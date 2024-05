Manifestación en Bétera contra las aberraciones taurinas

"He venido a esta manifestación en Bétera con mi pareja y mi hija de siete años, a la que educamos en el respeto y la empatía con los demás y el cuidado a la naturaleza, porque somos personas concienciadas contra el maltrato animal. Considero la tauromaquia como 'cultura' de la crueldad: la tortura de seres vivos insensibiliza y acostumbra a las personas al maltrato y la violencia. Además, es un negocio que cada vez reúne a menos gente y tiene los días contados", comenta Belén Ballesteros, vecina de Bétera.





El pasado domingo una manifestación recorría las calles de Bétera para acabar con la tauromaquia, ese cerril negocio mantenido con indecentes cantidades de dinero público y consistente en la tortura, violencia y humillación pública contra las víctimas, unos animales indefensos que sufren por la diversión de una minoría de la sociedad y son posteriormente ejecutados en privado.

La manifestación fue convocada un año más por ABAB, Asociación de Bienestar Animal de Bétera conjuntamente con la Plataforma Ciudadana Albereda de Bétera coincidiendo con la temporada taurina donde toros son torturados con fuego o cuerdas durante días sin escapatoria, sin compasión y sin ningún sentido más que el de la diversión de los que hacen del maltrato a los animales una perversa "fiesta".

Durante la marcha, muchísima gente nos apoyaba desde los balcones y calles, salvo una persona que paró con su coche diciendo ser cazador y amenazando a las activistas: como saque la escopeta...

Esa es la realidad sádica de la tauromaquia y de la caza, no sé a qué esperan las administraciones para atajar ambas.

"Hay un sufrimiento psíquico y que se puede comprobar solamente viendo la reacción del animal: sufrimiento, angustia, estrés y miedo", explicó recientemente el veterinario Antoni Dalmau, investigador del programa de bienestar animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).

En la web de AVATMA (asociación de veterinarios abolicionistas de la tauromaquia) se expone el lógico sufrimiento de los toros embolados y en cuerda, pero es bastante anacrónico que en pleno 2024 tengamos que explicar si el toro sufre o no, pues la evidencia científica y el sentido común nos hacen saber más que de sobra que sí y no sufren precisamente poco a manos de sus agresores, pero las administraciones siguen protegiendo un negocio violento y destinado a la ruina.

El propio Ministerio de Cultura indicaba el escaso interés de la ciudadanía por los eventos taurinos en su encuesta de consumo cultural. Tan solo el 8% acudió a algún "festejo" durante 2018 y solo el 5,8% asistió a uno en plaza.

Las últimas encuestas reflejan que más del 50% de la población española está a favor de prohibir o limitar las corridas de toros, o que casi 8 de cada 10 personas se manifiestan contra el uso de animales en la tauromaquia.

El acto acabó a las puertas del Ayuntamiento de Bétera donde se leyó el manifiesto pidiendo el fin de los eventos taurinos e incluso señalando lo que es el especismo, la discriminación por especie a los animales (te recomiendo buscar información sobre la palabra, pues en la misma no solamente entra el entretenimiento).

CONCIENCIA DESDE LA INFANCIA

La educación a la infancia es fundamental para el futuro de los animales, las personas y la naturaleza, pues inculcar la violencia nada bueno puede traer a esta sociedad y los taurinos suelen aprovecharse de la inocencia de las niñas y niños para inculcarles la "adrenalina" de la violenta tauromaquia que les hacen presenciar desde bien pequeños aunque a veces no lo entiendan e incluso tanto en plazas sanguinarias como portátiles de los pueblos se lleguen a tapar la cara (por no hablar de las veces que se les ha puesto en peligro de muerte participando dentro del recinto). ¿Escuelas taurinas para que aprendan a maltratar animales desde bien pequeños a costa del dinero público?

Cada vez más estudios relacionan la violencia contra los animales con la violencia vicaria y, en consecuencia, normalizar el maltrato animal es una lacra que cada vez hace un mundo peor y más violento.



