La Fundación Adecco lanza el 'Proyecto Dorotea' para formar a personas con altas capacidades y bajos recursos económicos

El objetivo es garantizar una atención integral y apoyo económico a personas, de 6 a 63 años, con certificado de Altas Capacidades o que presentan excelencia académica, pero que no tienen suficientes recursos para completar sus estudios. Con una duración de 5 años, contará con 480.000 euros para esta primera edición. El plazo de solicitud permanecerá abierto desde el 27 de mayo hasta el 23 de junio La Fundación Adecco abre la primera convocatoria de las becas Pupilo Dorotea, una iniciativa que ha sido financiada gracias al legado aportado voluntariamente por Dña. Rosario Sáez Ruiz, quien eligió en vida este proyecto, en recuerdo de su madre Dorotea, una mujer emprendedora con altas capacidades, pero cuya familia no tenía suficientes recursos económicos.

El objetivo de este proyecto es garantizar una atención integral y apoyo económico a personas, de 6 a 63 años, con certificado de Altas Capacidades o que presentan excelencia académica (rendimiento sobresaliente, de 9 y 10, en todas las áreas curriculares), pero que no disponen de suficientes recursos para completar sus estudios (los solicitantes no podrán superar el umbral 1 de renta y patrimonio familiar según el Real Decreto 201/2024, de 27 de febrero.).

En el caso de las personas menores, se realizará un acompañamiento a todo su entorno familiar y social, de cara a que puedan superar barreras y disponer de los recursos y herramientas necesarias para desarrollar todo su potencial.

"Las personas con altas capacidades y bajos recursos económicos son, a menudo, un segmento de la población olvidado. Albergan un gran talento, pero si no se cultiva, se pierde. Suelen encontrar grandes dificultades para desarrollar su potencial, con acceso limitado a oportunidades formativas y falta de recursos y/o red de contactos para desplegar sus capacidades. Mediante este programa queremos proporcionarles las herramientas que necesitan para completar sus estudios, apoyarles en la toma de decisiones académicas y profesionales y acompañarles en su transición al mercado laboral.Con ello, contribuimos al desarrollo del talento y de la competitividad en España, además de concienciar a las empresas y a la sociedad del valor de la neurodiversidad"- explica Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

6 modalidades de becas para cubrir diferentes realidades

El Proyecto El Pupilo de Dorotea se desarrollará a través de la concesión de 6 tipos de becas: de formación reglada, beca Máster, beca de Investigación (doctorado), beca Pupilo Dorotea, beca Volver a Empezar y beca Tesoros Escondidos.

Las becas se repartirán en las siguientes categorías:

- Categoría 1 Beca Formación Reglada Estudiantes de:

Bachillerato

Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior

Grado Universitario

Enseñanzas Artísticas Superiores

Enseñanzas de Idiomas en Escuelas Oficiales - Categoría 2 Beca Máster Estudiantes de Máster Universitario

- Categoría 3 Beca Investigación Estudiantes de Doctorado Universitario

- Categoría 4 Beca Pupilo Dorotea Estudiantes de:

Educación Primaria

Educación Secundaria

Enseñanzas Artísticas Profesionales - Categoría 5 Beca Volver a Empezar Mujeres en situación de vulnerabilidad (Mujeres víctimas de violencia de género y/o mujeres con cargas familiares no compartidas)

- Categoría 6 Beca Tesoros Escondidos Adultos en situación de riesgo de exclusión social

Para las Categorías 1, 2 y 3, se podrá acceder a través del Certificado de Altas Capacidades o Brillante Expediente Académico, mientras que para las Categorías 4, 5 y 6, se podrá acceder, exclusivamente, a través del Certificado de Altas Capacidades.

El plazo de solicitud permanecerá abierto desde el 27 de mayo hasta el 23 de junio, en el siguiente enlace: Proyecto El pupilo de Dorotea - Fundacion Adecco

Dotación de 480.000 euros para esta primera edición 2024-25

El proyecto, que tiene prevista una duración de 5 años, contará con una dotación económica de 480.000 euros en esta primera edición. Los importes de cada beca se determinarán en función de las necesidades de cada persona. El presupuesto se asignará proporcionalmente a cada categoría en función del número de solicitudes recibidas que reúnan las condiciones requeridas.