos autores; Francisco Asenjo Barbieri (música) y Mariano Pina y Bohigas (libreto). A partir de ahí fui perfilando un proyecto de investigación y recuperación musical en torno a estas dos figuras y su confluencia en las zarzuelas de un acto”.

Después de abordar tres de ellas, cuyas grabaciones discográficas ya están disponibles (‘La Confitera’, ‘Los Carboneros’, ‘El hombre es débil’), se propuso iniciar el cuarto título: ‘Compromisos del no ver’, la cual la ocupa en este momento y cuya partitura ha requerido de transcripción y edición completa, pues solo se conserva la partitura manuscrita del mismo Barbieri, me siguió ilustrando Viñas. “Me puse manos a la obra tiempo atrás; de hecho aproveché el tiempo que estuve en casa confinada (cuando aún nos confinaban por dar positivo en covid) para ponerme mañana, tarde y noche (siempre que me permitía mi estado febril) a desentrañar, transcribir y editar la partitura”.

Cuando le pregunté acerca de la motivación que la llevó a principar dicha aventura, me confesó que, principalmente... “el deseo de ser consecuente con lo que opino acerca de la zarzuela (uno de los géneros más especiales y genuinos de nuestro patrimonio) y aportar mi granito de arena para redescubrir algunas de las obras que aún siguen perdidas y olvidadas en archivos y bibliotecas, y con ello ampliar los horizontes del género en la actualidad”.

Sobre las fuentes usada para su puesta en escena, no me quiso Sara adelantar demasiado para no malograr el factor sorpresa, eso sí, me apuntó como fuentes directas las partituras y libretos conservados en la Biblioteca Nacional.

El encuentro fue transcurriendo con absoluta cordialidad, merced al entusiasmo que la intérprete ponía sin ambages de manifiesto en todo momento, desarrollándose el resto de la conversación por los cauces que aquí dejamos transcritos:



¿Qué le ha llamado la atención de esta obra con respecto a otras interpretadas? Comparando esta obra con las anteriores mencionadas, en esta zarzuela observamos un Barbieri más cercano al belcanto y a lo rossiniano que en las otras tres. La partitura es, sin duda, compleja para los tres personajes centrales (Marqués, Fermín, Baronesa) en la cual se juega sutilmente con la mezcla entre partes más cercanas al recitativo y cantadas, cambios de ritmo, de tempo, de carácter, articulaciones muy expresivas, uso de la coloratura en muchos pasajes (sobre todo en el personaje de la Baronesa), sin perder nunca de vista ese sello característico de la música de Barbieri.

Asimismo, cabe destacar que las anteriores zarzuelas estaban ambientadas en un Madrid coetáneo al autor; en cambio, en esta, se sitúa la acción en la época de Luis XV, en las cercanías de París.

¿Qué dificultades y gratificaciones te ha reportado este proyecto? Dificultades como tal, quizá ninguna; me está pareciendo, eso sí, un reto a nivel interpretativo y vocal afrontar el personaje de la Baronesa ya que es un rol con muchas aristas y muy complejo en lo musical.

Asimismo, el proyecto en sí es jugoso porque el hecho de poner en pie algo que en este siglo es una novedad es maravilloso. En el mundo lírico, los cantantes —en muchas ocasiones— partimos de elementos que ya están creados y que se hacen así por convención (el “esto se hace así de toda la vida”); luego el dar vida a algo que no se ha escuchado nunca es altamente satisfactorio.

Para terminar, mencionar lo bien que lo estamos pasando en los ensayos; la obra es una comedia muy divertida y jugando con los personajes, las entonaciones, los movimientos, los gags, etc., hay veces que nos hacen no poder seguir ensayando porque no podemos parar de reír.

Además, esta es la obra de las cuatro en la que más me he implicado en mi triple faceta de cantante, musicóloga y docente ya que he construido un puente entre las tres y he involucrado a mis alumnos en la creación de la escenografía a través de un taller en el que hemos colaborado el Departamento de Música, de Dibujo y de Tecnología del IES Sapere Aude. En este sentido, ha sido muy motivador ver cómo el trabajo en cuestiones artísticas ha motivado a muchos alumnos que, a priori, no tenían gran interés por lo académico. Sin duda, el arte y la creatividad mueven montañas.

¿De qué trata la obra? Compromisos del no ver es una comedia de enredo en la que se crean diversas confusiones debido al deseo de la Baronesa de ocultar su miopía a aquellos que la rodean, especialmente del Marqués, del cual está enamorada.