"Proda, precisamente por su vertiente educativa, se da cuenta de que las siguientes generaciones precisan concienciación, educación, trabajo en el desarrollo de la empatía y este tipo de actos manifiestan socialmente la inquietud que hay. Es como un apoyo para esas futuras generaciones para que puedan desarrollar una forma de expresión que es legal, es lícita y ayuda para que todos tengamos una conciencia mayor sobre que el maltrato animal nunca pueda ser un buen camino para mejorar la sociedad, sino todo lo contrario. El buen trato animal es precisamente lo que nos conducirá a ser una mejor sociedad y a ser mejores personas. La empatía y la compasión es la clave", señala Mariví Vaquer, presidenta de Proda.

Otros colectivos participantes fueron Animanaturalis, la asociación de animalistas de Olocau o la plataforma antitaurina de Alfafar, que pronto tenemos una concentración ante el Ayuntamiento, como explicaré al final del artículo.

El comité de derechos del niño de la ONU pide alejar a las niñas y niños de la violenta tauromaquia por su estabilidad emocional y mental, además de que el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, no deja ningún género de dudas: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, recoge en su preámbulo que la protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.

Al igual que a los animales, es un deber moral de todas y todos proteger a la infancia.

PARTIDOS POLÍTICOS QUE PARTICIPARON



"Desde Podemos Animalista hemos luchado años para conseguir la primera Ley de Protección Animal. Protección de la cual quedó excluida, entre otros, la tauromaquia, por su declaración como patrimonio cultural.

Los toros son animales sintientes, y su sufrimiento no se puede tolerar bajo la excusa de cultura o tradición.

La tortura no puede ser cultura, y lucharemos en todos los frentes para terminar con tales festejos", explican desde la formación morada.

"Un año más, PACMA se hace presente en Bétera, apoyando a las personas de este pueblo que no desean el maltrato hacia ningún animal, y, sin embargo, tienen que sufrir de forma especial la barbarie de los mal llamados 'festejos taurinos', que maltratan a los toros y hieren el corazón de las personas de buena voluntad. También estos crueles actos contribuyen a la educación en la soberbia, la insensibilidad y la falta de empatía de los más jóvenes hacia el sufrimiento de todo ser vivo.

PACMA quiere llegar a Europa para que la voz de las personas que gritan y lloran por ellos, se oiga fuerte y clara más allá de nuestras fronteras", declara Irene Mora, portavoz de PACMA en Valencia. Dicha formación política ha documentado desde hace años los eventos taurinos de varios pueblos y en el caso de Bétera, se observa claramente en una grabación del año pasado cómo la multitud de hombres acosa, persigue, hostiga y tironea violentamente del rabo a los toros.

PERFIL PSICOLÓGICO DEL PARTICIPANTE

Hay gente a la que lógicamente nos cuesta comprender como una persona puede disfrutar viendo sufrir a otro ser vivo, pero en el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos se expone lo siguiente: “Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”.

Lo cierto es que existen varios rasgos de personalidad que, por lo general, definen a un maltratador de animales: Son personas agresivas. Es decir, reaccionan con violencia ante la frustración y exhiben una rabia permanente hacia lo que les rodea, incluidos los perros con los que conviven. Su impulsividad les puede. No reflexionan antes de actuar. Al no poder controlar sus propios actos, pueden actuar de forma violencia contra su entorno más inmediato. Poseen una baja inteligencia emocional. O lo que es lo mismo, carecen de empatía. Este rasgo ayuda a reconocer los estados emocionales de los demás. Por eso, una persona sin empatía no se da cuenta del daño y del dolor que le está causando.

Una vez más, un hombre de 57 años ha fallecido recientemente en el Hospital General de Castellón al no poder superar las heridas que sufrió tras ser cogido por un toro en La Vall d'Uixó el pasado 6 de abril, pues la poca gente que va a estos eventos tampoco tiene problemas en jugarse lo único que tiene, la vida.

