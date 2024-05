El impacto de la tecnología en el medio ambiente; claves para un futuro sostenible

En conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el próximo 5 de junio, SOAINT destaca la importancia de la tecnología sostenible y su impacto positivo en la protección del entorno natural. Virginie Bordier, VP de People+Capital en SOAINT, reafirma el compromiso de la compañía con los criterios ESG y la creación de un futuro sostenible, destacando la importancia de la tecnología en la construcción de un mundo más verde y equitativo.

Mayo de 2024 - La revolución digital ha transformado radicalmente la vida de millones de personas, abriendo nuevas oportunidades en la forma en que las personas se comunican, trabajan y se divierten. Sin embargo, es crucial reflexionar sobre los efectos de esta transformación en el medio ambiente. ¿Pueden la tecnología y la protección del medio ambiente ir de la mano?

Efectos negativos de la tecnología en el medio ambiente Aunque la sociedad está cada vez más consciente de la necesidad de proteger el medio ambiente, existen impactos negativos de la tecnología que aún deben ser abordados. Algunos de estos efectos incluyen:

Consumo de recursos naturales: la producción de dispositivos electrónicos y la obsolescencia programada requieren grandes cantidades de recursos naturales, como minerales y combustibles fósiles, lo que conlleva a la deforestación y la contaminación del agua.

Generación de residuos electrónicos: la rápida obsolescencia de la tecnología genera una cantidad significativa de residuos electrónicos, que contienen sustancias tóxicas como plomo y mercurio, las cuales pueden filtrarse en el subsuelo y afectar al agua si no se gestionan adecuadamente.

Emisiones de gases de efecto invernadero: la producción y el funcionamiento de servidores y centros de datos requieren energía, lo que contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y al calentamiento global.

Contaminación del aire y del agua: la fabricación y eliminación inadecuada de componentes electrónicos emiten contaminantes al aire y al agua, afectando la calidad del aire y la salud de las especies.

Impacto de la inteligencia artificial: el uso de modelos de lenguaje de IA implican un consumo de recursos energéticos y, por ende, un impacto ambiental que incluye el consumo de agua y si bien no es evidente cuando se piensa en un servicio digital, sí está vinculado a los procesos de generación de energía y refrigeración de los centros de datos.

Tecnología para proteger el medio ambiente A pesar de estos desafíos, la tecnología también puede ser una poderosa aliada en la lucha por la protección del planeta. A continuación, se presentan algunas áreas en las que está contribuyendo positivamente:

Energías renovables: las nuevas tecnologías están impulsando la adopción de energías renovables como la solar, eólica, biomasa, geotérmica e hidroeléctrica. Estas fuentes de energía no solo son inagotables, sino que también ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Gestión de residuos: la tecnología facilita la recolección, tratamiento, reciclaje y disposición final adecuada de residuos. Innovaciones como la clasificación automatizada y los sensores inteligentes permiten un monitoreo preciso de los flujos de residuos.

Gestión eficiente de recursos naturales: el Internet de las Cosas (IoT) y los sensores inteligentes optimizan el consumo de agua y energía, mientras que la inteligencia artificial en la agricultura minimiza el uso de pesticidas y maximiza el rendimiento de los cultivos. Además, el despliegue de infraestructuras como la red 5G contribuye a una gestión energética más eficiente.

Aporte a la materialización de los criterios ESG: la tecnología juega un papel crucial en el avance de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Innovaciones como la inteligencia artificial, el análisis de big data y el Internet de las cosas (IoT), permiten una monitorización más precisa de las emisiones de carbono, optimización del uso de recursos y una gestión más eficiente de la cadena de suministro, lo que reduce el impacto ambiental.

Promoviendo un futuro sostenible “En SOAINT, estamos comprometidos con la adopción de los criterios ESG para construir un legado de responsabilidad social, donde el éxito empresarial y el bienestar del planeta van de la mano. Creemos que transformar el mundo a través de la tecnología significa ser líderes en la creación de un futuro sostenible y equitativo para todos", asegura Virginie Bordier, VP de People+Capital en SOAINT.

La relación entre la tecnología y el medio ambiente es crucial para la viabilidad de nuestro planeta. Es esencial promover la innovación sostenible y aumentar la conciencia sobre la importancia de preservar los entornos naturales. Con el enfoque adecuado, la tecnología puede ser una herramienta poderosa para construir un futuro más verde y sostenible.

Sobre SOAINT SOAINT. Empresa líder en servicios de TI, consultoría y soluciones empresariales con más de 15 años de experiencia. Su misión es impulsar el éxito de los negocios a través de soluciones innovadoras. Siendo partners estratégicos de marcas globales como Red Hat, IBM y Oracle, ofrece productos y servicios de vanguardia para adaptarse a entornos empresariales en constante evolución.

Gracias a su metodología propia IterAE, optimiza la gestión de proyectos de TI mediante prácticas ágiles y CMMI, alineando el negocio con su ecosistema y potenciando la colaboración y el conocimiento. IterAE acelera la transformación digital, asegura la calidad y seguridad en cada etapa del proyecto, promoviendo la modernización tecnológica y una cultura DevSecOps integrada, garantizando que las empresas aprovechen al máximo su potencial digital.

Con presencia en España, Chile, México, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú y Ecuador, asegura conocimiento global y soporte local para satisfacer las necesidades de sus clientes en todo el mundo. En SOAINT, están comprometidos con la excelencia y la satisfacción del cliente, y continúan trabajando para ser el socio de confianza en la transformación digital de sus clientes.

Para obtener más información se puede visitar la web.