¿Qué mueve tanto interés hacia Barbieri? Barbieri es un compositor interesantísimo, brillante en sus composiciones, exquisito en la elección de los libretos, personaje poliédrico del siglo XIX, es posiblemente uno de los compositores de zarzuela más interesantes.

¿Qué repercusión esperas que tenga este estreno? En primer lugar, deseo que los alumnos del IES Sapere Aude, que son los primeros en ver esta obra, sepan valorar la joya que van a tener el privilegio de descubrir; que la disfruten, que se rían, que pasen un buen rato con las peripecias de estos personajes, que sea un motivo más por el que motivarles hacia la cultura, hacia los libros, la música, la investigación, las salas de teatro, los museos...

Por otro lado, sin lugar a dudas, me gustaría que podamos llevar la obra a distintos teatros de nuestra geografía para darla a conocer y que el mayor número de personas conozcan y disfruten de esta zarzuela en nuestro siglo. Especialmente, habría un deseo muy personal, como salmantina que soy, y es poder pisar con ella el Liceo de mi ciudad.

¿Qué nos puedes decir de los personajes de esta zarzuela de estreno y de sus intérpretes? La obra va a ser interpretada por tres tenores y una soprano; Carlos Jiménez (Marqués), Víctor Trueba (Fermín), Alberto Porcell (Dorian) y una servidora, Sara Viñas (Baronesa), que asume también las labores de producción, comunicación y dirección artística. Asimismo, contaremos con la dirección musical de Carlos Martínez de Ibarreta y escénica de Mabel González.

Sara Viñas para finalizar la amena charla me solicitó que compartiera una serie de enlaces hacia sus artísticas actividades con el propósito de "invitar a todo aquel amante de la zarzuela a que siga nuestra pista en las redes sociales:

A continuación añadimos la nota de prensa de la función:

La compañía lírica La Soubrette desvela su próximo proyecto: la recuperación de la zarzuela ‘Compromisos del no ver’, con música de Francisco Asenjo Barbieri y libreto de Mariano Pina y Bohigas, estrenada el 14 de octubre de 1859 en el Teatro de la Zarzuela.

La transcripción y edición de la partitura manuscrita y del libreto han sido realizadas por la directora de la compañía, Sara Viñas, soprano, musicóloga y docente. Con este proyecto, la artista salmantina logra la cuarta restauración musical de zarzuelas en un acto del renombrado binomio (Barbieri/Pina) mencionado anteriormente.

El proyecto de recuperación comenzó tiempo atrás; concretamente en 2022, dentro del V Festival Internacional de Zarzuela y Ópera en Arganzuela “Lírica al Margen”. Sin embargo, debido a circunstancias externas a la empresa y a la organización del festival, el estreno se vio afectado. La compañía retoma el proyecto y anuncia su estreno para el próximo 15 de mayo en una doble función matinal en el Auditorio Sebastián Cestero de Villanueva del Pardillo (Madrid) como parte del proyecto didáctico del Departamento de Música del IES Sapere Aude de dicha localidad.

La compañía busca establecer una conexión entre la zarzuela y los jóvenes, un objetivo que inició en el año 2022 con su espectáculo Zarzue... ¿Qué? Con esta vuelta de tuerca, La Soubrette ofrece a niños y adolescentes no solo el privilegio de ser los primeros espectadores de este alumbramiento, sino también la oportunidad de participar en el montaje de la zarzuela a través de un taller de escenografía en el que el Departamento de Música ha colaborado con los Departamentos de Tecnología y Dibujo del centro de la mano de Óscar Ruiz Rebollo y Elena Teresa García Crespo, profesores de respectivas materias.

Por lo tanto, en la próxima festividad de San Isidro de este año, se estrenará la divertida zarzuela de un acto Compromisos del no ver, con Sara Viñas (Baronesa), Carlos Jiménez (Marqués), Víctor Trueba (Fermín) y Alberto Porcell (Dorian). La dirección escénica estará a cargo de Mabel González y la dirección musical será responsabilidad de Carlos Martínez de Ibarreta.

La compañía irradia su pasión por este proyecto, que se inicia con estas representaciones destinadas al público escolar y vislumbra su expansión hacia el público en general, así como la inmortalización en formato discográfico, siguiendo la estela de obras precedentes como ‘La Confitera’, ‘Los Carboneros’ y ‘El hombre es débil’.