Por no hablar de la suciedad, daños en el mobiliario urbano y molestias al vecindario que generan por todos los pueblos con total impunidad.

Ahora el torero Vicente Barrera desde las instituciones quiere imponer lo que le ha llenado los bolsillos durante muchos años: torturar, desangrar, humillar y matar.

Mª Elia Verdevío Escribá (PP) es la alcaldesa de Bétera que permite la violencia contra los animales para que una minoría se divierta.

Encima, PP, PSOE, VOX y ciudadanos hicieron en su día piña para que también la sanidad pública asuma las constantes imprudencias taurinas.

Tras la aprobación de las enmiendas, quedó modificado el apartado 1 del artículo 29 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas, quedando redactado como sigue: “En el supuesto a que se refiere el apartado 6 del artículo 29, cuando en el festejo, espectáculo público o actividad recreativa el riesgo asegurado sea inferior al importe de la asistencia, el sistema público valenciano de salud se hará cargo del importe no asegurado”.

¿Cuánto dinero nos cuesta la tauromaquia entre subvenciones por todos lados y todo tipo de privilegios que reciben a pesar de su constante y falso discurso victimista?

Recordemos que detrás del negocio del horror, hay grandes empresarios, terroristas informativos y mucha gente poderosa que impide el avance de la sociedad por sus intereses.

TÚ PUEDES AYUDAR A TERMINAR CON LA TAUROMAQUIA

Está clarísimo que la tauromaquia provoca un terrible sufrimiento y la muerte de los animales, además del despilfarro de dinero público, el abuso de la sanidad pública, vulneración de derechos de la infancia en toda regla y pone en peligro a todo el pueblo (aunque no participe de los eventos no sería la primera vez que un toro ha conseguido escapar aterrorizado).

Tú puedes hacer muchas cosas en defensa de nuestros prójimos los animales y una de ellas es la que te decía antes, buscar información de la palabra especismo y poder leer información sobre el trato discriminatorio que damos a otras especies de animales, pues informarse, reflexionar y saber nunca está de más.

Por otra parte, la iniciativa noesmicultura.org pretende derogar la ley que protege la anacrónica tauromaquia.

"El 4 de enero de 2024 registramos una ILP para derogar la Ley 18/2013 de patrimonio cultural de la tauromaquia. A principios de febrero, la Mesa del Congreso la admitió a trámite y ahora disponemos de nueve meses de plazo para reunir un total de 500.000 firmas con el fin de que se pueda iniciar su tramitación en la Cámara del Congreso de los Diputados", aparece en la página web.

Realmente decir que se está en contra de algo y no hacer nada es como estar a favor, por lo que entra a la web y firma presencialmente en tu lugar más cercano.

Otra de las cosas que puedes hacer, es escribir educadamente al Ayuntamiento de Bétera a través del formulario de la web o una instancia pidiendo que supriman todos los eventos taurinos.

Respecto a futuros actos, la plataforma antitaurina de Alfafar realizamos pronto una protesta a las puertas del Ayuntamiento y necesitamos mucha gente que siga luchando por el avance de la sociedad, pues el propio alcalde nos ha reconocido el maltrato animal, hay un colegio cuya fachada queda destrozada, de la suciedad general y molestias ni hablamos, los vídeos grabados en el pueblo hablan por sí solos de la violencia que los más indefensos, vulnerables e inocentes sufren a manos de sus verdugos, pero por si teníamos poco, en los últimos eventos taurinos de Alfafar tuvimos que conocer el atropello a una persona menor de edad sin la más mínima condena pública o medida por parte del Ayuntamiento ante una legalidad que podía haber matado a un adolescente.

Si te interesa hacer algo más que indignarte, escríbenos a defensaanimal2023@gmail.com o mediante el WhatsApp 691093886 para sumarte al activismo.

«El toreo es el último escollo de una humanidad sin civilizar.» (GOMÁ y Tomás, Isidro. 1869-1940 Cardenal, teólogo).