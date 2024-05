La mezquina ideología neoliberal

La tecnología, movida por un afán de dominio de los actuales avaros ideólogos del Neoliberalismo, ha propagado el infortunio por todo el planeta. Su única preocupación es producir bienes y servicios sin importarle los fines, ni las consideraciones éticas. Solamente les interesan el poder, la productividad, el control de los recursos. Un totalitarismo indefinido impera sobre las conciencias y proscribe las diferencias.



Esta mentalidad ha cosificado al ser humano y lo ha convertido en un medio para producir y no en un fin en sí mismo y ha convertido al individuo en algo irrelevante, sin importancia. La tecnología ya no es un mero recurso, sino ideología y teórica. Solo existe lo que puede tocarse, medirse explotarse, y el ser humano no escapa a ese planteamiento.

El totalitarismo político que nos invade desde la caída del Muro de Berlín y el auge del Neoliberalismo, nace de esa perspectiva, que reduce al ser humano a materia consumible. Todo lo que no es productivo, todo lo que no incrementa el dominio sobre la naturaleza y produce beneficios deteriorándola sin piedad, constituye un lastre y su eliminación es un imperativo ético, para estos ideólogos del neoliberalismo y la avaricia.

¿Sería posible invertir esta tendencia? ¿Es viable establecer unos límites más humanos?